布蘭登．山德森X魔法風雲會 跨界強勢推出《無名之子》

奇幻界最高榮耀雨果獎得主，全球千萬冊暢銷大師布蘭登．山德森將在去年11月在台推出與全球發行超過200億張佳績，並與知名卡牌桌遊魔法風雲會跨界合作原創小說《無名之子》。 布蘭登．山德森本次新作《無名之子》背景設定在魔法風雲會遊戲中充滿歐陸歌德風的依尼翠時空。充滿不死亡靈、吸血鬼、強大的惡魔盤據是這個時空的特色，當奇幻大師布蘭登．山德森遇上經典卡牌遊戲魔法風雲會獨特的幻想世界會創造出怎樣神奇的故事呢？（編按）

文／布蘭登．山德森（Brandon Sanderson）

這世上有兩種黑暗，而塔森妲（Tacenda）對第二種的恐懼遠勝過第一種。

第一種黑暗就是一般的黑暗，光線難以到達陰影處的黑暗；櫥櫃門縫內的黑暗、森林邊緣小屋裡的黑暗。第一種黑暗是暮色的黑暗，在夜晚來臨時滲入家家戶戶，如同不請自來的不速之客。

第一種黑暗有其危險，尤其此地陰影潛伏，黑暗生物時常於夜裡嚎叫。但塔森妲真正害怕的是第二種黑暗—每天早晨找上她的那一種。她的目盲症與日出有直接關聯；每當第一道曙光出現，她的視力就會消逝。那時第二種黑暗就會占有她：純粹、無法逃脫的黑暗。不論她的父母與僧侶如何安撫，她就是知道在那黑暗中有某種可怕的存在正盯著她。

她的雙胞胎妹妹，威莉雅（Willia）了解那種感受。她的詛咒與塔森妲相反，威莉雅白天看得見，但每天晚上都會被第二種黑暗纏身。她們兩人從沒有一刻能同時看得見，因此即便身為雙胞胎，兩姊妹卻從未對上目光。

成長過程中，塔森妲試著學習音樂來驅逐她對第二種黑暗的恐懼，她告訴自己至少她還聽得見。確實，目盲時她感覺自己能將大地的自然音樂聽得更清楚，碎石在腳下發出的嘎吱聲、孩童們經過她位於村子中央的座位時發出的活潑歡笑聲。有時候，塔森妲甚至覺得自己能聽見老樹生長時發出的伸展聲，那就像繩索纏絞的聲音，伴隨著落葉發出的輕柔嘆息聲。

不過她倒是真心想看看太陽，即使只有一次也好。比月亮更耀眼的巨大火球在天上燃燒？她的皮膚能夠感覺到太陽的熱度，因此知道那是真的，但她還是想知道像個普通人一樣看見頭頂奪目的火焰、在其下生活會是什麼感覺。

村裡的人知道兩名女孩的相反詛咒，都說她們是被「標記」了。人們低聲說是「沼澤」觸碰了她們。這是好事，代表這對雙胞胎被承認、被祝福了。

塔森妲一直難以相信這是種祝福，直到那天，她發現了自己真正的歌聲。村民們在她還是孩童時就買下了旅行商人的鼓送給她，讓她能在眾人務農時對大家唱歌。他們說她歌唱時樹林間的黑暗似乎會退縮，也宣稱陽光會更加明亮。而某一天，塔森妲發現了自己體內的力量，並開始唱起一首美麗、溫暖、充滿喜悅的曲子。不知為何，她確實知道那來自沼澤，是伴隨著盲目詛咒的贈禮。

威莉雅低聲說她也能感覺到自己體內有一種奇妙、驚人的力量。她十二歲時，持劍打鬥的實力甚至已經能與鐵匠巴爾匹敵。

威莉雅總是比較凶悍的那一個，至少在白天是如此。當第二種黑暗在夜晚占領她時，塔森妲能立刻感覺到她恐懼的顫抖。在那些漫漫長夜，當妹妹沒來由地害怕光明不會再度回歸時，塔森妲會對著她歌唱。

在她們剛滿十三歲，一個類似這樣的夜晚裡，塔森妲發現了另一首歌。發現歌曲的當下，來自森林的怪物正抓撓著大門怒吼著。有時野獸會在夜裡從森林出現，闖入房屋，抓走裡面的居民。這就是住在「迫近地」（Approachs）所要付出的代價，這片土地要求的稅收就是鮮血。通常這時能做的不多，你只能擋住門，向沼澤或是天使祈禱—取決於你相信誰—期待快點得到解脫。

但那一晚，塔森妲聽著妹妹恐慌、父母啜泣，她反而向前靠近闖入的野獸。她聽見了音樂：在破裂的木門中，在樹間擾動的微風中，在她隆隆作響的心跳聲中。她開口唱出新的歌，野獸紛紛痛苦地尖叫逃離。那是反抗之歌，守望之歌，保護之歌。

隔天晚上，村民請求塔森妲對著黑暗歌唱，她的音樂似乎平靜了樹林。從那天起，再也沒有怪物自森林而來。這座村子原本是迫近地的三座村莊裡規模最小的，但自從人們聽聞此地有雙生保護者後，人口開始快速增長：於白晝鍛鍊的凶悍戰士，與安撫黑夜的文靜歌女。

兩年間，這座村莊是個絕佳的居所。再也沒有人在夜晚時消失，也不再有野獸對著月亮嚎叫，因為有沼澤派來的護衛守護著它的人民。甚至當一名自稱「莊園之主」的新領主取代舊領主時，也沒有任何人在意。領主間的爭執不是平常人該管的事情。確實，這個新的莊園之主似乎很內斂，比前一個領主來得好。至少他們曾這麼以為。

但雙胞胎滿十五歲之後，一切都變了調。

低語者們在黃昏前襲來，塔森妲的歌無法阻止他們。

她大聲唱著守望之歌的副歌，雙手拂過提琴的琴弦。這是父母送她的十四歲生日禮物。塔森妲的父母已不在人世了，十天前死於這些現在正攻擊村莊的怪物們手中。他們接著又殺害了威莉雅，塔森妲幾乎被哀痛壓垮。現在，他們朝整座村莊襲來。

由於太陽還沒下山，她看不見他們，但可以聽見他們在她座位附近飄蕩時發出的喃喃低語。怪物們聲音粗啞，低聲說著無法辨識的字眼，就像在配合她的歌曲低聲吟誦。

塔森妲更努力用磨破的手指彈著提琴。她坐在平時的座位上，就在村莊中央流動的蓄水池旁。她的歌理當要發揮作用的。這兩年來，她的歌阻止了一切恐怖與驚懼，然而現在這些低語者在塔森妲周圍遊蕩，聽起來絲毫不受影響。很快的，她周圍除了那恐怖的和聲外，也開始響起人們驚慌的尖叫聲。

塔森妲試著唱得更大聲，但她的聲音已經開始沙啞了，換氣時忍不住咳嗽、顫抖著喘氣，試著要—

某種冰冷的東西拂過，她指間的疼痛變得麻木。她倒抽一口氣向後跳開，將提琴緊緊抱在胸前。黑暗圍繞著她，但她可以聽見身旁那東西的聲音，就像無數耳語重疊在一起，如書頁般翻動，每一句都像臨終的喘息一般靜謐。

他們最終無視了她而離去，但其餘的村民就沒那麼好運了。他們之前將自己反鎖在家中，現在卻在屋內喊叫、祈禱、求情著……直到一個接一個陷入寂靜。

「塔森妲！」附近有個聲音大喊，「塔森妲，救命！」

「米莉安？」塔森妲的聲音沙啞不堪。呼救聲是從哪個方向傳來的？塔森妲在黑暗中轉身，喀啦一聲踢倒了她的凳子。

「塔森妲！」

在那裡！塔森妲小心地用腳拂過蓄水池的邊緣，利用上頭雕刻的石塊找出方向，接著朝黑暗前進。她對這個區域很熟悉，也有很多年沒有在村莊廣場被絆倒過了，但她前進時還是不由得感到一股刺人的恐懼。她走入那仍令她害怕的黑暗之中。

這一次會不會走入虛空，再也無法回來？她會不會一直在廣大未知的黑暗中蹣跚前進，再也無法觸摸到其他事物？

與她的顧慮相反，塔森妲碰到了房屋外牆，位置正如她預期。她用磨破的手指感覺著窗臺還有米莉安成排的藥草盆。在驚慌中她不小心撞掉了其中一盆，盆栽隨即摔破在鵝卵石上。

「米莉安！」塔森妲大喊，憑著感覺沿牆前進。村莊中持續傳來其他尖叫聲；有些人在大聲呼救，其他人則驚恐地喊叫著。呼救聲混雜在一起就像一場風暴，每個聲音卻又如此孤單。

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《無名之子》。