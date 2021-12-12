要想遠離病痛，跟著權威醫教你從日常習慣開始超前部署！

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聯合新聞網 / 創意市集出版
（圖／Unsplash）
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自律神經系統，又稱「植物神經系統」、「自主神經系統」，主要分為「交感神經」與「副交感神經」，前者在早上活躍，讓我們能有精神地活動；後者則在夜晚被喚起，讓我們一覺到天亮，同時身體進入修復程序。自律神經無法由我們的意志來控制，當兩者運作變得紊亂不規律，就是所謂的「自律神經失調」，不但人體無法正常運行，連帶影響到全身器官，使身體出現不適症狀、外表老化，長期下來，甚至可能引發嚴重病痛。

《自律神經超圖解》本書由日本最強名醫權威專醫精心規劃，以最清楚詳盡的圖解說明，教你從生活習慣、飲食、心理、運動多管齊下，帶我們快速掌握自律神經運作原理，養出不易生病、比實際年紀更年輕的好身體！（編按）

文／小林弘幸

◆ 最能調節自律神經的早晨生活

〔重點在於放慢步調〕

要讓自律神經一整天都很穩定，如何度過早晨可說是非常重要。在深夜變得活躍的副交感神經會隨著天亮慢慢變得安靜，再交棒給交感神經。可是，若早晨過得很忙碌、很慌張，副交感神經就會突然變得太安靜，自律神經也會因此失調，我們也會一整天都覺得很緊張與興奮。為了避免這種情況發生，早晨生活有幾個需要注意的事項。

第一點就是提早三十分鐘起床，避免自己太過慌張。早點起床能更從容地做完所有事，自律神經就比較不會失調，還能避免自己忘記帶東西或是遲到。

第二點是醒來之後不要立刻起床，先在床上做簡單的伸展操，促進血液循環，讓全身慢慢地醒過來。

起床後，記得拉開窗簾，沐浴在早晨的陽光裡。陽光是能讓副交感神經切換成交感神經的開關。

最後一點就是一定要吃早餐。吃了早餐，腸道就會動起來，而腸道蠕動與副交感神經直接相關，能讓自律神經安定下來。早點就寢，睡飽一點也很重要。讓我們一起調整自律神經，讓一天順利地啟動吧。

（圖／創意市集出版　提供）
（圖／創意市集出版　提供）

〔理想的早晨生活〕

時間快來不及才急急忙忙地起床，會讓副交感神經突然變得很安靜，也會因此一整天都處於興奮與緊張的狀態，讓一天都過得很糟糕。建議大家比平常早30分鐘起床，讓每天都過得更加從容吧。

❶ 比平常早30分鐘起床

➡ 這30分鐘會讓心情變得更加從容。

❷ 醒過來之後，在棉被裡伸展一下

➡ 讓自律神經從睡眠模式切換成起床模式。

❸ 曬曬陽光

➡ 陽光最能幫助我們重設生理時鐘，調節自律神經。

❹ 喝一杯水

❺ 慢慢地吃早餐

* ①～⑤以及其他的行動都要放慢節奏。

* 尤其③與④是最能重設生理時鐘，調整自律神經的方法！！

早晨生活的優劣會產生下列的差異

若是早晨的步調慢一點，自律神經就會比較穩定，交感神經也會在白天正常運作，一整天都將活力滿滿。到了晚上之後，副交感神經會變得活躍，我們也能一覺到天亮。

要是早晨太過慌張，交感神經會變得太活躍，副交感神經則會突然變得太安靜。此時呼吸會變得急促，一整天都會變得煩躁不安，到了晚上也很難入眠。

◆ 早上起床後喝一杯水

〔早上的一杯水能調節自律神經〕

早上起床後，有一件希望大家務必實踐的習慣，那就是先喝一杯水。

我們的身體約有六成是水，生命之源的水也對自律神經有很大的影響。當我們陷入緊張、慌亂的情緒時，喝杯水往往可讓我們恢復冷靜，這是因為水會刺激腸道，提升副交感神經的活性，讓自律神經變得穩定，還能調節生理時鐘。

早上喝一杯水有很多好處。當我們睡著時，腸胃也會跟著休息，所以在早上喝一杯水，可以打開腸胃的開關，讓腸胃準備接受食物，也能促進腸道蠕動，改善便祕。假設身體長期缺水，血管就會因此受傷，血液也會變得黏稠。若是早上不補充睡覺時少攝取的水分，身體就會呈現脫水狀態。

補充水分前，記得先稍微漱一下口，把晚上睡覺時，在口腔繁殖的細菌漱掉，之後再喝一杯不會刺激腸胃的常溫水。除了一早起床要先喝一杯水之外，一整天最好也要補充一到兩公升的水。

〔喝水可提升副交感神經的活性〕

大家是否有過明明很煩躁或不安，喝杯水就恢復冷靜的經驗？「喝水」這個行為有調節自律神經的效果。有資料指出，越常補充水分的人，越能讓副交感神經保持活性。

喝水➡適度刺激腸胃的神經➡副交感神經的活性提升➡自律神經變得穩定

書名：《自律神經超圖解：身體怪怪的，都是因為它？學會與最不受控的人體系統和平共處》作者：小林弘幸出版社：創意市集出版出版時間：2021年9月2日
書名：《自律神經超圖解：身體怪怪的，都是因為它？學會與最不受控的人體系統和平共處》
作者：小林弘幸
出版社：創意市集出版
出版時間：2021年9月2日

〔想像力也很重要〕

想像這杯水會讓腸胃變得活躍，清澈的血液也會流往身體每個角落♡

記得養成外出帶水壺，一天補充1〜2公升水分的習慣。

〔早上喝杯水，是一整天最重要的事〕

起床後，曬曬陽光、喝杯水，能讓休息了一整晚的腸胃緩緩甦醒，也能啟動自律神經的開關，上廁所也會變得通暢無比。

●本文摘自創意市集出版之《自律神經超圖解：身體怪怪的，都是因為它？學會與最不受控的人體系統和平共處》


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