漫畫技巧大揭密：利用電影「三幕劇」方式畫漫畫！

文／洪蘭智, 李鍾範

以電影分析三幕劇結構

有一主張認為許多電影劇本的寫作法，都是採用傳統故事架構的三幕劇結構，事實上好萊塢就是以三幕劇結構區分故事並分析故事的結構，長期以來證明這一方式相當具有實用性。美國最具代表性的研究者羅伯特．麥基與希德．菲爾德等人皆認為電影的核心結構，就是三幕劇結構。

我們來檢視他們的分析方法。在練習區分電影、戲劇、書籍等的故事結構之初，該做的第一件事，就是確認總時數，將播放時間區分成四等份，並在四分之一處、四分之三處做記號，大致將播放時間區分為1：2：1，若播放時間總長為一百二十分鐘，四分之一處就是開始後三十分鐘、四分之三處就是開始後九十分鐘，也就是電影從開始到三十分左右是第一幕、三十分到九十分時為第二幕，剩下部分即為第三幕。就算播放時間是一百分鐘，或是九十分鐘都一樣，只要在四分之一處、四分之三處做記號，即可清楚地看出該影片之結構。

漫畫也一樣。一本漫畫約兩百五十頁左右，將兩百五十頁依照比率分成1：2：1，大致上會是故事的分界點，一回分量的漫畫也可以在四分之一、四分之三處做記號，就發現有趣的點，很神奇的能夠看出相似的分界點，做好記號後再看一次，就能掌握結構，因此掌握1：2：1的比例，就可以讓我們看出敘事結構。

當然，這種方法也適用於條漫。一開始就設定好1：2：1的區塊，再將故事分區置入即可，這就是綜觀故事的全貌。對讀者來說，可說是轉換成為漫畫家的第一階段，從思索故事架構、區分成幾等份、思考手上的事件該放入哪一架構的書櫃中開始。

電影的「三幕劇」原則也適用於條漫的劇本設計（圖／《人氣條漫這樣畫！》麥田出版社提供）

檢視三幕劇結構與英雄旅程十二階段

若要排列事件就必須有結構，將不同類型的書籍分類放入第一層、第兩層、第三層的書櫃後，會較容易尋找。在學習寫作法時，最常出現的用語就是「三幕劇結構」與「英雄旅程十二階段」，其概念雖模糊，但用語卻令人備感親切，兩者皆以大眾喜愛的故事為對象，分析其故事結構，可惜這一故事創作過程不會適用於所有漫畫家，特別是英雄旅程十二階段，是以神話學為基礎，所以融入現代故事會有一定程度的陌生與困難，對創作者來說，活用英雄旅程十二階段的方法，就是在創作故事時遇上阻礙或困難時，可以再次檢視自己的故事，若想透過英雄旅程十二階段驗證自己的故事，就必須先理解三幕劇結構與英雄旅程十二階段的概念，透過整理理解主要事件。

第一幕主要有哪些事件呢？為了吸引讀者的目光，必須讓可以介紹作品的事件登場，主要登場人物、世界觀介紹⋯⋯都是第一幕要完成的工作，英雄旅程十二階段中有幾個屬於第一幕、幾個則是屬於第二幕，整理過後會知道，第一幕就是生活在日常世界的主角，接收了開啟冒險旅程的使命（強迫或是請託等），但主角會抗拒，直到遇上導師、歷經第一道關卡後，才離開原本的世界，進入未知的世界冒險。

第二幕就是故事的主要舞台，一個嶄新場所的登場，主角會在這一舞台與同伴一同走過往後的旅程，並遇到敵對者，接著主角會探入洞穴的最深處，接下來即將是完成最終試煉，主角經由試煉，與洞穴深處的敵對者相遇，感受前所未有的大困境，最終擊退洞穴深處的敵人，獲得報酬。

第三幕的開場，是冒險結束後的主角回到日常世界，接著面對最終的試煉，可說是最後的反轉，第一、第二幕灑下的所有誘餌，會在第三幕中全數回收。危及主角生命的決戰中，可能會面臨生死大關、承受可能死亡的風險才能結束，而其報酬就是主角可以安然回歸日常世界，但根據作者的風格與時代的趨勢，主角可能不會回歸。

三幕劇結構與英雄旅程十二階段的結果相同，差別是畫分事件的單位大小差異。

※

以Kwang Jin的《梨泰院Class》為例，描繪主角朴世路為了報復張家集團而歷經了孤軍奮戰的成長過程，這部作品的情節關鍵點相當明確。第一幕是賦予主角報仇的決心，第二幕是主角為了報仇而努力，歷經幾個事件後逐漸走向成功報復之路，而最後的第三幕，就是主角行使報復行動的結果。

夢想當警察的朴世路是一位正直的青年，這一正直的個性讓他選擇報復之路時，勢必會經歷足以摧毀他的巨大事件，所以漫畫家在第一幕讓世路的家人陷入不幸深淵，給予世路報仇的正當性，就在警大考試前，世路轉學到波津市，在波津市遇到足以改變人生的事件，為了報仇，他在梨泰院開了一間酒館，這裡就是第二幕的開端，故事地點已然改變，也經歷過一段磨練報仇能力的歲月。第二幕中的朴世路集結同事們，向報仇對象正式宣戰，以及一連串事件，第三幕則是起始於他找回自己，為了報仇不斷向前跑的朴世路，開始思考自己真正想要的是什麼，此時，他承認自己愛上一直待在自己身旁的趙以瑞，而這就成為第三幕開端的情節關鍵點。

將《梨泰院Class》分成三幕結構的話，就會知道這部作品並非單純的報仇故事，主軸情節是朴世路的成長，所以第三幕的情節關鍵，才會是朴世路找回自己，以及確認對以瑞情感的事件。

情節關鍵點其實不需要背誦，但需要理解，這樣才能綜觀全局，並創作一個完整的故事。

●本文收錄於麥田出版之《人氣條漫這樣畫！》。