《我獨特，我珍貴》陳美華，文藻外語大學校長：不放棄每一個希望

文／彭漣漪

湛藍的天空裡，白雲悠悠飄著。

十歲的陳美華坐在家門前，望向天際。背後是綿延青山，不遠處，海浪拍岸，濤聲一陣又一陣。如果可以，她真希望一輩子這樣度過，「我覺得自己好像山寨公主，掌握了一片天，自在又幸福。」

可惜，現實人生來得太早。

嘗試改變，在心中萌芽

海岸邊就是台東市寶桑路，陳美華的爸爸在這裡開了汽車修理廠。當時台東市的修車廠不多，她的爸爸技術精湛，又熱心公益，是義勇消防隊、堂區教友理事長，對台東現代化開發貢獻良多的白冷會神父們的車，也都交給他保養。已過世的單國璽樞機主教擔任花蓮主教時，只要到台東視察，也由他接送，因此修車廠裡常停滿汽車，讓許多人以為，陳美華家境富足。

父母待人熱誠，經常為人背書或借票給人，債主跑了，陳爸爸全額還錢，陳媽媽去要債，看到對方家裡困頓，又從已經沒多少錢的口袋中掏錢給對方。

反而是自己家裡，五個孩子要讀書，還得四處借錢湊學費；孩子從小學三、四年級，就要開始幫忙做家事。輪到陳美華時，她得煮家人及工人近十人的飯，還要搓洗一大籃子的衣服。

小學畢業後，父母決定讓陳美華到高雄念私立教會中學，接受更有品質的教育。陳美華開心的告訴疼愛她的阿嬤，不過，阿嬤反而勸孫女：「女孩子不用念那麼多書，小學畢業就可以。妳爸爸的肋骨會被妳扳斷。」陳美華告訴媽媽，媽媽安慰她：「妳能讀，再辛苦也要讓妳讀。」

早熟的小女孩心情又低落又激動，決定趁著開學之前去打工，能夠補貼家裡多少就貼補多少。

黑漆漆的戲院裡，稚嫩的聲音響起。「枝仔冰，紅豆枝仔冰，綠豆枝仔冰！」陳美華用力喊著，賣了不少冰棒。突然，一個同學認出她，還裝模作樣跟在後面學她叫賣。陳美華一氣，跟老闆要求換工作。

新工作在戲院門口。當時許多人外出會騎腳踏車，陳美華牽著幾乎和自己一樣高的腳踏車，停到存放處。不過，戲院和學校在同一條路上，經常有老師經過，她總覺得不自在。

再倔強的孩子，心靈仍然有一絲脆弱。正好開學在即，她結束了這份工作。

人生第一次打工賺到四百元，有了到高雄的車資及半個月伙食費。當她把這筆錢交給媽媽時，心裡的喜悅突然高漲，沖淡了打工中曾經感受到的鬱悶。

這股喜悅深深烙印在陳美華腦海裡。懵懂的年紀也許說不清楚，但是一股力量從生命破土而出，她隱隱體會到，如果願意嘗試，總能改變一點什麼，掌握一點什麼。

遇到不公義的事，一定站出來

離開縱谷，來到都市，少女不知不覺開始衝撞現實。

和許多離家的孩子一樣，陳美華住在學校宿舍，一學期難得回家一次。有一天中午，宿舍供應炸醬麵，大餐桶都被盛光了，大家還是肚子餓。陳美華請廚師再煮麵條，廚師照辦。這時候修女出現了，質問廚師為什麼這麼做。

「修女！」陳美華理直氣壯：「大家吃不飽。再煮一些啊，反正還有炸醬。」修女氣到講不出話來。

陳美華常看著桌上的菜，比對膳食費，覺得這樣的伙食不值得所繳的費用。

她向修女反映，修女偶爾也會多給一道菜，但這不是解決問題的方法，陳美華搖頭說：「伙食太不好，要改進，否則要開記者會了。」

最後，她跟著高中部學姊去校長室抗議，結果被修女罰掃宿舍廁所。

類似的事情一再發生，陳美華最終被趕出宿舍。她無奈：「只要遇到不公不義的事，我一定會站出來。」

有位學姊非常欽佩陳美華的正直，建議她以後報考調查局為民除害，並且連續十年寄招募廣告給她。

不少人因此勸陳美華，高中不要再念教會學校，偏偏她數學不佳，聯考只考二十多分，上不了好高中；加上爸爸建議她去學外語，能有一技之長又具備國際觀，最後，陳美華選擇文藻女子外國語文專科學校。

文藻，又是一間教會學校，陳美華也依然故我，到宿舍第一天就開始「講道理」。

但她發現文藻大不同，當她講道理的時候，有人願意聆聽，也沒人盯著她是否犯錯。陳美華意外發現，文藻修女在意的是她行為背後的動機：「自由表達是被允許的，有理講得清。」

陳美華備受激勵，彷彿在修女眼中，像自己這樣不聽話的孩子，也是不錯的孩子。她從此記住文藻的教育理念：尊重個人尊嚴，接受個別差異。因為這是在教育體制裡，她初次感受到的愛。

文藻畢業後，陳美華曾到大企業擔任祕書，沒做多久，就聽說同屬聖吳甦樂修會的花蓮海星中學急需老師，於是辭職去幫忙。

這段意外的人生卻讓她發現，自己好像有當老師的天賦。

海星中學的學生多數是原住民孩子，調皮又天真。陳美華和他們混在一起，她用盡法寶「整」學生，學生也喜歡試探她整人的方法，教學中有一種超乎師生關係的情誼。

譬如有學生說粗話，陳美華罰他下課刷牙。這個異於慣例的處罰，讓孩子愣住了，乖乖聽話。家裡窮的孩子沒有牙膏，陳美華也為他們準備。沒想到孩子不僅自己刷得開心，又跟老師要牙膏帶回家。孩子說粗話的興致不減，陳美華只好再出新招。

書名：《我獨特，我珍貴：人文世代的競爭力》 作者：彭漣漪、王怡棻、謝其濬、陳慧玲、陳麗婷、陳玉鳳、錢麗安、陳承璋出版社：天下文化 出版日期：2021年9月27日

沒有標準答案的一堂課

一年後，陳美華回到文藻教書。二十一歲的陳美華，在十六、七歲的學生當中猶如大姊姊，以新奇活潑的方式，帶領他們探索人生。

文藻會計室主任盧美妃是陳美華的學生，她回憶，有一次，陳美華帶著他們到清幽的三合院賞析英詩，微風輕吹樹梢，綠葉婆娑生姿，那場景至今難忘。

有的課在下午第一堂，學生昏昏欲睡。不過，陳美華不會讓他們有機會睡著。

比如講二十世紀具代表性的政治小說家歐威爾（George Orwell）著作《動物農莊》，這個寓言故事，以一個推翻人類掌控、動物接手管理的農莊，諷諭俄國史達林政權。重要的動物角色，如雪球、斯奎拉、拳擊手，在故事中演繹不同思想與作為。

陳美華不唸文章，直接點名提問：你認為雪球的做法符合人性或是獨裁？

李同學回答不出來，先保留，換王同學。王同學表達了想法，那麼蔡同學接受他的意見嗎？蔡同學不認同，鄭同學覺得有沒有道理？一輪結束，下一輪換題目，回頭再問李同學，直到每個人都有答案為止。

課堂上沒有標準答案，陳美華的目的在於讓學生預先準備、勇敢表達。當少年人的意氣被激起，哪怕英文再不流利，仍然你一言我一語，辯得鬧哄哄。連窗外催人入眠的蟬，彷彿也聽到忘記鳴唱。（本篇未完）

●本文摘選自天下文化出版之《我獨特，我珍貴》，未經同意禁止轉載。