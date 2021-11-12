菜鳥漫畫家必讀攻略！如何利用分格設計決定漫畫的時間節奏？

文／洪蘭智, 李鍾範

條漫製作的基本要素，所謂「分格」

紙本漫畫的基本，也是重要的製作要素是「分格」，紙本漫畫的分格就是電影的「鏡頭」，條漫就如同紙本漫畫一般，雖沒有明確的界線，但分格就是重要要素；再者，漫畫與網路漫畫的載體不同，所以製作方式也不同，但基本工具相同，在漫畫世界中，分格就是一頁當中占據的空間，依序呈現具有因果關係的故事。

分格所占的空間愈大，吸引讀者停留的時間就會愈長，如同看條漫的時候不停滾動頁面往下看，卻不斷看到相同分格一般，此外，同一分格雖然會長時間停留在讀者腦海中，但沒有台詞或是動作等資訊的場面卻反而更能強化情緒，若是出現台詞、動作或音效（分格拉長也會強化流暢度）等，也會讓人感受到活力。

反之，若分格愈小或縮減，讀者目光停留的時間就會愈短暫，分格的大小會決定讀者注意力停留在該格的時間。畫推理故事時，要給讀者提示，但不能讓讀者發現，所以必須畫小一點，但若是彰顯作品整體主題的場面，就必須讓讀者視線停留久一點，所以必須畫大一點，分格的大小相似，其效果就會不同，可以體驗只變大一點點與突然劇烈變大的效果是如何不同，熟悉其差異與感覺。

分格愈小或縮減，讀者目光停留的時間就會愈短暫；但若是彰顯作品整體主題的場面，就必須讓讀者視線停留久一點，所以分格必須畫大一點（圖／麥田出版社提供、露出作品：LINE WEBTOON連載《女神降臨》。）

條漫製作的分格，是分配空間，依據漫畫家的意圖排列產生一定順序，根據漫畫家的意圖分段、排列、完成的順序，產生具有因果關係的故事。

所以分格就是呈現時間的主要製作道具，分格內登場的人物角色、背景、事務、效果音、對話方塊、台詞等，會依據漫畫家的意圖配置，紙本漫畫為讓讀者方便閱讀，會將方格整理排列，但條漫就不同，沒有縱向排列的空間限制，反而可以集中在橫向的中心。

請試著在螢幕的中間標示一圓形，接著播放二○一五年喬治．米勒導演的作品《瘋狂麥斯：憤怒道》，這部電影充滿整齊的動作與追擊的場面，所以會經常切換分鏡，整體製作充滿律動感，但主要角色、動作、事物其實都不會偏離螢幕正中央，條漫的分格製作也是同樣的道理，重要的分格一定會擺放在漫畫中間的位置。

以圖片中間為中心點，連續讓重要內容登埸的製作方式，是常見製作技巧，《神探佛斯特》也經常使用。（圖／麥田出版社提供、露出作品：LINE WEBTOON連載《神探佛斯特》。）

相較條漫與紙本漫畫分格製作的不同處之一，就是「格子間距」。傳統紙本漫畫領域中，不同漫畫家會有不同頁數，頁數多寡與漫畫家的知名度有關，所以頁數不是漫畫家可以隨意增加或減少的，必須經濟又有效率地使用分格，創作出故事，而漫畫則沒有此類限制。

若說紙本漫畫分格之間的空間，也就是「格子間距」的大小，若尺寸是固定的話，條漫則無此限，可以隨意使用螢幕，不需要要求滑鼠往下滑多少就必須看到下一分格，所以條漫分格之間的空間難以稱為格子間距，因為條漫當中可以被稱為格子間距的製作要素並不固定，只需要掌握大部分面積即可有律動感。

分格製作要調整大小、角度、距離

一位條漫作家使用相機來決定適當的分格，他用相機調整被拍攝體，決定位置的「角度」，與被拍攝體該多近或多遠的「距離」。分格的距離可依據讀者代入的程度進行調整，被拍攝體的特寫鏡頭愈多，主觀性愈強，就愈能讓讀者代入作品中。若說在羅曼史類型裡必須先發生分手，才會有兩位人物角色出現惋惜情緒的分格的話，漫畫家就是採用相機特寫兩位角色，將兩位人物的感受與情緒，活靈活現地傳遞給讀者。

以現實發生過的事件為基礎創作紀實漫畫時，漫畫家就必須更關注在傳遞客觀的情況，而不是角色的表情或情緒，此時相機和人物之間的距離，與在羅曼史中分手的場面就截然不同。再者，同樣需要維持客觀的紀實類條漫，與必須準確傳遞情緒的劇情類條漫，其主要所採用的分格距離也一定不同。

漫畫家如何使用相機建構分格的細部工具之一，就是「角度」。角度是將相機固定在一個地方，讓被拍攝體從上往下、從下往上，以及從正面觀看的方法，分別稱為「高角度」、「低角度」、「水平視角」，角度不同會給讀者不同的感覺，所以每一個角度運用的時機都不太相同。

角度是將相機固定在一個地方，讓被拍攝體從上往下、從下往上，以及從正面觀看的方法，分別稱為「高角度」、「低角度」、「水平視角」，角度不同會給讀者不同的感覺，所以每一個角度運用的時機都不太相同。｜圖源：LINE WEBTOON 連載作品《神探佛斯特》（https://lin.ee/qy2ITMf/wttw wttw）

高角度又稱為「鳥瞰」，如同小鳥飛在天空俯視大地般，往下看著分格，相較於低角度與水平視角可展示更多資訊，經常使用在初次出現的場所與時間，當場景轉換時，漫畫家常以高角度告知時間與場所的轉換。

（圖／《人氣條漫這樣畫！》麥田出版社提供）

低角度最常用於描繪出征軍人莊嚴的模樣，以及主角真誠地看著對方或下達無理命令時，基本少用，所以一用就更顯得其慎重與嚴肅。

（圖／《人氣條漫這樣畫！》麥田出版社提供）

水平是正面平視，不貶低、雙方平等地看待對方。

（圖／《人氣條漫這樣畫！》麥田出版社提供）

此外，建構分格的製作要素有許多，當生性被動的主角突然下定決心的瞬間，燈光該如何設計呢？人物角色後方或上方通常會閃著光線，若這一場面想讓讀者嚇一跳的話，燈光就會從人物角色下方向上照射，與此相同的細部要素都在這一製作工具箱中。

書名：《人氣條漫這樣畫！》作者：洪蘭智, 李鍾範 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2021年11月06日

因此知道的愈多就愈難，因為認識使用方法之後，必須使用的工具就愈多，若想這一過程稍微簡單自然的話，就要多研究製作完整的漫畫，確認他的製作效果並依循該方法。一邊規畫分鏡，一邊確認最佳效果的分格大小、距離與角度該如何調整，亮度與顏色、對話與效果因該如何呈現，並熟悉之。跟著好的製作走過一遍流程，就能自然習得製作技巧並加以應用。

●本文收錄於麥田出版之《人氣條漫這樣畫！》。