韓國文學獎作家金息《最後一個人》　首部以「慰安婦」受害者證言為藍本的小說

文／金息（김숨）

裁縫店的女人不知去哪了。這個店鋪兼住家的地方只有三坪大，屋子裡擠滿各種家當，螺鈿衣櫃、螺鈿梳妝臺、電視、雙人餐桌、縫紉機、晒衣架、三層抽屜櫃和電風扇。餐桌上擺著電子鍋和各種藥瓶，晒衣架上滿是毛巾和內衣，眼鏡盒、捲紙和零食袋等東西亂七八糟地散落了一地。女人在這裡生活和工作，靠接一些縫拉鍊或做窗簾帶子的針線活維持生計。

一隻小白狗蜷縮在縫紉機下的粉紅色花邊坐墊上，雖然看上去像剛斷奶沒多久，其實已經十三歲了。

一直盯著她看的小狗本想站起來，又癱坐回去。她覺得狗不是動物，更像個人，因為狗會做出人的表情。她很好奇為什麼狗會做出人的表情，難道是因為狗跟人住在同一個屋簷下，所以自然而然變成這樣的嗎？

她看到那隻狗做出跟人一樣的表情，心裡很不舒服，加上脫毛和皮膚潰爛的樣子，更是不堪入目。

據說這隻狗一共生了五十隻小狗。每當女人抱著牠炫耀此事，她都會默默搖頭。這麼小的身體，怎麼能生下五十隻小狗呢？

女人是利用人工受孕的方法讓狗懷孕，然後把產下的小狗直接拿到寵物市場賣。以寵物來講，這是很受歡迎的品種，加上是純種，收入十分可觀。女人說，每次等到狗產子時，為了保住每一隻小狗，都會幫牠打麻醉再剖腹取出。女人親自縫合的刀口就像地震帶，兇殘地留在狗的肚子上。

她轉過身，慢吞吞地蹲坐在門檻上。盯著她看的狗從坐墊上下來，吃力地拖著後腿和屁股來到她身邊。狗在她支撐門檻的手邊蹲了下來，用舌頭舔起她的手背。癢癢的感覺促使她抽動了一下手指，但狗還是不以為然地拚命舔著。

看到比自己的腳還小的狗竭盡全力地討好身為人類的自己，她感到既不舒服，也很不是滋味。

「別舔了⋯⋯」

她無法理解為什麼這隻狗會全心全意地舔自己的手，自己從沒好好地撫摸過牠。每次狗搖著尾巴歡迎她時，她都無法接受那像人一樣的表情。

看到女人回到店裡，她也沒有收回自己的手。

「可愛吧？」女人傲慢地問。

「可愛⋯⋯」她不好意思地收回了手。

「喜歡的話，就帶回去養吧！」

「我？」

「牠吃不多，也不會隨地大小便。」

「為什麼⋯⋯要給別人？」

「誰想養，就送誰。」

她知道這女人講話粗魯，對什麼事都口無遮攔，但絕不會講心口不一的話。

「妳把牠從小養到大，也有感情了，怎麼捨得隨便送人⋯⋯」

「孩子大了都能割捨掉感情，何況是一隻狗？」

她知道女人的心計，狗老了再也不能生小狗了，才打算送人。

女人對待狗的態度讓她感到混亂。女人可以殘忍地用人工受孕強制讓狗懷孕、產下小狗，有時又跟疼愛自己親生孩子一樣，把狗照顧得無微不至。幾天前，女人還煮了明太魚頭餵狗。她搞不清楚哪一邊才是女人的真心？如果兩者皆是，又怎麼可能不像磁鐵的正負極一樣互相排斥，共存於她的內心呢？

據說女人在十五段生活了四十年，曾是消防員的丈夫不到四十歲就因肝硬化去世了。女人獨自扶養三個兒子，為了養家每天工作到深夜，凌晨五點還要起床準備六個便當。女人說，要是再讓自己活一次，絕對活不下去。但對女人而言，至少有過令人懷念的歲月。

她的視線在縫紉機下來來回回，不知何時，那隻狗已經踡縮在縫紉機下的坐墊上。

女人走到冰箱，倒了兩杯牛奶，把裝有半杯牛奶的玻璃杯放在她面前。見她無動於衷，又拿起玻璃杯遞到她手裡。

「我喝牛奶會消化不良⋯⋯」

牛奶甚至會讓她聯想起男人的精液，但她說不出口，只好隨便找了個藉口。

*

軍人命令她把精液嚥下去。見她不肯，便從腰間拔出一把小匕首插在榻榻米上。

少女們必須服從軍人的命令。若不聽話，甚至還會用手槍射擊那裡。世上的人類都是從槍口瞄準的地方誕生的，那些軍人卻把這件事忘得一乾二淨。

有一天，一名日軍官用槍打了明淑姐那裡，因為明淑姐挨了打還是拚命反抗，她被打得暈厥了過去，但醒來後仍不停反抗。子彈穿透了明淑姐的子宮，雖然人沒死，那裡卻變成腐爛的南瓜。

嚥下精液時，她真覺得還不如去吃屎。

她連魷魚也不敢吃，因為魷魚腿上的吸盤像極了感染梅毒時擴散全身的水泡。水泡一經擴散，連雙眼都會發癢，癢得恨不得用針去刺自己的眼珠。

*

她離開裁縫店，走在小巷裡喃喃自語──為什麼偏偏是我呢？

為什麼裁縫店的女人對狗的態度會令自己混亂，甚至痛苦呢？她心裡明白，這都是因為那個女人讓她想起了哈哈。

哈哈給少女們取日本名字，發給她們衣服和食物，以及稱為「ちり紙」的粗紙、綠褐色的肥皂、牙刷、粉狀牙膏、用紗布做的衛生巾和毛巾。還有一種像米袋、叫作「簡單服」的藏青色洋裝。

如果少女們不聽話，哈哈就會告訴丈夫，那個駕駛貨車把少女們從哈爾濱站送到慰安所的司機。大家都叫這個陸軍出身的男人歐都桑。金福姐告訴她，歐都桑在日語裡是父親的意思。慰安所廚房的牆上，掛著一張男人身穿兩顆星軍裝的照片。少女們圍坐在幾張膠合板拼湊而成的餐桌前吃飯時，哈哈一家人也在隔壁吃飯。雖然少女們眼前只有稀粥和日式醃蘿蔔，卻能聞到秋刀魚和牛肉湯的香味。

哈哈一家人住在慰安所旁單獨搭建的小木屋，歐都桑則一直住在慰安所入口的房間，以便監視大家，他還在房間裡藏了刀和槍。為了防止少女們逃走，還在鐵柵欄上通了電。

一想到哈哈的兩個女兒，她的心情就怪怪的，因為她們也叫那個女人哈哈。

南韓慰安婦紀念塑像。（圖／Unsplash）

話說回來，裁縫店的女人還想過把狗賣給首爾理髮店的女人。但首爾理髮店的女人直接拒絕了，說自己屬虎，不適合養狗。那女人說自己的丈夫是個勞碌命，一直在施工現場奔走，而且夫妻八字相衝，最好分開過日子。她很詫異，八字相沖的男女怎麼會互相吸引、結婚生子？難道不會在結為夫妻前就心生顧忌而分手嗎？

她心想，也許是八字、本性和神的意旨決定了一個人的命運。或許這些東西加在一起便能左右一個人的命運。

雖然她不確定神是否存在，有時卻覺得自己能感受到神。晨曦初露時、成群結隊的麻雀飛出草叢時、一口咬在甜甜的桃子上時⋯⋯回想著那些感受到神的時刻，她不禁大吃一驚，原來有那麼多次自己感受到了神的存在。生平第一次看到桔梗花時，她也感受到了神。

她甚至對神產生了畏懼。

雖然不確定神是否存在，卻擔心神會看到自己，就連掉在院子裡的木瓜也不敢偷偷撿走。她害怕神會聽到自己，所以連在心底詛咒別人都不敢。

她甚至比那些口口聲聲說神存在於人世間的人，更加畏懼神。

她之所以拒絕領養裁縫店女人的狗，其實另有原因。她擔心自己走得比狗早，如果是那樣，就沒人照顧那隻狗了。

她既沒有丈夫也沒有孩子，人們常常勸她不如養隻狗或貓。她做了六年女傭的那戶人家的奶奶也說，她有救生功德。所謂救生功德是指「救活生命的功德」。因為兒媳養死的花草到了她手中都能奇蹟般的起死回生，甚至開出花朵。據說就算是奄奄一息的人，只要有救生功德的人照料也能起死回生。但她不覺得自己有什麼救生功德，那些花草能起死回生，完全是因為自己的手腳勤快罷了。她用洗米的水澆花，把花盆搬到陽光充足的地方，早晚還會查看一遍是否有枯枝。

就算九十歲的自己會活得比那隻狗更久，她也不會領養牠，她不忍心看著牠一天天病死。就像不想看到那隻貓送來的戰利品一樣，她希望那隻貓別再出現了，可如果那隻貓四天都沒出現，她又會不安。那隻貓多大了？有過主人嗎？如果有，是被拋棄了嗎？

她擔心有一天，那隻貓會抓來一隻活喜鵲。更擔心有一天，那隻貓會把死掉的少女送到她面前。

神也會覺得我們很髒嗎？

●本文摘選自時報出版之《最後一個人》。