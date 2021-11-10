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日文也說「阿塌嘛孔固力」？ 從台語學習日語真的沒問題嗎？

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Shutterstock）
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文／王可樂日語

近在咫尺的日文

大家來看看下面的日文招呼，你認得幾個呢？

こんにちは。（你好） ありがとう。（謝謝） さようなら。（再見）

相信大家應該都有聽過這些日文的招呼語吧！除此之外，日本還有許多招呼語。像是用餐前會說：「いただきます」（我要開動了）；用餐後則會說：「ごちそうさまでした」（謝謝招待）。還有要出門的時候會說：「いってきます」（我出門了）；回到家時則會說：「ただいま」（我回來了）。

對日文初學者來說，會話較為困難，不過招呼語學習起來較為容易。在這本書裡不只會介紹五十音，也會介紹許多比較簡單、好用的招呼語，讓同學在學習五十音的同時也能了解日本的文化。

（圖／Shutterstock）
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不知道大家有沒有發現，我們的日常對話裡其實藏有許多日語詞彙。比如說「頭(あたま)コンクリート」（阿塌嘛孔固力），日文中雖然也會使用「頭(あたま)」和「コンクリート」這兩個詞彙，但「頭(あたま)コンクリート」並不是日文，而是台語獨有的詞彙。有些台語詞彙無法在日本通用，但也有許多詞彙與日文詞彙的含意和用法相同，像是「賴打」和「ライター」、「扛棒」和「かんばん」，還有「運醬」和「運ちゃん」等等。

不過台語畢竟是台語，發音與重音還是有許多與日文不同的地方，想學習正確的日文就必須從日文的「平假名」、「片假名」，還有發音及重音開始一步一步扎實功夫。現在就讓我們跟著老師一起進入五十音的世界吧！

（圖／Shutterstock）
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日文句子的組成：漢字、平假名、片假名

漢字用來表示字詞本身的意涵，與中文一樣，每個漢字都有其各別的含意。

最早以前日本沒有文字，日本人第一次看到山時，便稱呼它為「yama」。後來文字自中國傳入日本，日本人學習到中文的漢字「山」，也了解中文的「山」這個字與「yama」是同一事物，讀法則是「san」

後來，日本人便將日文原有的說法「yama」套在中國的漢字「山」上使用，於是日文漢字便產生了多種讀音。最初存在於日文中的讀音稱為「訓讀」（やま）；後來從中國傳入的讀音則稱為「音讀」（さん）。

記憶日文漢字的每個讀音雖然比較辛苦，但中文漢字與日文漢字含意上有許多雷同之處，對於學習日文的中文母語者來說，漢字應該較容易理解與學習。

（圖／Shutterstock）
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相較於漢字可用單一文字來表達意涵（表意文字），平假名與片假名則像注音符號或是英文字母般，單一文字本身並不具意義，單純為標示發音的文字（表音文字）。平假名與片假名一般需要透過文字組合來形成具有意義的詞句。

書名：《忘記你我做不到，最好學的王可樂日語50音入門書》 作者： 王可樂日語 繪者： 蘇詠茹 (粽子加花生粉) 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年11月4日
書名：《忘記你我做不到，最好學的王可樂日語50音入門書》
作者： 王可樂日語
繪者： 蘇詠茹 (粽子加花生粉)
出版社：日月文化／EZ叢書館
出版時間：2021年11月4日

舉例來說，日文中的動詞與形容詞有許多型態變化，平假名可用來標示變化的部分，或作為助詞、助動詞使用於句子中。此外，有些詞彙雖可用漢字標示，但礙於難度較高、使用頻率較低，所以經常使用平假名替代部分非常用漢字。

片假名一般用來標示外來語、非漢字文化圈之國家人名、地名等詞彙。另外，部分詞彙一般雖以漢字或平假名書寫，但有時也會以片假名的形式來凸顯或強調該詞彙。


●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《忘記你我做不到，最好學的王可樂日語50音入門書》。


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