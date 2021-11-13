《失控的努力文化》明明下班了，卻忍不住打開電子信箱回信？

文／瑟列斯特•赫莉（Celeste Headlee）

雖說些許的閒暇令人愉快，但倘若一天二十四小時只需工作四個小時，人們會不知道如何填滿他們的日子。現代世界的境況正是如此，這是我們的文明所受的罪責，然而較早之前並非如此。以往我們有能力保持輕鬆愉快和嬉戲玩耍，但這樣的能力已經在某種程度上受限於崇拜效率。現代人認為每件事情的完成都應該是為了其他事情，絕非因為本身的緣故。 ──羅素（Bertrand Russell），《讚揚閒逸》（In Praise of Idleness），一九三二年

我們在星期天晚上回覆工作的電子郵件。我們閱讀無數篇如何驅策大腦的文章，以便達成更多生產力。我們剪裁照片、運用濾鏡，張貼在社群媒體以贏得別人的讚賞。我們只閱讀有趣文章的前兩段，因為沒有足夠的時間讀完整篇。我們工作過度、壓力過度，持續感到不滿足，並且想追求一個越來越高的門檻。我們崇拜效率，用生產力來殘害自己。

引言開頭的這段文字寫於一九三二年，在一九二九年的股市崩盤不久之後，而股市崩盤造成美國的經濟大蕭條。羅素所說的「崇拜效率」，時間早於第二次世界大戰、是搖滾樂的興起、民權運動和二十世紀的開端。而我認為更重要的是：它的寫成早於網際網路、智慧型手機和社群媒體的發明。

換言之，科技並未造就這股風尚，只不過助長了一種既存的文化。我們世世代代狂熱地投入工作，讓自己變得悲慘。我們長期逼迫自己，以致忘記了我們的目標，並失去「輕鬆愉快和嬉戲玩耍」的能力。

造成的結果：我們感到孤獨、厭煩以及產生自殺的念頭。每年都有新的調查顯示，越來越多人比前一年更加孤獨和沮喪。是時候了，為此感到絕望我們，應該停止觀望種種趨勢朝錯誤的方向發展。

縱觀我的一生，我一直受到驅策。這個詞一直用來描述就讀小學之後的我。受到驅策不盡然是一種恭維，尤其用來描述女性時。它不太等同於雄心勃勃，而且與有進取心的意思略為不同。說實話，我認為自己相當適合受驅策，因為我向來視一切進展為天生的美德。

在孩提時代，我便開始在每日計畫表中列出長長的待辦清單（我在滿十二歲時擁有每日計畫表），以確保完成更多額外的任務。當我在節食減肥時，我會說明天要比今天減少一些體重，藉以激勵自己，儘管只減少了幾分之一盎斯。如果花一整個下午看電視播放的怪物電影，會讓我有罪惡感。我害怕有人看見我坐在沙發上無所事事，說我是懶蟲。

驅策我的力量幫助我取得成功，支持著我度過當單親媽媽、被解雇和生病受傷的日子。我不停驅策自己完成家中和職場上難以置信的大量工作。然而到了某些時候，驅策免不了與恐懼糾纏在一起：害怕我所有的工作和努力都是不夠的。

但我終究是幸運的。在四十歲時達成人生中想要的大多數目標，因此有時間停下來，好好喘口氣和重新檢視我的生活方式。過往的我被驅策，同時也一直感到精疲力竭、有壓力和吃不消。身為單親媽媽，以為被消耗殆盡是身兼多職且沒有足夠的錢應付一切開銷之下，自然而然的副作用。我的基本假設是一旦達成財務穩定，便會終結我的壓力。

如同許多假設，這是一個錯誤的假設。我長久夢寐以求的時刻，總算在幾年前到來。我達到了應該能讓我更舒適的穩定狀態，也付完我的學貸（終於！）。事實上，我清償了欠下的每筆債務，甚至擁有可觀的存款和真正的退休帳戶。我期盼著放鬆心情的夜晚時光，預期自己將會感到振奮，二十年來所承受的壓力得以緩解，但還是無法如釋重負。

我的每日計畫表（依舊是老派的紙本），還是像還完債前那樣填滿任務，至少差不多。我做一份工作的工作量，與做四份工作時一樣大。到了傍晚，我依舊像從前那樣疲憊不堪和吃不消。

書名：《失控的努力文化：為什麼我們的社會讓人無法好好休息》作者：瑟列斯特•赫莉（Celeste Headlee）出版社：木馬文化出版時間：2021年11月03日

我明白是習慣而非環境造成我的壓力。儘管在辦公室的責任清單變得比較短，但我另外找到新的責任來填滿空白和召開更多會議。在家時，我以為我總算有時間自己做麵包和學習西班牙文。我沒有照著食譜去烹煮我喜愛的可靠菜色，而是在網路上搜尋一些需要花費一小時車程備齊食材的新奇異國料理。我答應任職兩個諮詢委員會，並且決定開始寫部落格。每逢週五晚上，我窩在沙發上，想起從前如何和朋友飲酒聚會，但現在的我卻沒有這種閒暇。

我嚴厲地質問自己。為什麼？我為什麼要這麼做？我們為什麼要這麼做？過去幾年來，我一直在找尋這些問題的答案。在讀過羅素那篇有八十七年歷史的文章後，我突然靈光乍現。我想到原來我甚少為了事情的本身而做，經常是為了滿足想要不斷進步和求取生產力的欲望。太多人迷惑於效率崇拜，我們受到驅策，卻早已看不見我們的目標。我們用效率的高低而非滿足感，來評價我們的生活。

從開會、運動到烤肉，我們莫不追求最有效的做事方法，並且受到改善生活的「終極方法」的引誘。我們就像組裝頂級零件來製造汽車的技工，只專注在找尋最好的零件，卻不在意這些零件組裝起來後是否運作良好。最終的結果是產生一輛難以發動且頻頻熄火的車子。

何謂效率崇拜？是指一群堅信動個不停的好處的人們，熱中於找出最有效率的方法來完成每件事情。他們隨時處於忙碌狀態，一味地相信他們的努力能節省時間和改善生活。

可是他們錯了，效率是一種假象。當他們自以為有效率時，其實只是在浪費時間。想像一下當你需要學會游泳，於是閱讀了游泳相關的書，購買系列DVD，並且參加相關的線上研討會。也許你還在手機上安裝了幾種記錄游泳時間，以及幫助你找尋最近的游泳池的應用軟體。除了下水之外，你盡一切所能去學習游泳。

這便是越來越常見的解決問題的方式。

●本文摘自木馬文化出版之《失控的努力文化：為什麼我們的社會讓人無法好好休息》的前言