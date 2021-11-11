臺日文化大不同！？你所不知道的日本飲食習慣

文／Miho

◆ 獨食的社會氛圍，台日大不同

至於一個人吃拉麵與牛丼呢，對男生來說則是很家常便飯的事情。由於這些可快速解決用餐的店內還是男生居多，座位分配又是很尷尬的擁擠吧台型，所以獨自在裡面用餐的女生還是較為少數。不過身為外國人的我根本不在意，之前某連鎖牛丼店推出期間限定的寶可夢碗公牛丼套餐，寶貝球碗公與隨機贈送的寶可夢小模型實在太可愛，上市第一天我就跑去吃。之前聽同樣住在東京的台灣女生說她曾經自己去牛丼店用餐，一旁幾個日本女生一直以令人感到不舒服的眼光看她，最後甚至跑來問她：「為什麼妳要一個人來啊？」，這位台灣女生給了一個讓她們啞口無言、摸摸鼻子走人的答案：「我肚子餓，有什麼不行的嗎？」，她說真的不要來逼肚子在喊餓的人。

很適合獨自用餐的一蘭拉麵。（圖／創意市集出版 提供）

◆ 令男性卻步的午茶甜點店

相反的，男生也有一個人不太好意思進去的餐廳，那就是「甜點下午茶店」。幾年前，一位大學男同學獨自來東京旅行，我們約在以水果千層派走紅的人氣甜點店碰面。當時我只吃了一塊蛋糕就已經覺得有點撐，但是他卻一口氣吃了兩塊，心滿意足的對著我說：「男生一個人來吃這個超尷尬的，妳能陪我來吃真的太好了！」。我環視了整家店才意識到大多都是女性，就算有男性顧客，也絕非一個人用餐。對甜食男子與牛丼女子來說，比起店內氛圍，害怕自己被認為與他人不同以及別桌客人投射過來的異樣眼光，或許才是令人難以鼓起勇氣踏入店家的原因。平常工作已經堆滿壓力，人際關係有時也得配合他人委屈求全，不如把最自在的時刻留在品嚐美食吧！

石原聰美代言牛丼廣告。（圖／創意市集出版 提供）

◆ 可外帶但不打包

與其顧慮食物浪費問題，日本人更擔心讓顧客打包回去之後的衛生問題。

在華人國家，很多長輩在餐廳或喜宴享用餐點時，若沒吃完的食物，會有請服務生打包的節儉習慣，但是在日本並沒有這種「沒吃完很浪費，要帶回家」的觀念，頂多在咖啡店內用喝咖啡時，若因趕時間沒喝完，可以要求店員幫忙倒進外帶紙杯帶走。

有一次在平日上班的午休時間，我走進一間咖啡輕食連鎖店，當天客人比以往多，因而上菜速度延遲，直到過了半小時後，我點的總匯三明治終於端上桌，這時突然想起有個會議得開，想著與其在這裡狼吞虎嚥再急忙趕回去開會，不如打包等會議結束後再慢慢吃。

將三明治拿去櫃檯詢問後，店員求救於店長，店長為難地說：「客人，您這樣我們會很困擾的，因為若你在別處吃了之後發生什麼問題，我們沒辦法負責。」

我：「我沒有要你們負責啊……只是因為我真的沒時間在這裡好好吃完，如果就這樣付錢離開，我反而覺得虧欠，怕你們以為是料理不好吃。」

店長：「我知道您是常客，不如這樣吧，」

他將聲音壓低，「這次我們就特例，下不為例，我用鋁箔紙把三明治包好，請妳不要讓其他客人看到。」說話的同時還不斷四處張望。

最後雖然我成功地將三明治外帶回辦公室，但這過程也耗了十分鐘。

◆ 唯一可接受打包外帶的是飲品

之所以在日本不盛行打包文化，正是因為「衛生管理」，日本認為店家現做的美食最新鮮，一旦經過一段時間之後，新鮮度就會降低，細菌滋生的可能性就越大。若將沒吃完的食物打包回去，假設客人吃了之後，出現食物中毒或身體不適的狀況，後果該由誰負責？為了避免不必要的麻煩與糾紛，基本上店家是不接受打包的。唯一的例外就是飲品類，一般有提供外帶杯的咖啡店，會願意幫客人將沒喝完的咖啡倒進外帶杯後帶走。

●文章摘選自創意市集出版之《東京．時時刻刻：那些輕描淡寫的日本真實生活，疫情之下的第一手點滴記錄》。