陳玠安新書《問候薛西弗斯》 擺盪文學、音樂間的細膩感受

睽違九年，陳玠安推出最新散文集《問候薛西弗斯》，這次他試著問候生命中的「薛西弗斯們」：仰慕的作家楊牧、頻率相近的廣播節目主持人、唱片行老闆、貝斯手，知名音樂人Leonard Cohen、搖滾大師細野晴臣、音樂大師坂本龍一、喜愛的樂團……「這本書收錄了我觀察人世間的『薛西弗斯們』，拉近視角，用簡約一些的言語，試著『問候』，以作為一位文學作者，對於搬大石的自照，以及關照。」（編按）

文／陳玠安

新埔站的小房間

高中休學後，我去了幾個城市，借住於親友家。至今非常感謝他們，對我的學業挫敗不做過問，安我一房，讓我可以睡覺。

尤其是新埔站的阿姨。阿姨提供的房間，對一個青少年來說，夠大了。桌子可以放台手提音響，堆一些書刊，放上一台在當時仍稱得上奢侈品的筆記型電腦（是跟人借來的）。白天，在外頭晃蕩的時間多，往往逛到不得不搭上末班藍線捷運，深夜了，才回到這房裡。

房間在七樓，每天，我幾乎都背著一大背包，上上下下。白天下樓時，有城市冒險的雀躍，回住處時則慢慢的走，想著等等上樓要寫的題目，或者今日的見聞。在初期，我是那樣在台北寫作的。筆記型電腦很重，不常背出門，外頭抄寫胡亂的筆記，返住處再行整理。

早上出門，時常前往中山站「米朗琪」，該店當時仍相當單純，跟日後甜品店是兩個世界。店長每日駐吧台，替客人沖煮咖啡，瀰漫濃厚日式咖啡館的氣質。許多看起來有閒情而上了年紀的人們，圍著長長的吧台閱讀報紙或輕聲交談。

一杯咖啡，我喝很久，主要喜歡那樣與人分享城市早晨，卻又不匆忙的感受。荷包行有餘力時，偶爾吃點東西，續杯咖啡。別人讀報我讀書本，一早上讀個兩三本，近乎囫圇吞棗的節奏。

店裡放的往往是不干擾的音樂，老爵士音樂或者古典樂皆有。有時我也自己拿出隨聲聽，用我的背景音樂，調和著與我又近又遠的世界。幾張CD，隨身聽跟電池，這又可以再解釋我背包的重量了。至今我仍記得，穿進中山站附近的光線，我耳中的英國搖滾，吧台裡外，熟客與老闆的交談畫面，和那些仍相當具份量的報紙。

出了店門，熱天買一瓶冰水，冷天買一罐熱飲，在中山站旁的長凳上坐上好一陣子。多數時抽菸發呆，有時繼續剛剛的閱讀。望著行人來去，或者只是幾隻自在玩耍的麻雀。

對青少年來說，最奢侈的是悠哉。過了好幾年，我毛毛躁躁的在曾有憧憬如今不耐的城市街路，想起，啊，其實悠哉始終是最為奢侈的事情哪。

晃蕩一日，今天是溫州街或是敦南誠品呢？是真善美戲院與周遭唱片行呢？還是就乾脆捷運坐遠一點，去另一個剛聽說很厲害的地方？書店，唱片行，電影院，千禧年，台北的文化風景，櫥窗購物。如何結束這樣充實的一日？人生景況沒有進入喝一杯深夜的小酒的時刻，也沒有去營業超過末班車時間的咖啡店，對我來說，一張有效的捷運悠遊卡是最重要的，趕捷運也是。沒別的，就是回到那新埔站的房間，獨處，讀書、聽音樂……

是人生裡難得兼具好奇心與沈澱的時刻吧。梳理一日的汗水與心思，幸運的放進今日想了半天才買的唱片，只憑藉側標和名氣就下手的刺激開獎，癱坐在床邊，把還沒讀完的雜誌拿出來，或者打開電腦。那時的房間，沒有上網方法，若是時間尚早，附近泡沫紅茶店找wifi，半夜的話，到樓下對面還算友善的網咖，跟不小心混熟的店員預定老位子，掛上鐘點，拿一碗蔥燒牛肉泡麵吃。

只有那個時期，真心認為，阿姨讓給我的房間好大，睡醒時，周遭都是我喜愛的事物，按下play，音樂就來，外頭厚重黑框小小電視，可以看球賽，頂樓可出露天陽台發呆。沒什麼餘裕，幾件衣服洗好輪替穿，倒也無妨。留中長髮，髮蠟可以用很久。床頭不是手機，而是總習慣睡前閱讀的書，有時是楊牧《一首詩的誕生》，有時是米蘭．昆德拉《緩慢》，大致就兩者其一。

房間養成了一個青年對於熱愛之事物的堅固，從來就不只是嗜趣或晃蕩，是修行的意念。過了好幾年，當我自己租屋，「有了自己的地方」，總是格外思念那個房間。我當然親自再去看過，時移人心，房間其實簡單，能在城市裡有棲身之處的我，卻始終始終是感激。台北充滿快速與養分，但沒有自己的地方，心會很辛苦。

搬了幾次家，重新佈置時，都想起那新埔站出來走十五分鐘的頂樓，幽暗的騎樓，一步步踏上狹窄的樓梯，樓梯裡是我播放著太大聲的耳機音樂，打開頂樓的門，躡腳走進那扇短暫卻充滿歸屬的木門，凌亂而熟悉的空間裡，城市，話說回來，其實是這麼回事。燈不會關上，書讀著讀著就睡了，醒來，日光燈呆滯，像在跟我抱怨，「怎麼又是你呢」。是的，又是我。關上燈總是出門時，夜裡，蒼白的長燈管兩只，映照著我的音樂，與漸漸模糊在書頁裡的眼。一整夜。

我在這裡生長成台北的樣子。離開校園，開始社會。與新朋友聚會，後來成為老朋友。憑藉各種方法，賺了一點點小錢，買了比較多唱片與T恤，每一天都真的是新的，也是舊的，使我於慘綠中欣喜切換。是一個神奇而無限大的房間哪。會不會，在城市的哪裡，也有人正歷經著這樣的過程，忘記物理的空間，專注於野生的自己，以及其後的事情。我相信如此。「一代人終將老去，但總有人正年輕」。

「黑色的不是夜晚 是漫長的孤單 看腳下一片黑暗 望頭頂星光璀璨 歎世萬物皆可盼 唯真愛最短暫 失去的永不復返 世守恆而今倍還 搖旗呐喊的熱情 攜光陰漸遠去 人世間悲喜爛劇 晝夜輪播不停 紛飛的濫情男女 情仇愛恨別離 一代人終將老去 但總有人正年輕」 ——刺蝟樂隊，〈火車駛向雲外，夢安魂於九霄〉。

●本文摘選自木馬文化出版之《問候薛西弗斯》。