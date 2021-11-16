你和朋友都聊什麼？《關係力》的重要性

文／李維文

聊天是朋友之間交往常見的活動之一，也是非常關鍵的溝通方式。但是你可曾想過，平時和朋友聚會、打電話時，都喜歡聊些什麼呢？

互相抱怨取暖，一事無成

凱文剛從加州州立大學畢業，他原本就成績不太好、天資又較為平庸，因此不免在工作中跌跌撞撞，經常滿腹牢騷。他覺得工作沒有什麼前途，但是也不知道該如何化解這種情緒。

所幸凱文有不少朋友，平時聚會聊天時，他就向朋友訴苦，和他們聊工作，聊生活，也聊未來。但轉眼間幾個月過去了，他發現沒有任何朋友提出有幫助的建議，甚至和他一樣悲觀的人也大有人在。

凱文說：「今天上司又罵我了，我從他的辦公室出來，門還沒關上，他就在裡面嘲笑我是一無是處的笨蛋、蠢貨。」

朋友哈克接著說：「哦，我的老闆也總是這樣說我。」

凱文聽完更加鬱悶，直到他三十歲生日時，都已經工作八年了，仍是一名普通職員，事業上完全沒有進展，前途沒有希望。其實凱文一直相當渴望能有個人開導他，為他指明方向，哪怕不能解決問題，適當的安慰他一下也可以，但這幾年下來，他都沒遇到這樣的人。

朋友之間的聊天真的這麼重要嗎？很多人一開始都沒有意識到這個問題，他們總是習慣性的與朋友隨意聊天，沒有刻意和朋友共同分擔彼此的負面情緒，並且互相鼓勵和督促。

在你感到沮喪時，有沒有人替你打開一盞明燈呢？在你和朋友聊天時，你們聊最多的又是什麼呢？你要好好想一想這些問題，這對你的未來非常重要；同時你也要尋找那些在聊天中表現「積極」的朋友，他們對你的人生也同樣重要！

（圖／Unsplash）

積極的朋友圈是成長加速器

某個電視頻道曾製播一系列成功企業家的訪談節目，當天受訪的王政坐在皮製的沙發上，臉上掛著微笑，看著對面的主持人，四周坐滿的觀眾都是來自名校的大學生。

主持人根據事先準備好的問題依次提問，例如他的經營理念，曾經遇過的困難，以及對未來的憧憬與發展方向等。就像我們平時在電視上看到的眾多採訪類節目一樣，談的全是一些「高大上」的話題。

在訪談接近尾聲的時候，觀眾們可以自由提問。有位帶著一臉稚氣的年輕大學生站起來，禮貌性的打過招呼後，便問了王政一個似乎和整個採訪主題沒什麼關係的問題。

「請問王總，您的工作這麼忙，平時都和朋友聊些什麼呢？」

聽到這個問題，王政善意的一笑，反問那位大學生：「請問這位同學，你平常都和自己的朋友聊些什麼呢？」

這位同學沒想到會被反問，先是一愣，隨即有些靦腆的回答：「聊些彼此都感興趣的事。」

王政聽了，點點頭說道：「其實我和你們一樣，我也有很多朋友，我們在一起的時候也聊一些大家興趣相投的事。物以類聚，人以群分，沒有相同點，怎麼可能成為朋友呢？我們平時都很忙碌，為了有時間見面溝通，就約定每個月都要聚會一次。大家一起交流最近的經營狀況、遇到的困難和問題，有時候自己一個人想不通的事，往往透過別人提點兩句就會豁然開朗，這對一位經營者來說是非常重要的溝通與分享。」從上述答案中，不難看出王政非常喜歡這個問題，還毫無保留的分享自己過去的經歷和感觸給台下的年輕人聽。

王政也曾和在座的大學生一樣，是個青澀青年，在一次同學會上，有位同學無意中說出未來某個行業或許會很快崛起。說者無心，聽者有意，王政隨即虛心向那位同學請教了很多相關的問題。之後，他又做了很多考察研究，覺得那位同學說得很有道理，提早一步入行，成為這個行業的開拓者。

隨著事業的不斷擴大，王政的朋友圈也越來越大，但是他並沒有忘記初衷，還是固定和朋友們聚會，談論最近的市場行情，分析未來的趨勢，交流彼此的經驗，互相切磋。也因此，王政的事業越做越成功。

說完這段話，王政發現台下的大學生們都一臉茫然，於是他笑著，略帶調侃的說道：「可能我們聊的那些話題看似枯燥無味，但真正體會其中的意義後，你才能嘗到比蜜糖還甜的味道。請同學們記住這句話——訊息是需要交流和傳遞的，並且被合理運用後，才會產生相應價值。」

王政的話讓同學們如夢初醒，他的話音剛落，台下便響起雷鳴般的掌聲。因為他們這時才意識到，原來朋友圈也分很多種，我們需要的是那些可以進行積極交流的朋友，從中獲得有益的資訊，來促成自己成長和成功。

忙著應酬交往反而迷失

小麗出生在一個普通的工人家庭，畢業後和交往多年的男朋友同居，但是換了工作後的小麗卻狀況頻傳。

「小麗！看看你現在成了什麼鬼樣子！」當小麗在淩晨三點醉醺醺的回到家時，男朋友再一次忍不住斥責起來。

「我怎麼了？」小麗一把推開男朋友伸過來的手，「我覺得自己現在很好啊，每天不但可以痛快的玩，還能鞏固客戶關係，我這樣做也是為了自己的事業！」

「你那叫什麼事業？小麗，我不求什麼大富大貴，只想和你平平淡淡過日子，不好嗎？」男朋友顯得很憤怒，深呼吸一口氣後，原先氣到了極點反而平靜下來，「我真的不喜歡你的那群朋友。每天除了討論去哪吃喝玩樂，還有什麼年輕人應該有的打拚樣子嗎？這樣下去早晚只是浪費你們的青春，最後連你的事業也賠上去。」

在這之前，小麗曾經為了讓男朋友也能融入她的朋友圈，刻意在一次聚會中帶著男朋友前去。她沒想到，整晚下來只見他都板著張臉坐在角落裡悶不吭聲，最後更是甩手離開。這讓她在朋友面前很沒面子，索性她再也不找他去，徹底讓自己與男友隔離在兩個不同的世界中。

「我不認為自己有什麼不對，以後你少管我！」小麗醉意襲來，說完便回房間睡覺。

當她醒來的時候，男朋友早已經離開，手機裡有一則新收到的未讀訊息，是她男朋友發來的，言簡意賅，只有三個字——分手吧！

沒了男友的約束，小麗更加放任自己，過著看似瀟灑的生活，她口中所謂的客戶群也日益壯大，但是心理卻是空蕩蕩的，像是缺少了什麼。又過了一段時間，不管她如何努力，業績始終無法突破，只停留在某個較低層級，每個月的收入甚至還不如以前上班的時候。而且她發現很多親友也逐漸疏遠，大家不再像以前那麼親密。

晚上安靜的時候，小麗看著鏡中那個「豔麗」的自己，不禁也有些疑惑：她這樣生活真的是對的嗎？如果是對的，那為什麼熱鬧過後，卻覺得如此寂寞？她選擇的那些朋友是對的嗎？如果是對的，那又為什麼覺得自己為此失去了最重要的人呢？同時，她也失去了一份相當不錯的工作。

這時，她才開始問自己：「是什麼造成的呢？」

（圖／Unsplash）

什麼是高品質聊天內容？

其實，這正是聊天內容對於朋友關係的形塑，也是對我們潛移默化的影響。像是王政先生與朋友之間聊的都是積極向上、理性的話題，自然而然就對他的事業形成強而有力的幫助。

高品質的朋友圈就會擁有高品質的「聊天」；相對的，低品質的朋友圈就像小麗的朋友一樣，只能提供一種負面能量。小麗和那些所謂的朋友聊的都是些庸俗內容，最終影響了她的人生，繞了一段彎路，也付出不小的代價。

由此可見，我們和朋友一起聊天的內容，對我們影響很大。對此，我們要意識到以下兩點。

第一，你必須明白的是，現今的社交模式已經改變。

以前和朋友往來，沒事打個電話，相約逛逛街、踢一場球。面對面的交往是一種常態，因此互相聊的話題也多會比較有重點，很少離題。朋友之間，即便不見面，也能聞其聲。

如今已經進入互聯網時代，特別是像即時通訊軟體，LINE、微信 等社交工具普及後，社交模式發生了革命性的顛覆。例如我們每天都在玩手機，也常常打開LINE、微信或其他社交工具，與朋友們天南地北的瞎聊。這種時候，彼此聊的話題往往就會脫離嚴肅積極的範疇，甚至產生意想不到的負面作用。

書名：《關係力：用10％關鍵人物，成就90％大事！》 作者：李維文 出版社：方舟文化／讀書共和國 出版時間：2021年8月11日

根據我多年的調查，很多人走上歧路，都是由於在網路上聽信一些「朋友」的建議，而做出錯誤的選擇，採取不正確的行動。網路上聊天都是不用負責任的，因此聊天話題大多十分大膽，敢於突破自己的心理關卡，不用顧慮面子。這時我們可能聽到逆耳忠言，但更可能聽到的則是不負責任的「糊弄」。

其次，應該和朋友多聊一些積極的話題。最好的「聊天」是傾聽彼此的不快，互相打氣與鼓勵。就像王政所做的，他透過朋友資源為自己提供積極的力量，解決生活和工作中的問題，從而幫助自己指明方向，不斷修正，減少犯錯，成為自己成功的助力。

如果雙方總在討論如何報復同事、詆毀上司，那麼這樣的朋友就不合格。這種朋友非但不能提供積極態度，反而會改變你人生的「走勢」，讓你未來走上歧路。相對的，如果你在聊天中總是消極沮喪，打擊朋友的士氣，或者總是拉攏朋友追求享樂，朋友也會漸漸遠離你，越來越少。

●本文摘自方舟文化出版之《關係力：用10％關鍵人物，成就90％大事！》。