要消滅官僚作風、政治角力和職場鳥事，竟與做人有沒有sense相關？

企業有諸多實務做法把職場圍困在官僚作風之中難以自拔，例如龐大的PPT簡報和沒完沒了的會議，這些做法導致員工士氣低落、浪費生產力並產生錯誤決策。暢銷書《做個有SENSE的人》作者馬汀‧林斯壯提供具體的解決之道，讓自毀前程的組織重新找回常理！（編按）

文／寶鼎出版編輯部

・你有沒有碰過工作做到一半，電腦當機的狀況？IT人員說你可以上IT部門的網站取得支援⋯⋯好喲，問題是你的電腦已經不會動了。

・有時候你怕大排長龍，所以上網預訂了電影票，結果唯一的取票方式卻是⋯⋯在售票口大排長龍取票。

・有一家公司要求員工如果要請病假，必須在24小時之前提出申請⋯⋯哈囉？難道員工會通靈嗎？這是什麼邏輯？

・義大利在COVID-19疫情進入高峰之際，規定餐廳必須限縮開放洗手間，以減少病毒傳播。餐廳遵守規定，只留一間給顧客使用⋯⋯結果客人只好全擠在狹窄的走廊上排隊等那間唯一的廁所。

無論大家有沒有戴口罩，無論你是居家辦公還是正常到公司上班，也無論現在正值疫情緊張之際或是剛結束的階段，各位都可以看到，只要是人聚在一起的地方，就會出現不合常理的問題。

尤其當組織的規模日漸龐大，作風變得迂腐時，員工容易變得麻木不仁，對邏輯問題不疑有他，忘了站在顧客的立場去想像如果自己的帳戶被銀行凍結，或是收到電信公司寄來內容不近人情的信函，又或者電話被客服轉接五次時，會有什麼樣的心情。員工甚至隨著企業缺乏常理的舉措起舞，哪怕這樣會讓顧客大失所望、重創士氣、損及收益，阻礙了創新也渾然不覺。

現在，是時候將常理找回來，擺脫綁手綁腳的繁文縟節，廢止所有浪費時間的愚蠢規定，為顧客提供更優質的服務了！

國際知名品牌顧問暨暢銷書作者馬汀‧林斯壯在《做個有SENSE的人》提出幽默又務實的五步驟，為我們和企業指出一盞明燈，幫助水深火熱的辦公室廢止所有愚蠢的規定，找回常理之道：

1. 關進籠子：點燃改革的需求，杜絕「雞籠症候群」 2. 賦予勇氣：挑戰守舊的觀念，90天內落實一連串小改變 3. 適時表揚：把「英雄」推舉出來，用鼓勵及慶祝強化員工的信念 4. 檢查籠子：克服困難，防止員工退縮及士氣低落 5. 貢獻文化：指派代表以身作則，帶動全體革新

林斯壯以諸多實際案例解說企業常理出毛病的問題，並據此提出精湛巧妙的計畫，幫助有此急需的企業與員工，擺脫浪費時間的官僚作風與繁文縟節的禁錮，為顧客提供更優質的服務。本書趣味十足、大快人心且妙用無窮，絕對是當今政府機關、企業經營者、高階主管和一般上班族的必讀之作！

●本文摘自寶鼎出版之《做個有SENSE的人：杜絕官僚作風、爛藉口和職場鳥事，成功企業化繁為簡的祕訣》。