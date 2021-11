新手教師必讀！想提升教學策略，從觀察學生開始

線上、實體教學並重時代,搭配大腦學習模式的最新教學法! 新世代教學工作者必備的授課方法全攻略你不必是科技專家,也不必花費大量金錢,只要搭配簡單的工具,就能運用本書的觀念,將教學方法從優秀轉變為卓越。神經科學家與認知科學家對於大腦和學習方式的了解已有長足的進展,《大腦喜歡這樣學.強效教學版》將新知融入教學活動中。(編按)

文/芭芭拉.歐克莉、貝絲.羅戈沃斯基、泰倫斯.索諾斯基

前言:給我們教師讀者的備忘錄

我們把《大腦喜歡這樣學.強效教學版》書中的教學法,稱為「不依循常識的教學法」(Uncommon Sense Teaching)。這個名稱聽起來可能很狂妄。畢竟呢,如果你已經任教一段時間,那麼對你來說,討論教學法的大多數見解,似乎都是簡單的常識。

先介紹芭芭拉.歐克莉(Barbara Oakley)和泰倫斯.索諾斯基(Terrence Sejnowski)。

他們開設的大規模開放式線上課程(massive open online course, MOOC),名稱是「學習之道」(Learning How to Learn),提出以大腦為基礎的教學和學習方法,已經爆紅成為全世界極受歡迎的大規模開放式線上課程,修課人數多達數百萬人。課程這麼受歡迎,表示大家很重視這種嶄新、實際又有用的見解。這個課程結合了泰倫斯的專業知識,他是美國沙克研究院(Salk Institute)的計算神經科學家和神經網絡研究先鋒;加上芭芭拉在各方面的專業知識,她是工程學教授、語言學家,以及前往世界各地講解大腦如何學習的冒險旅人。課程中有很多資訊非常新穎,還沒有納入學校的教學法。不過這個課程真的很實用,幫助大家學習得更有效率,同時也顛覆了教學法的一些常識和直覺。

且讓我們退一步思考。長久以來,我們一直把教學稱為一門藝術,不過教學的藝術至今依然很難捉摸。新手教師從事這份職業,每個人都想成為傑出教師,然而一旦發現教室裡充滿各種不同的學生,而且大家對學生的學習成就抱持極大的期待,於是新手教師很快就從摩拳擦掌的達文西變成餓肚子的藝術家。大多數的教師很想盡力成為最好的教師,但自然而然採取過去所學的教學方法。可惜的是,他們所學的那些方法,也就是教導他們的教師在過去所學的方法,其實不見得適用於當今學生的需求。

再介紹第三位作者貝絲.羅戈沃斯基(Beth Rogowsky)。一九九○年代,貝絲剛展開教學生涯,當時她很渴望改變這個世界,一個學生都不能少。她教的是中學生,有十四年的經驗,城市和鄉下的教室都待過,她在那段期間成為令人尊敬的教師。但貝絲漸漸領悟到,雖然她的學生很有創造力,學得也很開心,這是值得讚賞的目標,但學生經常無法達到她所期望的學習水準。

於是貝絲更進一步。她的博士論文探討的是以電腦輔助的認知和語言訓練,這帶領她認識許多重要的神經科學家。後來,她在美國羅格斯大學(Rutgers University)的「分子與行為神經科學中心」完成三年的博士後研究,與一群優秀的神經科學家共事。如今,貝絲是美國賓州布魯斯堡大學(Bloomsburg University)的教育學教授,有一部分的研究是經常觀_察幼兒園、小學、中學到高中的K-12課堂運作。顯而易見的是,貝絲經常觀察到缺乏效率的教學法,而她十幾年前就用過同樣的方法,但其實相關研究已教我們一些更好的新方法。

貝絲的經驗,讓她深入了解兩個非常不一樣的世界:日常教學和神經科學研究。她與兩位共同作者芭芭拉和泰瑞斯越來越相信,教師可以運用神經科學所提供的實用見解,讓學生的學習能力產生戲劇化的改變。

舉例來說,每個學生的工作記憶(working memory)各不相同,於是需要不同的教學技巧。在學生面前小心保持教學生活的平衡時,神經科學讓我們深入了解要怎麼安排那些不同之處。說到底,學生之所以放棄學習,並不是因為缺乏成長型思維(註二),也不是沒有人教他們運用自己偏好的學習方式(註三),而是因為他們自認有些主題很難學習,但實在不了解該怎麼進行。此外,教師經常不知道有一些基礎的研究見解,例如提取練習(retrieval practice),或者同時運用陳述性和程序性路徑的教學方法有何價值。透過這些領域的突破性研究,我們可以幫助學生讓各種觀念以更快的方式進入長期記憶(long-term memory),於是他們可以用更有創意的方式進行思考與工作。與其他學科比起來,神經科學非常重要,能讓我們以更直接又深入的方式,好好理解學習和教育的基礎。

這本書並不是要大幅檢討你的教學方式。你固然會看到一些新的教學策略,能夠改善你使用的一些方法;不過你也會看到一些禁得起長時間考驗的技巧。你漸漸學到這些策略為何這麼有效,於是也會開始了解,如何採取一些微小但有效的變化,讓你的教學方法的所有層面都有改進。

我們努力把這本書寫成不只針對K-12教師,也針對各式各樣的教師,包括大學教授,以及父母和保母。我們把專有名詞減到最少,如果真的用到,也會詳細解說名詞的定義;對於剛進入這項專業領域的新手來說,這一點特別有用。如果你是經驗豐富的教師,甚至可以重新檢視一些多年來視為理所當然的定義。我們也納入各式各樣的實用練習和教學訣竅,廣泛適用於各個年級的學生。

我們三個人一起寫這本書。我們在書裡著重的教學技巧在很多方面都有效,集合了多方面的科學證據,包括認知科學和腦科學,加上我們自己的課堂經驗。

身為教師,你所從事的工作非常重要,不只為了學生,也為了整個社會。說到底,教學是對「學習」具備了專業知識,總之就是可以幫助別人學習得更多。那麼,透過《大腦喜歡這樣學.強效教學版》加入我們的行列,一起分享我們對學習的知識!

