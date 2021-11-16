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致父母：陪孩子學會，在高壓中「冷靜」下來的能力！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Unsplash）
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《女孩，妳真的夠好了》獻給「覺得自己不夠好」的女孩&關心女孩成長的父母、師長！

本書旨在培養正念技能，勇敢脫離舒適圈，幫助女孩從青春期過渡到成年，擺脫想太多又往壞處想的習慣，陪伴她們迎接成年世界的挑戰！（編按）

文／瑞秋．西蒙（Rachel Simmons）

不論任何年紀，鬧脾氣就是鬧脾氣

當女孩心煩意亂時，她們真的會很感謝大人問這個問題：「妳想要我的建議，還是想發洩？」給她選擇感覺起來可能沒什麼，但它可以讓女孩感覺被看見和被理解。不過，如果你真的採取這種做法，就要願意傾聽。

一名高中女孩向我傾訴，「我媽媽說她只會聽，但過了一會卻說，『妳想要我的建議嗎？』」順道一提，我非常同情那位媽媽，但如果她繼續這樣做，她的孩子很快就不會把她的話當真。

當女孩變得激動時，對話可能會越界到無法進行的地步。許多父母告訴我，他們的女兒容易被繁重的課業壓力壓垮，往往是在深夜、週日晚上，或一些作業即將到期時。女孩在憤怒、絕望和悲傷的情緒之間擺盪，她們不回應別人的理性或溫柔，還會堅持說你不明白—她們無法被安慰。

就像幼兒時期的孩子鬧脾氣一樣，你不能縱容她。當你試圖與在那個狀態中的女孩談判時，你其實是在默許並獎勵她的行為。你在告訴她，當她心煩意亂時，這樣的溝通是可以被接受的，而且無論她如何任性，都能獲得你的支持。你還在向她傳達另一種訊息—她應該縱容別人的這種行為。

事實上，即使她透過攻擊你和其他人的方式來表現（或者，表現出另一種極端：退縮），她很可能陷在一種自我憎惡、自我羞辱的漩渦中。無論原因是什麼，她不能在這樣的狀態下有效率或有動力，而這才是她真正需要的東西。

無論多大年紀，鬧脾氣就是鬧脾氣。處理它最好的建議，是給一個人空間，直到他能夠以禮貌和自我控制的態度來溝通為止。

你的女兒必須自己經歷一些痛苦的事情，但需要你從旁提供支持。如果女兒還和你們住在一起，並能在你們的陪伴下面對掙扎，作父母的你們是幸運的（儘管並不總是那樣）。

在我與大學生的互動過程中，我看到許多年輕女性第一次離家數百里獨自面對掙扎。當我說這對每個人而言都困難得多時，請相信我。

沒有人喜歡看著他們的孩子受苦，尤其是當你有一個年紀更大、很會表達的女兒，她能以令人心碎的清晰方式，明確地告訴你她有多受傷時。儘管這是個父母難以面對的事實，但「痛苦」是孩子在任何年紀學習的關鍵。我們常常到了成年才明白，有些最重要的人生課題—讓我們變得更聰明、更堅強、更有能力的代價—是痛苦，甚至令人心碎的。

在為人父母的過程中，沒有任何時候應該刻意地讓孩子在學習中受苦，這無濟於事。但有一個例外是睡眠訓練，或讓孩子「哭出來」這類具有爭議的做法。根據支持者的說法，當父母每次在嬰兒哭泣時都拒絕立即幫助他們時，他們會學習整夜好眠的「技能」。在開始睡眠訓練之前，父母被指示要確保他們的寶寶吃飽和換好尿布，如此，他們可以確認飢餓或濕尿布不是引起哭泣的原因。當寶寶哭泣時，父母要袖手旁觀。最終，寶寶會放棄，並重新入睡，且在很短的時間內，就能一覺到天亮。

書名：《女孩，妳真的夠好了！》 作者：瑞秋．西蒙（Rachel Simmons）出版社：大好書屋 出版時間：2021年11月04日
書名：《女孩，妳真的夠好了！》
作者：瑞秋．西蒙（Rachel Simmons）
出版社：大好書屋
出版時間：2021年11月04日

現在，想像你年輕的成年女兒處於鬧脾氣的狀態。她需要學習一項你無法教她的新技能—在這裡，是一種讓自己在壓力下冷靜下來的能力，讓她可以理性溫和地與你互動。你如何確保她的基本需求都得到滿足，同時仍讓她自己想辦法做到呢？你可以這樣說：「聽到妳在掙扎，我很難過，我真的能理解妳為什麼會有這種感受，我自己也曾經是這樣（如果這是真的）。我知道我無法完全理解妳經歷的過程，但我希望妳知道我愛妳，想以任何方式幫助妳。而且（不是說『但是』）當妳在這個狀態時，我真的很難幫助妳。所以我要回我的房間休息一會兒，我很快就會回來看看妳。」

然後，你離開現場，真的離開，而不是站在她的房門外。你會等個十分鐘，做幾個深呼吸，打電話跟你的朋友說說話，讀一篇部落格文章，啜飲幾口葡萄酒，然後再回來看看女兒的狀況，重申你對她的同理心，認同她所面對的挑戰。你還可以帶一點零食給她。

●本文摘自大好書屋出版之《女孩，妳真的夠好了！：解開「好女孩」枷鎖 X 擺脫「角色超載」，帶著正念和信心探索新機會》。

書名：《女孩，妳真的夠好了！》 作者：瑞秋．西蒙（Rachel Simmons）出版社：大好書屋 出版時間：2021年11月04日
書名：《女孩，妳真的夠好了！》
作者：瑞秋．西蒙（Rachel Simmons）
出版社：大好書屋
出版時間：2021年11月04日


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