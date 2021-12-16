挖掘「看不到」的商機！超級市場誘導掏錢購物的策略

文／MITAYLOR千穗（Mitaylor Chiho）

超市如何誘導消費者

使用聲音來引導出人們的情感以及促發效果，在實際的商業環境中是如何運作的呢？

請各位讀者回想一下，在經常去的超市裡，店內的聲景如何呢？或許其中暗藏了不少會誘導我們的巧妙設計喔！

這一節將以美國主要的大型超市聲景為例，來看看經營者誘導消費者的策略（見九十七頁超市平面配置圖）。

賣場入口處的聲景，是熱情而富有節奏感的拉丁音樂。播放的拉丁樂曲，是類似吉普賽國王合唱團（Gipsy Kings）的〈Volare〉這類的曲子，而且還會在音樂中加入少量的白色雜訊，並將聲音調整到適當的音量。

超市的入口雖然僅是為了讓客人入店的不起眼空間，但在這裡的聲景，卻能對消費者的購買行為產生影響。也就是說，在客人踏入賣場前，這一短暫的時間裡所聽到的聲音，就能起到「聲音促發效果」。

進入超市後，入口的拉丁音樂消失了，顧客會聽到的是潺潺流水聲，有時還伴隨水花的飛濺聲，以及能讓人感受到遠近差異的二到三種鳥鳴聲，再搭配上少量的粉紅雜訊和海浪聲等經過設計的聲景。

自然的聲音具有讓人心情穩定的鎮靜效果，而水的聲音能夠誘導出人們心中對「新鮮」的情感反應。在這個空間裡，顧客們被穩定、自然、療癒和新鮮包圍。

像這樣的聲景設計，能讓人們對陳列於眼前的蔬菜水果，感受到水靈和新鮮感。

此外，能讓人感受到遠近差異的潺潺流水聲、水花的飛濺聲和鳥鳴聲等，可以使顧客的視野往前後、上下、左右擴展。

另一方面，在超市入口處無意間聽到的「拉丁音樂」，還會誘發消費者對紅番茄和柳橙這類水果的興趣，促使人們購入原本沒有打算要買的東西。

（圖／Unsplash）

離開蔬菜水果區後，顧客可以選擇移動到魚類和肉品區。

從超市經營者的角度來看，當然希望顧客不要以最短距離在不同區域間移動，而是盡可能地多繞到其他地方看看，並購買更多的商品。

實際上在蔬菜水果區的聲景，是作為新的「聲音促發效果」在發揮作用。因為潺潺流水聲以及偶爾出現的水花飛濺聲，會讓顧客產生水、新鮮、魚類的聯想。

這裡的重點是，要不動聲色地把消費者引導到「魚類」的方向去。正如行銷黃金守則所教導的那樣，如果給予消費者過於直接的關聯提示，反而會得到反效果。因此，要是賣場方希望引導顧客往魚類區移動，就不應該把海洋的聲音作為前景來使用。

受到蔬果區聲景影響而往鮮魚區移動的顧客，因為在他們的心中「新鮮」的印象已經成形，所以這時出現在這些顧客眼前的商品，有很高的可能性會讓他們有「新鮮」的感受。

因為超市的經營者會希望顧客放慢腳步，睜大眼睛好好瀏覽不同的商品，所以在超市的中央區域，會播放無人聲而只有樂器演奏的器樂，將聲景設計為大調（明亮）、慢節奏的音樂。

到了販賣酒精飲料的區域，原先於入口處因聽到「拉丁音樂」所引起的「聲音促發效果」將再次被喚醒。對那些進入超市以後，一直處在沒有人聲、安靜、沉穩聲景中的顧客而言，入口處的「拉丁音樂」是他們唯一聽到過的人類歌唱聲。快節奏且富有韻律感的拉丁音樂，擁有使人留下強烈印象的促發效果。

聽過「拉丁音樂」的顧客，會從音樂中的語言（義大利文）、旋律等，通過個人的經驗，在無意識中生成「拉丁、義大利」的形象。

然後當他們在酒類區看到「義大利」的商標時，心中「拉丁、義大利」的形象會受到刺激，接著會把注意力移到商品上，然後伸手去拿一瓶酒，接著再檢查一下商標。此時消費者受到的刺激將更為強烈，且開始考慮要不要帶這瓶酒回家。像這樣，聲音和顧客的消費行為之間是相互關聯的。

前面所舉的個案是以「拉丁音樂」為例來說明，在超市入口處的「聲音促發效果」，還需要根據店家想對顧客推銷或販售什麼商品，而去選擇或設計不同的樂曲。

能夠配合消費者的需要、欲求和動機，做出全面性理解的「聲音促發效果」，一定能成為提升品牌認知和業績的強力武器。

另外，藉由不同類型的音樂，還能使消費者的行為發生改變。

舉例來說，古典樂具有能讓人想購買高價位商品的作用，而鄉村音樂則會提升像是牙刷等日常用品的銷售數字。

在商店和商業設施裡，顧客的動線也和業績的好壞存在著連動性。消費者會往哪裡移動的「路徑選擇」，或是他們想要脫離某個地方的「迴避行為」，經營者都可以藉由聲音來促成動線規劃。

儘管商品的內容和空間的氣氛會影響消費者決定是否購買某個商品，但有的時候，透過聲音所打造出來的氛圍，比商品本身更具有左右消費者做出購買與否的決定性影響力。

也就是說，合適的聲音（聲景）不等同於該空間的負責人或管理者的「個人喜好」。

如果大家能以這些經過科學驗證的事例為基礎，選擇具有策略性的聲音，那麼一定可以將聲音的力量活用於商場之中。

聲音選擇的提示

在這個專欄中，我們將本章提到什麼樣的聲音會對我們產生誘導之效果，來做一個整理。

節奏：影響顧客移動的速度

快節奏 顧客的步伐速度加快

使顧客直接走到欲購買商品的區域（視野變窄、直線行動）

顧客待在店裡的時間縮短

慢節奏 顧客的步伐速度放慢

會讓顧客走到其他區域（視野變寬、四處看看）

顧客享受店裡的氣氛，願意花更多錢購買商品

顧客待在店裡的時間變長

書名：《聽著聽著就買了：迪士尼、英特爾...頂尖企業都在用的成功聲音行銷術》作者：MITAYLOR千穗（Mitaylor Chiho）出版社：創意市集出版出版時間：2021年5月21日

類型：影響顧客待在店裡的時間和購買意願

流行樂 客人停留時間縮短百分之八

不熟悉的音樂 增加客人的停留時間

古典樂 購買高價商品的比率增加

減少偷竊率

鄉村音樂 購買日用雜貨和實用性商品的比率增加

歌唱（人聲）：影響購買意願

有歌詞的音樂 降低消費者購買的注意力

音調：影響顧客的心理

大調（明亮） 正面積極的情感

小調（陰鬱） 負面陰沉的情感

聲音大小：影響停留時間

音量大 會增加顧客的壓力，減少停留時間

音量適中 會增加顧客的穩定、舒適感，增加停留時間

過於安靜 會讓顧客對噪音過於敏感，留下不好的回憶，

減少停留時間

頻率：影響購買食物的傾向

高頻 水果和甜食類商品的銷售上升

低頻 啤酒等帶有苦味的商品銷售增加

●文章取自創意市集出版之《聽著聽著就買了：迪士尼、英特爾...頂尖企業都在用的成功聲音行銷術》。