與浪貓Nala單車環球壯遊：下決心共譜幸福旅程起點

文／迪恩．尼可森（Dean Nicholson）

十點左右，我進到波士尼亞南端的山區。覺得離文明已經有好一段距離了。最後一座小鎮離這裡都至少有十六公里。幾公里後，我經過一處像採石場的地方，但明顯已經廢棄了。我自己一個人，蜿蜒的路並不特別陡峭，更像是個漫長、緩慢且漸進的上坡，剛好很適合我。有些路段塌了，也正好給我求之不得的休息時間。景色很壯觀，我沿著高高的山脊騎行，向上仰望高聳且雪白皚皚的山峰，真讓人興奮。

我感覺超好的，我決定放點音樂。〈回家〉是我最喜歡的其中一位歌手艾美．麥當勞

(Amy MacDonald)的新歌，歌聲很快就從我綁在腳踏車後的喇叭裡放出來。我的精神一定很亢奮，因為我開始跟著唱。

若是改天，這首歌的歌詞一定是設計來讓我想家的。而的確有一刻，我真的想到在蘇格蘭的媽媽、爸爸和姊姊，正等著我哪天回家。我們是個親密的家庭，我想他們。但我太享受此刻而無法感傷起來。回家這檔事不得不再多等一段時間了，我對自己說。當然，我從沒想過還有其他東西正等著我，在比家近一點的地方。

事情發生時，我正沿著另一段緩慢爬升的路騎行。一開始，我不太能分辨出那個微弱，又稍稍尖細的聲音是不是從我車後傳來。有一會兒我無法注意那聲音，因為我車的後輪，或是裝滿我衣物和裝備的側袋有零件鬆動，正嘎吱作響，下次休息我要記得上點油。但接著，我停止唱歌，那聲音變得清楚，我意識到那是什麼了。我再確認一次。不可能吧，是嗎？

（圖／取自商周出版之《Nala’s World，最幸福的旅程：一人一貓的單車環球冒險》）

那是喵喵叫。

我轉頭，眼角餘光看到了牠。一隻骨瘦如柴、毛色灰白相間的小貓咪沿著路碎步奔來，拚命想跟上我。

我煞車，放下腳架立起車。我嚇傻了。

「妳在這裡幹嘛？」我說。

沿著這條路再往前走，是分布著小山羊棚和農場的山丘，而這附近的山區，好幾公里範圍內都沒有其他建築。這附近杳無人煙。我無法理解牠是打哪兒來的，更重要的是牠要去哪裡。

我決定靠近一點看，但等我架好車也下來了，貓咪卻迅速跑離路面，穿過金屬防撞欄進到一些鬆動的巨石堆中。我低下身爬著靠近。很明顯牠是隻小貓咪，可能不過幾週大。這隻亂糟糟的小東西，牠有著長而瘦的身形、大而尖的耳朵、纖細的雙腿和一條胖尾巴。牠的毛很細且飽經風霜，身上有些鏽紅色斑點。但牠也有著最動人、最大的綠眼睛，它們正盯著我，好像要試著弄懂我是誰。

我靠近，內心希望牠很有野性，在我靠近時就跑掉。但牠似乎絲毫不懼怕我，牠讓我輕撫牠的脖子並傾身靠著我，輕輕地呼嚕，好像牠很開心有人的觸摸和關心。

這隻貓應該是人養的，我想。很有可能是牠逃跑了，或更可能是被人丟棄在路邊。我感覺自己想到這個就生氣，我也發現自己的防護罩在瓦解。

「可憐的小東西，」我說。

我回到腳踏車上，打開一個箱子。我車上沒有帶太多食物，但我決定舀一匙原本午餐要用的番茄青醬。我在岩石上塗了厚厚的醬讓小貓吃。

牠吃東西的樣子好像一星期沒見過食物，完全是狼吞虎嚥。我一直在IG上分享這趟旅

程的精彩片段給家人和朋友，我拿起手機錄下這奇妙的相遇，可能等一下再跟他們分享。這隻貓肯定很上相，而且牠幾乎是在相機前玩耍起來，牠開始在路邊的石頭上亂跑。

但不幸的是，事實不太樂觀。如果牠自己留在這兒，可能會受不了寒冷和飢餓，也有可能被偶爾經過的貨車輾過，或甚至可能被這幾天我常看到盤旋在山頂的猛禽給抓住。牠這麼小又這麼嬌弱，一隻老鷹或鵟鷹就能撲上來輕易抓走。

我一直覺得，相較之下我喜歡狗勝於貓。我想像貓是有攻擊性的動物，但眼前這傢伙看起來天真又無害，似乎連隻蒼蠅也捨不得傷害。但是，當我的心告訴我該把貓帶著走，我的腦袋說了些理智的話。我這趟旅程的鬧劇已經夠多了，現在好不容易有點動力繼續。如果我今晚想要抵達蒙特內哥羅，就不能因為牠拖慢速度。

我回到路上推著車，讓貓咪在我旁邊跑。我不知道為什麼，但我滿有信心牠等等就會無聊了，看到什麼東西就跑去玩然後消失不見。五分鐘過了，牠仍然跟著我，更重要的是，牠沒有其他地方可以去。這灌木叢生的岩石堆地形嚴峻，如果相信天氣預報，很快就會覆滿白雪。我想著，牠撐不過一天的，要是真的下雪的話。

我嘆了口氣，我的心贏過腦袋了，沒其他辦法。

（圖／取自商周出版之《Nala’s World，最幸福的旅程：一人一貓的單車環球冒險》）

我拎起貓咪帶到腳踏車旁。牠剛好可以坐在我的手掌上，幾乎感覺不到重量，我甚至可以摸到牠的肋骨。我單車的車頭有個車前袋，用來放置替旅程錄影和拍照的無機。我清空袋子，把東西拿出來放進其中一個側袋。

然後我在車前袋裡鋪件T恤墊著，輕輕把貓放進去。牠的小臉露出來，不安地看著我，

好像在告訴我牠不舒適。但我也沒辦法，我還能把妳放在哪裡？我得走了，希望牠可以安穩點，但顯然小貓心裡有其他盤算。

我只前進不到幾百公尺，小貓就出其不意嚇我一大跳。在我還未意識到時，牠就跳出車前袋、爬上我的手臂並跳到後頸。然後牠就把那兒當家了。我感覺牠圈住了我，用頭磨蹭我的頸背，輕輕地呼吸。我不覺得不舒服或是被打擾了，老實說，這感覺還不錯。小貓應該也很舒適，所以我就繼續往前騎了。很快，我也覺得不可思議，但牠睡著了。

這給我喘息的空間。我有機會評估一下，然後決定現在要怎麼做。我又立刻陷入兩難。一方面，雖然我很享受一個人，但有個伴是好事，小貓體重很輕，而且毫無疑問，這會很有趣。但換個角度，這不在計畫內。我遭遇太多這種時刻了，我責備自己。我又分心了。

接近中午，太陽仍在灰藍色的天空中爬升。我從定位系統裡知道很快要靠近邊界了。我得做個決定。重大的決定。

內心深處，我懷疑自己早就下定決心了。

會發生在你身上的事，終究會發生。

這是命運。

●本文摘選自商周出版之《Nala’s World，最幸福的旅程：一人一貓的單車環球冒險》。