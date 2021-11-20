不黏手、不飛粉麵包食譜！《袋子麵包》：平底鍋龐多米

一本漫畫約兩百五十頁左右，將兩百五十頁依照比率分成1：2：1，大致上會是故事的分界點，一回分量的漫畫也可以在四分之一、四分之三處做記號，就發現有趣的點，很神奇的能夠看出相似的分界點，做好記號後再看一次，就能掌握結構，因此掌握1：2：1的比例，就可以讓我們看出敘事結構。 當然，這種方法也適用於條漫。一開始就設定好1：2：1的區塊，再將故事分區置入即可，這就是綜觀故事的全貌。對讀者來說，可說是轉換成為漫畫家的第一階段，從思索故事架構、區分成幾等份、思考手上的事件該放入哪一架構的書櫃中開始。

2021-11-18 09:11