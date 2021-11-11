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送自己禮物吧！社群焦慮時代更應該精心對待珍貴的自己

聯合新聞網 / 日月文化
書名：《給總是覺得自己不夠好的你：19個克服自我價值感低落的處方箋，用阿德勒心理學擺脫「比較級」人生》 作者：朴豫眞 出版社：大好書屋 出版時間：2021年11月4日
書名：《給總是覺得自己不夠好的你：19個克服自我價值感低落的處方箋，用阿德勒心理學擺脫「比較級」人生》
作者：朴豫眞
出版社：大好書屋
出版時間：2021年11月4日

進入社群媒體的時代，我們更輕易地觀賞到他人的生活，卻也更輕易地否定自己的人生。

《給總是覺得自己不夠好的你》本書作者朴豫眞長年以阿德勒心理學進行心理諮商，她觀察到許多人因為與別人比較、與過去的自己比較，因而無法接受自我的原貌，用羞辱、責備、冷漠無情的態度對待自己，陷入自卑卻又充滿不甘心的痛苦中。（編按）

文／朴豫眞

尊重自己是珍貴的個體

我認為「送自己禮物」是一件相當具有意義的事情，我會推薦那些專注於外在成就以向他人展示、卻從中感到沮喪的人們嘗試這個方法。這個禮物，是要真的能讓自己開心、可以給予安慰的東西。當我們準備禮物要送給特別或是珍貴的人，都會特別用心，留意禮物是否適合對方？

價錢是否恰當？該如何包裝等等。但是對於在這世界上最重要的存在──我自己，又給予了什麼樣的禮物呢？給自己精心準備禮物也是很有必要的啊！

像這樣抱持著尊重自己的心及行動是有必要的。雖然說送禮物這件事本身就很有意義，但是從下定決心要送禮物的那一刻起，就開始一直想著對方，並為此費盡心思；就像這樣，也花一些時間，把整個過程完整地套用在自己身上吧！

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

就像對長輩或是尊敬的人說話一樣，試著對自己說敬語也是不錯的，如此一來心態也會跟著改變。對待自己像是一個珍貴個體的態度是非常重要的，唯有如此他人也才會尊重自己。如果自己都以隨便的態度對待自己，那麼你也不會在乎別人怎麼對待你；因此要從自己開始，必須珍惜自己、尊重自己。當然這件事實際做起來並不容易，這與認為自己是最重要的自我中心態度不同，是一種真心抱持著尊重自己的態度，但對許多人來說是很困難的。越是這樣，越要確實了解「尊重自己」代表著什麼，並且必須不斷努力才行。要相信並且跟隨自己的可能性，同時也要健康地包容自己的身心。

對有些人來說，「不受任何人干擾，擁有獨自清靜的時間」是很不錯的方法，這樣一來，可以讓自己「充電」。如同手機一樣需要充電，若是不斷使用手機，電池就會沒電，我們人也是如此啊！

這個時候就非常需要充電的時間，擁有屬於自己的時間，感受內心深處的充實感。在此建議大家一定要擁有屬於自己的時間，想要擺脫反覆的不安與自卑感，自我感到充足是重要的鑰匙。

像成賢的情況，會避開家人獨自躺在床上，或是自己獨坐在公園的長椅上，利用這樣的時間是很好的，所幸還能夠擁有屬於自己的時間。這個時候就拋開一切，把焦點與關注放在自己身上吧！

自己喜歡什麼東西？擅長什麼？有什麼休閒娛樂嗎？把原本只朝外的關心焦點，一點一滴拉回到自己身上，這麼一來就會稍微有被充電的感覺了。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

把自己想收到的禮物寫成表單也是很好的方法，那份表單裡一定有著自己真的很想要的東西。例如我就很想送自己一個很棒的不沾鍋當禮物，因為想用那個鍋子做好吃的美食給兒子吃，即使我大部分是在外工作的職業婦女，也有想要扮演一個好媽媽的欲望，這並不是因為身為一個母親的義務，而是想要再多多表現出對兒子關愛的渴求。

但是，在選擇送給自己禮物時，優先順序上應該考慮「實踐的可能性」，比起「住在國外一年」這種華麗又難以達到的清單，在日常生活中能夠馬上就送的禮物是最好的。即使是去看一部電影，選擇高級電影院的座位讓自己可以舒舒服服地看一場電影，光是坐在那樣的位置上心情不就有所不同了嗎？

覺得自己好像什麼都可以做得到的感覺。如果平時因為工作的緣故，在穿著或打扮上沒那麼注重的話，也可以試試看穿一下帥氣十足的夾克，或是最近流行的休閒鞋，這樣既可以讓人轉換心情，也會讓人想要出去玩，或是跟朋友約會，令人產生想做些和平常不同事情的欲望。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

一直過著忙碌不已的生活，某天攬鏡自照，是不是也曾經覺得鏡中的自己有些陌生呢？

是不是也會想著究竟是為了什麼讓自己這麼辛苦，甚至感到後悔不已？

對於未來該怎麼繼續生活下去，也會感到茫然又空虛呢？

請不要擔憂，這世界上沒有人是不被需要的，因為我們本身，就是那樣珍貴的存在，只是被我們自己暫時遺忘罷了。請接受、尊重並且愛著自己原本的模樣吧！

與其只將注意力放在結果，好好感受過程中那一點一滴的小小成就感。從現在開始是很重要的，只要這樣就足夠了。

●本文摘自大好書屋出版之《給總是覺得自己不夠好的你：19個克服自我價值感低落的處方箋，用阿德勒心理學擺脫「比較級」人生》。


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