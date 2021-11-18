你懂得控制情緒嗎？「職場EQ」其實比工作能力更重要！

文／毅冰

過於敏感，不懂得控制情緒？情緒管理是堂職場必修課，而不是選修課

情緒控制是職場必修課

有一個做外貿的朋友抱怨說，她跟同事在上海出差，參加一個行業展會，某天早上離開酒店的時候，主管要求她給其他同事買早飯，她難以接受，站在那裡不答應也不拒絕，只是覺得十分委屈，眼淚一直往下掉。

她在群裡抱怨道：「為什麼主管要欺負我？為什麼其他同事都大大咧咧報上自己要吃什麼，而我要做這種事情？」

事情的結果是，同事們看她這個狀況，也不強求，就自己搞定早飯了。

就這麼一件在我們看來非常小的事情，居然會導致她情緒崩潰，很多人會難以理解。可事實上，這背後體現了兩個問題。

第一，她對人對事過於敏感；

第二，她根本不懂控制情緒。

出差期間給同事買早飯只是一件很平常的事。今天你買，明天他買，後天另一個同事買，這沒什麼問題。哪怕每天都是你來買，別人另外算錢給你，這也沒什麼，有什麼需要計較的呢？沒必要上升到道德高度去批判。

非要認為是上司欺負人，那麼上司也會覺得為難，什麼事情都沒法做了。

過於敏感就容易多思多想，別人無意中的一句話、很自然的一個眼神，甚至是皺一下眉，都會導致你猜測和聯想到很多事情，這完全沒有必要。

若一個人非常敏感，很容易被外界影響，外加不懂得控制情緒，那麼可以斷言，他的職業生涯會十分黯淡。

情緒控制，是職場的必修課，而不是選修課。每個成年人都要懂得為自己的言行負責，掌控自己的情緒。你可以傷心、難過、壓抑，這是你個人的事情，但請不要把情緒帶到工作中。

公司付給你薪水，是需要你提供相應的價值；客戶跟你溝通，是希望得到專業的服務。沒有人需要對你的情緒負責，更沒有人會為你的壞情緒買單。

如果你無法控制自己的情緒，那麼公司絕對不敢對你委以重任，上司也一定不會把重要客戶交給你負責。萬一有什麼原因而導致你情緒失控，將給公司造成嚴重損失。

（圖／Unsplash）

很多人會抱怨公司不公平，抱怨老闆不明事理，明明自己工作能力很強，升職的卻是不如自己的同事。在公司工作多年，隨便一個新人的薪水都高過自己。

這其中的原因，能力是一方面，而能不能得到重用，能不能晉升，更取決於你在職場上能否掌控好自己的情緒，能否長期給別人留下得體的印象。

如果你給人的印象是衝動、易怒，脾氣難以捉摸，隨時論人是非，隨時會跟老闆辭職，那麼就等於告訴別人，你是一顆定時炸彈，沒人知道你什麼時候會被引爆。公司為了控制損失，一定不會把重要工作和核心職位交給你，你註定是個被邊緣化的小職員，很難有所發展。

你可以不滿，可以不開心，但是請注意，公司不是你家，老闆不是你父母，沒有人願意聽你嘮叨，也沒有人在意你的情緒好壞。一切都要自己調節。工作中要用工作說話，一切回歸本質。別用什麼「坦率」「直爽」「性格直接」來為自己開脫，這都是藉口。別人不欠你的，沒義務忍受你多變的情緒。

我在外企工作時，某個供應商的業務員突然情緒崩潰，寫郵件給我們採購總監，控訴我的某個同事對他們公事公辦，控訴我們公司的要求太多、太苛刻，一點都不近人情。從驗廠到測試到打樣，她花了大量時間，覺都睡不好，但是最後我們這個訂單還是給了她的同行。

她的用詞十分激烈，說自己怎麼改、怎麼做都不行，她不伺候了，要我們愛找誰找誰，她就當作踩了一腳狗屎，讓我們以後不要寫郵件給她，不要詢價，她要把時間投入到更值得投入的客戶身上。郵件中有一句話特別有意思，把我逗樂了。她說：「你們想用買香蕉的錢來買黃金，那是作夢！別人便宜，你找別人買啊，你覺得自己買到了黃金，但這是偽裝成黃金的屎。」

這個比喻很好，很靈動，我覺得她挺有寫文章的天賦，也有點幽默細胞。但是不管怎麼樣，這個郵件一出，她針鋒相對地發洩自己的怒火，就說明她難以控制自己的情緒，也約束不了自己的行為。

結果呢？我們的採購總監把她的郵件副本給了辦事處所有同事，告誡大家從系統裡刪除這家供應商，將這家供應商加入黑名單。

要知道，這家貿易公司每年可以做我們七個項目組，加起來共有四百多萬美元的訂單。而這次詢價的這款椅子，僅僅占了不到七萬美元的訂單。結果，這個業務員的一次情緒崩潰，連累她公司所有同事永遠失去了我們這個客戶，丟掉了來自我們公司的所有訂單。

最後，這個業務員的大老闆只能親自出面道歉，並且立刻辭退了這個業務員，以作為最嚴厲的懲罰。

（圖／Unsplash）

僅僅因為沒有控制好情緒，就給公司造成了巨大損失，還連帶自己丟了工作，導致自己在職業生涯中留下了一個污點。試問，如果她換一份工作，一旦新公司知道她是以這種原因被老東家辭退的，新公司還敢用她嗎？

每個人都有自己的壓力，都有自己的心酸和痛苦，這本來就無從比較，沒有誰比誰更輕鬆。我們經常開玩笑說，容易在工作中發脾氣和鬧情緒的，都屬於比較幸福的。因為他們能承受的壓力太小，才能夠容許自己在情緒上肆無忌憚。

在學校時，也許沒人教你情緒控制；在家裡，也許大家會安慰你、容忍你、遷就你。但是在職場上，現實會給你上一課，甚至狠狠給你一個耳光。如果你控制不好情緒，你遲早會為此買單，只是時間早晚的問題。

再不高興也要學會在當下沉住氣。再大、再難的問題，都可以在深思熟慮後找到更好的處理方式。一時的怒火、惱羞成怒後的出言不遜，只會把事情辦壞，只會讓別人進一步遠離和孤立你。

性格決定命運，情緒影響人生。

●本文摘選自方舟文化出版之《沒你強的人，為何混得比你好？》。