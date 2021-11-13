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布蘭登．山德森新作《快照行動》 影視版權由米高梅買下！

聯合新聞網 / 奇幻基地出版
書名：《快照行動》 作者：布蘭登．山德森（Brandon Sanderson） 出版社：奇幻基地／城邦文化 出版時間：2020年10月28日
書名：《快照行動》
作者：布蘭登．山德森（Brandon Sanderson）
出版社：奇幻基地／城邦文化
出版時間：2020年10月28日

奇幻界最高榮耀雨果獎得主，全球千萬冊暢銷大師布蘭登．山德森將在今年11月在台推出融合警探、奇幻、驚悚多種元素，豐富畫面感精彩新作《快照行動》，小說作品已由出品《古墓奇兵》、《一個巨星的誕生》的美國製片媒體公司米高梅，買下影視版權，即將拍攝！

《快照行動》故事中，人類科技研發出能精準複製真實世界所有物件的「快照」世界。兩位警察戴維斯與查茲奉命進入十天前的快照中，尋找犯罪的蛛絲馬跡，然而一場血腥屠殺的鐵證竟無預警映入眼簾；分秒必爭的時刻，卻遭到當局命令不准深入調查──於是他們決定背道而馳。儘管只要關閉快照，一切都會煙消雲散，還原成物質與能量，戴維斯與查茲這次卻不一定能活著走出來……。（編按）

文／布蘭登．山德森（Brandon Sanderson）

這次快照是在一夜之間構成的，再現出了十天前的城市：二〇一八年五月一日。查茲與戴維斯今晚離開後，這整個地方就會被完全消除；他們按個按鈕，這裡的所有東西就會重新變回原本的物質與能量。

查茲與戴維斯則是真的，換句話說就是來自「真實世界」。他們的介入雖然必要，但也會造成問題。當查茲與戴維斯與快照互動，他們會造成所謂的「偏差值」：快照與真正的五月一日之間的差異。

雖然無法事先得知是什麼事，但他們做的某些事情會在快照中形成漣漪效應，讓這個重建的構造與真實的這一日產生差別。由統計員們計算出的偏差值百分比，是決定在快照中找到的證據是否能在法庭上使用的要素之一。

查茲與戴維斯通常都把那交給統計員去煩惱。有時候，他們一整天中做了各種確信會搞砸案件的舉動，但結果一切良好，計算出的偏差值也很小。另一次，戴維斯則是把自己鎖在飯店的安全屋內，決心不產生任何偏差值。不幸的是，因為他關門太用力，吵醒了隔壁房的女士，她因此及時趕上了一場面試。這事件的漣漪效應擴散到整個快照，造成高達百分之二十的偏差值。這讓他們賠上了整個案件。

沒有人怪罪他們，快照中的警察必定會造成偏差值，這是他們工作的本質，不過這還是困擾著他。在這裡，所有人都是假貨，但他和查茲……他們是更糟糕的存在：完美系統中的紕漏、入侵者，所經之處皆造成混亂的病毒。

這不重要，他一面告訴自己，一面吃完最後一點捲餅。注意任務。部門心理師告訴他要專注在正在執行的事，例如他手上的任務。他如果太執著於偏差值，就沒辦法好好工作了。

兩人來到第三街與二十二街的轉角，旁邊是一排排小店舖。有便利商店，以及窗邊有吧檯的烈酒舖。停止號誌的背面貼滿了各式各樣樂團的貼紙。這裡不算城裡的好地段，現在已經沒剩多少好地點了。

戴維斯用手機再次叫出任務細節，瀏覽內容。

「我想我們應該待在裡面。」戴維斯說，指向那間烈酒舖。

「要追人會很困難。」

「是沒錯，但他不會看到我們，不會產生偏差值。」

「偏差值是無法避免的。」

查茲是對的。每天他們都會被詢問做了什麼事，電話上的資料也會被下載，用以追蹤兩人的位置。內務部的統計員會審查他們的行為，但說法永遠是「將偏差風險降至最低為目標」，從來都不是完全消除偏差值。

此外，戴維斯很了解電話紀錄可以矇混過去，而且外面的信號很難進入快照中。所以說實話，沒人真的知道他們在裡面做了什麼。

不過查茲沒有繼續爭辯，戴維斯領頭進入了雖然時間還早卻開著的烈酒舖。這間店氣味乾淨，且被維護得很好，沒有與不潔的街區同流合汙。一名帶著鮮紅色頭巾的錫克教蓄鬍男子在櫃檯旁掃著地，好奇地看著他們在窗前坐下。

戴維斯再次閱讀任務細節，接著看了看手錶。再半小時，時間不多了。他不該因為查茲的抱怨就停下來買早餐的。

那名店員繼續掃著地，頻頻對他們投以目光。

「他會是個麻煩。」查茲評斷。

「我們只是兩名普通的顧客。」

「我們什麼也沒買，現在還盯著窗外看，其中一個人每十五秒就看一次手錶。」

「我才沒有──」

店員終於放下掃把走過來，打斷了戴維斯。「我要請你們離開，」他說，「我要關店去，呃，吃午餐。」

戴維斯微笑，準備說個謊話來安撫這名男子。

查茲秀出他的警徽。

對戴維斯來說，警徽看來很正常。那只是面銀色的盾徽，上面有些看似了不起的浮雕，沒有任何奇怪之處，只不過那是枚「現實警徽」。對所有快照內的人──也被稱為複製品或假貨──來說，那可不是一枚普通的警徽；那是一項證明，代表持有者是真實的。

同時，也證明你不是真的。

錫克教男子盯著警徽，雙眼睜大。戴維斯總是想知道他們究竟看見了什麼。這些人總會出現盯著遠方的眼神，就像望進某種宏大的存在而感到震驚，甚至有點崇敬。

曾經有我的複製品看過這個東西嗎？他想著，想著他就是我，完全不知道自己還有他的全世界都只是個快照，直到他看見了警徽……

店員抖了抖，看向兩人。「嘿，這把戲不錯。你是怎麼……我是說……你是怎麼做到……」他停下，再次往下盯著警徽。

複製品總是可以本能地認得警徽。他們體內有某種東西知道警徽所代表的意義，就算他們從來沒聽過這東西也一樣。當然，大部分的人都已經聽過了，這要歸因於最近的隱私爭論。除此之外，重建美國聯盟的大眾都對此專案很著迷；這裡已經變成影視內容的寵兒。在串流平臺上少說也有半打關於警探在快照裡搜查的戲劇。不過就戴維斯所知，新克利珀頓這一座是唯一的正式設施。

那些警探劇裡從來不會展示出現實警徽長什麼樣子，這似乎是某種不成文的規定。想像總是最美。

那名店員用他的母語低聲說了些話，接著再次看向他們，表情肅穆。查茲對他點點頭。

店員接受的反應算很好，他就只是……離開了。他在恍惚中推開店門離開，留下了一切。發現自己不是真人後，幹嘛還要繼續賣東西？當世界在今晚就會終結，還有什麼是重要的？

「要喝什麼嗎？」在把警徽收進前口袋時，查茲開心地問。他對無人看管的貨架點頭。

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《快照行動》


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