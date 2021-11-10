快訊

北市第14期疫苗23家醫院設特約門診 15處「隨到隨打」

漫畫的進行式：從傳統紙本漫畫到網路條漫

聯合新聞網 / 麥田出版社
書名：《人氣條漫這樣畫！》 作者：洪蘭智, 李鍾範 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2021年11月06日
書名：《人氣條漫這樣畫！》
作者：洪蘭智, 李鍾範
出版社：麥田出版／城邦文化
出版時間：2021年11月06日

文／洪蘭智, 李鍾範

「一般漫畫」與「條漫」的差異是什麼？

人們會利用日常生活瑣碎的時間享受各種內容，多數都是透過網路，有人看網路漫畫或是YouTube，也有人喜歡手遊、戲劇、網路小品文，這是因為手機與無線網路的普及，使得人們在移動時間或等待時間不再無聊，而能消費各式各樣有趣的內容。

條漫就是在這種社會文化脈絡之下生存的網路內容之一，緊接著一夕之間成為韓國最具代表的網路內容，又成功獲得全球矚目。其實直到一九九○年代後期為止，人們都認為漫畫是絕對離不開紙張，然而不到二十年的光陰，就出現這樣令人驚奇的變化。不過漫畫並沒有因為媒介移往網路而消失，而是繼續深受大眾喜愛，如今十多歲的讀者，比起紙本漫畫，更熟悉於在網路上觀看條漫，因此，另一方面也有人認為，傳統漫畫與條漫可以區分不同世代的文化。

傳統漫畫與條漫有相同也有相異之處。條漫原文：webtoon，是以網路媒介之意的「web」與漫畫之意的「cartoon」結合之合成語，單看這一詞彙，是無法看出傳統漫畫與條漫的明顯差異，不過依然存有顯著的差別。最明確的差異就是「平台」（platform），傳統漫畫的主要媒介是紙張，漫畫家用筆在紙上繪出漫畫的原稿，再經由印刷複製成書，以書本的型態跟讀者見面。

內目前最知名的條漫平台：LINE WEBTOON。（圖／翻攝自LINE WEBTOON網頁）
內目前最知名的條漫平台：LINE WEBTOON。（圖／翻攝自LINE WEBTOON網頁）

漫畫雜誌與單行本都是以書的形態與讀者見面，「書」也是漫畫主要的平台，像是《寶物島》、《貶眼》、《少年CHAMP》等韓國漫畫雜誌獲得讀者熱烈迴響的時間點，大約是一九八○～一九九○年代，這段時間是韓國漫畫雜誌的全盛時期。另一方面，多數條漫作家是以數位方式創作，所以並非以書籍，而是以線上為平台，讀者利用電腦，或是智慧型手機觀看作品，與從實體書籍連載的漫畫不同，網路閱覽的條漫則是以數位環境的虛擬電子資訊存在，條漫的原稿與傳統漫畫的原稿相較之下，不論在價值或意義上都較為淡薄，這就是傳統漫畫與條漫創作環境，以及與讀者相遇的平台，最明確的差異。

一般漫畫與條漫的媒介不同

造成一般漫畫與條漫不同的最大原因，應可從條漫誕生的二○○○年代初期的社會文化與媒介環境急速變化中找到。一九八○年代開始，漫畫專門雜誌逐漸增加，直到一九九○年代，由於不同世代的讀者激增，雜誌種類也隨之增加，此時是漫畫雜誌的全盛時期，當時不僅有以國高中生為對象的漫畫雜誌，也有以國小生或是成人為對象的漫畫雜誌。

不過依然有其侷限性，因為漫畫雜誌數量雖然增加，但漫畫家的數量卻是定額，所以會造成一位漫畫家同時進行好幾部作品，以及分別在數本漫畫雜誌中同時連載作品的情況。舉例來說，一九八○～一九九○年代因為《小恐龍多利》而深受愛戴的金水正（김수정）漫畫家，曾經在一個月內有過高達十六次的截稿。

直到一九九八年開放日本大眾文化政策，開始進口日本漫畫後，讀者的需求就從以限額漫畫家為主的韓國漫畫雜誌，轉移了一部分至日本漫畫，所以一九九○年代韓國的漫畫產業蓬勃發展之際，日本漫畫在其中也有發展空間。

以雜誌為主的漫畫出版，是以雜誌編輯部為中心，確認該雜誌要連載的漫畫並且決定是否要出版，漫畫家無法完全掌握自己的作品，

讀者也只能被動選擇閱讀雜誌編輯所選擇的漫畫。因此，漫畫家與讀者無法透過雜誌出版社有任何交流，當時漫畫雜誌的讀者多為國高中生，所以多數作品都是以青少年角色出場居多的校園文藝漫畫，當然這時的讀者其實也想看更多種類的作品。

網路漫畫，跳過漫畫出版社，直接與讀者接觸溝通，這種與生俱來的特徵，應該就是傳統漫畫與網路漫畫、條漫在今日被視為不同產業的主因（圖／《人氣條漫這樣畫！》麥田出版社提供）
網路漫畫，跳過漫畫出版社，直接與讀者接觸溝通，這種與生俱來的特徵，應該就是傳統漫畫與網路漫畫、條漫在今日被視為不同產業的主因
（圖／《人氣條漫這樣畫！》麥田出版社提供）

在與此相同的情況下，由政府主導的網際網路普及政策帶來了新的娛樂，曾是漫畫雜誌主要受眾的青少年，從漫畫書轉換到網際網路的世界，使得漫畫市場突然面臨危機，而在這全新「娛樂」的競爭下，被拋諸腦後的漫畫雜誌無法成功轉換至網際網路，反而是使用者自行開啟的網路「留言板」取代了漫畫雜誌，由興趣相似的人們共同開設留言板寫下自己的故事，時而搭配繪圖呈現。

二○○○年代，已是成人的網友們，在其青少年階段，也就是一九八○～一九九○年代，都是看著漫畫長大，所以在網路這一嶄新環境裡，依然採用他們熟悉的漫畫來交流溝通，相較於文字，他們更熟悉繪畫的傳遞能力。因為他們看著漫畫長大，所以知道如何做才像漫畫，也很直觀地熟知各種漫畫的要素，因此創作者（創作漫畫的網友）與消費者（閱讀漫畫的網友）皆可滿足於這一溝通方式。

在網路世代下，傳統紙本漫畫轉變成網路條漫的形式。讀者可簡單利用手機觀賞漫畫（圖／麥田出版社提供、露出作品：LINE WEBTOON連載《神探佛斯特》。）
在網路世代下，傳統紙本漫畫轉變成網路條漫的形式。讀者可簡單利用手機觀賞漫畫
（圖／麥田出版社提供、露出作品：LINE WEBTOON連載《神探佛斯特》。）

無意之間獲得極大迴響的業餘漫畫家，其漫畫作品往往是日常發生的事情，並採用較短的敘事發展，這就催生了「隨筆漫畫」（에세이툰）、「日常漫畫」（일상툰），他們就如同一般漫畫家，卻因為非專業，所以不受限於既有的思維，也不會有人要求他們應該怎麼畫，只需專注於如何利用網路展現作品即可。此時的網路漫畫，跳過漫畫出版社，直接與讀者接觸溝通，這種與生俱來的特徵，應該就是傳統漫畫與網路漫畫、條漫在今日被視為不同產業的主因。

●本文收錄於麥田出版《人氣條漫這樣畫！》


日本 麥田出版 閱讀風向球

延伸閱讀

日本《JOJO論》漫畫活命學：生命苦難是一場奇妙冒險嗎？

中職／動紫音樂祭亮出鬼滅之刃 進場送限量海報

破除「漫畫是兒童讀物」刻板印象——從情色BL作品獲獎談起

日本漫畫的編輯物語：相愛相殺「趕稿修羅場」？

相關新聞

《內向者的優勢》認識內向者的九大長處！

內向者的生活工作最佳指南

為什麼每次股票買在高點？釐清投資因果關係

建議大家在掏錢進市場前，先搞清楚投資的因與果。 什麼是投資市場的因果關係呢？這句話回應了很多人「怎麼每次下定決心買了股票就買在高點？」、「為什麼逢低承接就一直跌？」的疑問，其中原因在於多數人沒有搞清楚投資因果關係的循環。

從俄羅斯到中國，那些由政府外包的駭客攻擊行動

中國的網路盜竊手法有兩種。大部分的駭客活動是由中國人民解放軍第二部和第三部負責執行，從他們攻擊的目標可以清楚看出，中國人民解放軍有許多單位被指派攻擊特定地區的外國政府和部門，或者在有利於中國國有企業及經濟計畫的特定產業中竊取其智慧財產。 另一種手法比較不那麼直接，比較像是插曲。中國國家安全部的高級官員開始把攻擊高調目標（例如達賴喇嘛、維吾爾族和藏族等異議分子及美國知名國防承包商）的任務外包給中國各大學及網際網路公司的獨立駭客。 因為中國認為那些駭客的本領遠遠超越解放軍，而且，假如有人追查到那些人身上，北京政府可以推託完全不知情。「如此一來，北京就可以宣稱：『不是我們，是那些我們也難

《24小時人體運作不思議》從起床、上班、運動到就寢，重新認識你的身體

身體是我們的第一個盟友，我們卻常常不知道身體在一天的24小時是如何運作的？ 《24小時人體運作不思議》這不是一本傳統的器官介紹手冊，也不是什麼醫學的解剖學教科書，本書作者法國博士醫師結合詼諧的筆觸與

有時就只是需要努力！劉冠吟《有春的日子》自揭旁人難懂的求子苦楚

我害怕的應該不是痛，這個痛感比我所經歷過的那些，實是小巫見大巫。我害怕的應該是無力感，我的身體竟然到了需要打針幫助的狀態了

漫畫的進行式：從傳統紙本漫畫到網路條漫

人們會利用日常生活瑣碎的時間享受各種內容，多數都是透過網路，有人看網路漫畫或是YouTube，也有人喜歡手遊、戲劇、網路小品文，這是因為手機與無線網路的普及，使得人們在移動時間或等待時間不再無聊，而能消費各式各樣有趣的內容。 　　條漫就是在這種社會文化脈絡之下生存的網路內容之一，緊接著一夕之間成為韓國最具代表的網路內容，又成功獲得全球矚目。其實直到一九九○年代後期為止，人們都認為漫畫是絕對離不開紙張，然而不到二十年的光陰，就出現這樣令人驚奇的變化。不過漫畫並沒有因為媒介移往網路而消失，而是繼續深受大眾喜愛，如今十多歲的讀者，比起紙本漫畫，更熟悉於在網路上觀看條漫，因此，另一方面也有人認為，傳統漫畫與條漫可以區分不同世代的文化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。