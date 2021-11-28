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防疫最前線！《疫無反顧》看見亞東醫療的應變與抉擇

聯合新聞網 / 天下文化
書名：《疫無反顧》 作者：邱莉燕、張玉櫻、楊倩蓉、劉宗翰 出版社：天下文化 出版日期：2021年8月31日
書名：《疫無反顧》
作者：邱莉燕、張玉櫻、楊倩蓉、劉宗翰
出版社：天下文化
出版日期：2021年8月31日

文／邱莉燕

風暴前的示警

五月十日星期一，風暴尚在遠方隆隆作響，亞東醫院照例召開院長室晨會。臨時動議時，邱冠明分享了一個不尋常的觀察，美國將台灣定義為旅遊警示第三級的國家。印度當時已連日新增逾三十萬確診病例，被列為「請勿前往」的第四級。全台從去年加總到五月十日也不過一百多例，竟然升級為「三思而後行」的第三級？他鄭重提醒與會眾人，一定有些不對勁。

這位天才外科醫師隱隱有所察覺，卻沒有意識到，這是一場疫情暴發的前兆。

五月十二日，萬華茶室工作者確診，中央流行疫情指揮中心緊急追蹤，在相關時間及地點出入這些場所的民眾。各醫院也接到了指示，再清查一次入院者有沒有萬華接觸史。隔天，亞東醫院開始回溯全院足跡，若有萬華接觸史者，逕行採檢。

查來查去，查出一位住在八樓胸腔內科病房（8D病房）的慢性肺病患者，送急診前去過萬華茶室。這還不是病人主動告知院方，而是病患女兒吐露的實情。二話不說，病人連同密切接觸者立即做核酸檢測（RT-PCR）。

亞東醫院。記者曾伯愷攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
亞東醫院。記者曾伯愷攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

為求嚴謹起見，政策規定第一次採檢陽性不能立即發報告，必須再進行第二次PCR確認，於是等到五月十四日的凌晨時分，檢驗結果出爐，確定該名病患是陽性確診個案。

當時天還沒亮，身為醫療副院長、院內防疫指揮官的邱冠明清晨六點才接到消息，嚇了一跳，火速集結同樣大吃一驚的感染管制中心的同仁，連忙加入戰「疫」，匡列、疫調、擴大採檢、分流、消毒環境。同步公告醫療業務降載，8D全病房即刻起「只出不進」。

之後又加碼一個動作，是通知全體員工無論正職還是外包人員，大家卯起來打AZ疫苗。於是就在五月十四日那一天，亞東醫院打破了前所未有的新紀錄，一天之內接種了一千一百位員工，院外也打了將近一千位，總共兩千零五十位，創下歷史天量。

一天之內施打的疫苗劑數，居然幾乎等於「新北第一針」在三月二十二日打進林芳郁的左臂算起，加總到五月十三日近兩個月的量，某種程度上，顯示著院內同仁的驚慌。

先前無論邱冠明如何耳提面命，這麼多人說不打就不打。一夕之間風雲變色，病毒是真真切切的出現在身邊了，大家知道院內感染的嚴重性，頓時心慌意亂的搶打疫苗。

負責診治照顧指標個案的急診與內科病房一眾醫師和護理師，當場被隔離，不必回家，也不能回家。邱冠明也立即召開一個緊急會議，快速進行危機管理，讓一線單位與後續支援單位盡速了解現況，串接資訊與資源。

會後，邱冠明的祕書蔡香君接到一個神祕任務，邱冠明請她進辦公室，拿出厚厚一包東西遞給她，蔡香君不明所以問是什麼，邱冠明請她幫忙拿去給8D病房的「阿長」（護理長），裡面是現金，要給那些臨時被隔離在醫院裡的同仁。因為他們突然被隔離，所有的生活日用品都要重新買過，身上可能沒有帶多餘的錢，「先拿這包錢去支應吧！」蔡香君領命，走出辦公室後數了數，有五萬塊，凌亂相疊在一起，顯然是邱冠明臨時去ATM分多次提領的，一包沉甸甸真實的暖意。

●本文摘選自天下文化出版之《疫無反顧》，未經同意禁止轉載。

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