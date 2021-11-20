不黏手、不飛粉麵包食譜！《袋子麵包》：平底鍋龐多米
想到做麵包，大家總會先想起四處飛揚的麵粉，光是清理就很麻煩。揉過麵團之後手會黏黏的，清掃整理也是個大工程。
《袋子麵包》正是因此而誕生！不會弄髒手，不用揉麵團，不但幾乎不會出錯，更可以避免麵粉四處散落。只要一個塑膠袋加上煎鍋或烤麵包機，就可以完成的袋子麵包，一共收錄了65款能充分享受麵包香氣的Q彈柔軟麵包食譜，快試著用袋子麵包烘焙幸福，充滿你的生活吧！（編按）
平底鍋龐多米
龐多米是法文，意思是麵包中間的部分。
材料A
高筋麵粉 ━ 240g
低筋麵粉 ━ 60g
天然鹽 ━ ⁄₃小匙（4.5g）
蔗糖 ━ 2大匙（20g）
材料B
水 ━ 160g
酵母種 ━ 2大匙左右（24g）
太白胡麻油 ━ 2大匙
作法
1 用P6∼8的作法1∼12製作、發酵麵團。
2 剪開塑膠袋攤平，將麵團整成一團，輕輕拍打排氣後再整成團狀，放置平底鍋內。
3 蓋上鍋蓋，開大火10秒將平底鍋加熱至人體溫度左右後熄火放置（二次發酵）。 1 ∼1.5小時後，等麵團變大一倍，二次發酵就完成了。
4 繼續蓋上鍋蓋後開火，用大火 1 分鐘，小火10分鐘烤。翻面後大火30秒，小火10分鐘，最後再用小火將正反面烤10分鐘，總共烤40分鐘。
最後成品厚度約有5∼6cm，請選用較深的平底鍋。
●本文摘自高寶書版出版之《袋子麵包：免烤箱、不沾手、不用揉麵團，搖一搖就能做出美味麵包的懶人烘焙法》。
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