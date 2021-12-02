人氣Podcast「投資癮」簡瑋德新作　教你高勝算交易心法！

文／簡瑋德（全職投資人、Podcast節目「投資癮」創辦人）

過去我曾經認為，只要把一間公司的財報研究透徹及擁有基本的金融理論知識，就有很高的機率能獲利，但事實上卻不是這樣，在買入一間公司以前，我們的確可以用適合自己的方式進場，但在買入之後的市場情緒、持有週期、部位調配、風險承受度才是真正會影響損益的事。

價格與價值

在交易市場上，股票的價格是由多數人的共識決定的，也就是說，價格是客觀的。但在買進一檔股票前，投資人會以主觀意識來判斷股票的「價值」，在同一個價格上，有人認為是高點，有人認為是低點，不同的人會有完全不同的看法，因此所謂的價值也沒有標準答案。

在台灣，多數的公司都會配發利息，在這樣的情況下也產生了價格與價值的差異。大家熟悉的台股加權指數是以個股還原前的數字表現，我稱它為「價格」，而另一個台灣加權股價報酬指數則是以個股除權息還原後的數字表現，在這裡我將它稱為「價值」。

單純以18000 點來討論，台股加權指數第一次突破是在2021 年7 月15 日，屬於價格上的突破，而在當時價值為35061 點，但以還原除權息後的台股加權股價報酬指數來說，早在2017 年8 月7 日就達到價值上的突破。

從以上兩者除權息還原前後的指數概念，我們可以發現價格為市場此刻的共識，而價值則為市場從過去到現在的表現。

另外可以發現，美股道瓊指數與台股加權指數走勢上最大的差異，主要是配息的有無。美國多數公司採不配息制度，他們認為公司把錢拿去擴廠、研發，為股東創造更多獲利才是重點；而台灣人喜歡配息，台灣公司也為了符合投資人的期待而出現股票利息的概念。在公司發放股利後，投資人可以考慮是否要將資金再投入，也因為樣， 才讓價格與價值出現了差異。

在現代社會，金融商品的樣式越來越多，也讓價格與價值的型態越來越複雜，讓原本單純的投資越來越不單純，且金融商品的複雜程度與用途，將會影響每個人的交易方式。接下來我用餐廳的比喻跟各位分享各項金融商品的概念。

先選好主菜：股票

當我們進到一間餐廳時，可以依照自己的喜好去挑選主菜，有人喜歡吃牛排、有人喜歡吃炒飯、也有人喜歡吃義大利麵，甚至有人進了餐廳什麼也不打算吃，這就像在交易市場之中一樣，我們每個人對於同一支股票的看法會因為喜好而有所不同。

過去我曾經在某一支股票賠過大錢，之後就有先入為主的觀念，它不管多好我都不太有意願買進，雖然這種想法在交易行為上是錯誤的，投資人應該要買進一檔有機會的股票，不要跟金錢過不去，但後來認為這樣的做法其實也沒有什麼不對，因為股票市場太多機會了，不可能買進所有的股票，但至少我們可以決定要吃什麼樣的主菜。我們的資金有限，就像胃能容納的食物也有限一樣，我們不該吃得太飽，而是要吃得剛剛好。

在股票市場上我們時常會不知道如何做出退場的動作，其實退場的時機點取決於個人，如果這筆投資的規畫是短期的，就不該思考幾年以後的事情，也不該過度去關心未來上漲的幅度或糾結那些錯失的獲利，以事後論檢討過去所做的決定反而是不妥的，此時的投資人會陷入「早知道就……」的非客觀思維。試想一下，如果股價下跌， 我們反而不會去檢討這筆交易，過度糾結那些沒獲利的交易是浪費時間的行為，所以在交易市場有時我們要用「剛剛好就好」的心態去面對。

（圖／Unsplash）

加一點調味料：融資、期貨

當我們選好自己的主菜後，會因為每個人喜歡的口味不同，考慮加一點調味料，而這個調味料就是所謂的槓桿， 槓桿的適當使用叫點綴，但加太多會讓你像是宿醉。

融資與期貨是較多人使用的衍生性金融商品，這樣的槓桿商品會有一定的風險，在遇到極端值的時候，還可能會有超額損失的問題，不過懂得利用一點點槓桿商品，會將投資效果提升，但前提是要有周全的考量。

許多人認為融資很危險，但其實多數人使用的房貸、車貸也是屬於融資的一種，雖說房貸利率只有融資利率的1/5左右，但是該考量的風險也不能忽略，融資買股票隨時可以賣出，而房貸一綁或許就是20年。

期貨的槓桿更高，台股加權指數期貨的槓桿是20倍，也就是你每投入一塊錢，就會有20塊錢的槓桿效果，而且每個月還需要做轉倉的動作，這個動作也會增加交易成本，但就像我說的，槓桿雖然增加了風險，不過我們可以把它當作調味料一樣酌量使用，它會讓你的交易別有一番風味。

至於風險，換個角度來說，就像是一把刀一樣，廚師將它變成廚刀，利用過去多年的經驗，烹調出色香味俱全的美食給饕客，但如果一樣的刀被搶匪拿去使用，就會變成凶器。

時間就是金錢：權證、選擇權

我們選擇一間高級餐廳，除了食物本身，餐廳的裝潢、氣氛、服務及時間也是非常重要的因素。明明一樣的炒飯，在路邊攤只賣60元，但在高級餐廳的價格可能是翻倍再翻倍，我們之所以願意付出這樣的價格，就是因為我們希望獲得其他的體驗與服務，而在交易市場中，我把它想成商品的時間價值。

權證跟選擇權都有所謂的時間價值，權證賭的是在未來某個時間點該價格的剩餘價值，而這其中的價值包含了時間價值，也就是說只要你持有的時間越久，價格只要沒有往履約價靠近，就有可能持續損失，反向做空的Put 契約也是相同概念。

但在選擇權市場裡面，時間對於買方與賣方有不同的意義與優劣，選擇權主要分成4 個方向，作為買方的Buy Call、Buy Put，當市場價格離約定價格越遠時，實際價值會隨著時間流逝而遞減，投資人會開始虧損，相反的，作為賣方的Sell Call、Sell Put，當市場價格離約定價格越遠時，實際價值會隨著時間流逝而遞增，投資人開始獲利， 但相較之下，買方的最大虧損為投入的金額，最大的獲利會依照市場的狀況無上限，賣方則不同，最大的虧損會依照市場的狀況無上限，最大的獲利將是賣出的權利金額， 但兩者之中賣方的勝率會較高，相對風險也較大。

市面上有許多不同的金融商品，也讓交易市場中有各式各樣的策略與操作模式，過去自己對於每項商品都有一段非常投入的時期，甚至有段時間試著同時將各式商品融合應用，在這個過程中發現，每一項金融商品都是完全不同的領域，因為使用這些商品要考量的不僅僅只有價格與部位，還需要考量時間。

總結以上，如果單純操作股票，考量的是公司的價格與自己的部位，但若要使用到衍生性金融商品，就必須要多考量到時間與空間。

●本文摘選自商周出版之《投資上癮》。