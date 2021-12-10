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《那些生命中的微光》生命轉彎處，看見幫助的力量

聯合新聞網 / 天下文化
書名：《那些生命中的微光》 作者：陳雅琳 出版社：天下文化 出版日期：2021年1月21日
書名：《那些生命中的微光》
作者：陳雅琳
出版社：天下文化
出版日期：2021年1月21日

文／陳雅琳

我們從來不會知道，人生路上會遇到誰，但轉角相遇，卻總能激盪出美麗的故事，有時生命還因此轉了彎，而有了更精采的開花結果……。

珍惜緣分，每個人都不孤單

就像導演魏德聖當兵時遇到世新電影科的室友，築起了電影夢；麵包師吳寶春遇到了同行不相忌的阿洸師，開啟了新味蕾；演員李康生遇到導演蔡明亮，成了永遠唯一的男主角，畢生相扶持；寫歌充滿情義的蔡振南有嬸嬸人類學者胡台麗當知音，轉介舞蹈大師林懷民後結緣文化界，從此生命鎖鏈繫上了侯孝賢與吳念真，兩大貴人還幫他挺過毒害低潮；Janet和大霈遇到製作人李景白的堅持，素人模特兒人生際遇大爆發。每段故事都高潮迭起，大家在不同領域用心奮鬥，終於譜出自己最獨一無二的生命樂章。

所以，緣分是件很奇妙的事，每個人都不孤單，我們應該要珍惜並感謝人世間這種相互幫助的力量！

長年的新聞工作，讓我訪遍了國內外大大小小、形形色色的人物，每次對談之前，我必定先熟悉該主角的背景脈絡，尤其會掌握每個生命個體人生轉折處的亮點，因為往往一個轉彎，命運就大不同。好比我們小時候在紙上玩的尋寶捲軸遊戲，拐進不同路線，即成就不同的未來，而這個拐點，映照到人生有多少的故事呢？往往都頗具張力！

基於這些信念，我在二○一六年秋天到壹電視服務後，除了開闢新聞雜誌類節目《新聞深呼吸》，以深入探討每個公共議題之外，另一個就是想好好再昇華人物訪談類節目，把人與人之間的幫助力量帶進來，以期給觀眾看到更多愛與希望的真實故事，也相信這是台灣最美麗的風景，於是誕生了《我是救星》。取這個節目名稱時很掙扎，因為感覺有點狂，非常不搭我的個性，但為了讓觀眾好記，也呼應當時《我是○○》系列的節目風潮，我最後還是用了《我是救星》節目名稱，每次開場白，我總會說「每個人都不孤單，人的一生不知道會遇到誰，他可能幫助我們，而我們也有力量成為別人生命中的救星」，期待這個幫助的力量能夠擴散出去！

不過，總是要讓觀眾先好好閱讀眼前這個主角的生命故事，所以，我必須透過深度訪談來牽引出一個又一個的深刻故事。像是在算命桌旁長大的導演楊雅喆，從小就看盡人生劇本，對於社會的不公不義總是熱血沸騰卻又能細膩諷刺；新生代立委陳柏惟在賭場長大，親眼見證地下經濟這個台灣不能說破的祕密；單親家庭長大的心理醫師鄧惠文，內心有個難以揭露的親情傷口，自己也要設法面對、療癒它；小時候就與眾不同的唐鳳，竟然曾被霸凌到想要自殺；礦工家庭出身的吳念真，從小就是個大文豪，卻選擇唸會計顧腹肚，提拔無數人，自己卻深陷憂鬱症之苦……。每一個主角人物都有其奮鬥歷程，成功不會自己從天上掉下來，考驗更是無所不在，但，他們都秉持著某一種生命信念，勇敢地往前走！

有榮幸與他們深刻對談，感謝這樣的緣分。兩個生命體的剖心對話，因為彼此人生閱歷的相互輝映折射，交織出的，又是另一番體悟；而這種體悟在電視上沒有呈現的，在這本書裡透過文字可大肆奔放，算是一種……彼此生命的對話，又長出全新的生命一樣！

相信自己，我們都是有力量的

所以，要感謝故事裡的每個人，有大家精采的活著，才有這些感動的力量！尤其，透過節目，我們還把報導足跡帶向全世界，讓觀眾看見活躍在世界舞台的優秀台灣人，不只如此，我們還前進香港反送中的現場、拜訪達蘭薩拉的達賴喇嘛與流亡藏人、站在日本福島核電廠的爆炸現場、直擊土耳其攻打敘利亞的戰場、探訪金三角毒窟蹂躪下的人生，帶領觀眾深入瞭解世界更多的苦難與真實，帶回一個又一個感人的故事。《我是救星》連同後來延伸製作的《台灣的前世今生》，節目開播三年，三年都獲得金鐘獎入圍的肯定，感謝寶佳公益慈善基金會支持我們完成這些大製作。

不過，提筆書寫這本書的時候，我卻因為出艱困的外景採訪工作，操勞過度搞到視網膜剝離，反而因此不能使用眼睛，常常覺得命運挺捉弄人的，但沒有被逆境淬鍊過的人生，何來雋永品嘗的甜美果實呢？不止我，書中每個人物的人生都充滿挑戰，且看他們如何披荊斬棘、奮力前行！

衷心感謝上過節目的每個人，但一本書實在放不下所有內容，只能擇十位主角來書寫，就已經有十萬多字了，足見每個故事的劇力萬鈞！無論如何，找出每個人的核心價值，是我長年不墜的努力，畢竟這個社會紛擾已多，大家何不回歸最原始的感動呢？！

一切的緣起，在於幫助的力量，最後的感動，也在於幫助的力量。相信自己，我們都是有力量的，幫助自己、也幫助別人，透過閱讀這些人的生命故事，且讓我們一棒接一棒的，把良善的本質傳遞下去！

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●本文摘選自天下文化出版之《那些生命中的微光》，未經同意禁止轉載。


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