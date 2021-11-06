世界經典名著《簡愛》 失愛孤女如何面對生命中的種種難題？

文／夏綠蒂．白朗特（Charlotte Brontë, 1816-1855）

《簡愛》【新裝珍藏版】選摘

親愛的讀者，我告訴過你們，我已愛上羅契斯特先生了。現在早無法只因他不再注意我，不能只因我在他身邊好幾小時他也不會朝我所在方向看上一眼，不能只因他所有精神都放在那位高貴小姐身上（那位連走過我身邊都不屑讓裙襬碰到我，或在她那對傲慢的黑亮雙眸不經意看到我時便急著收回視線，以免傷了她眼睛的小姐），我就停止愛他。即使因為我確信他不久後便會娶她—即使因為我每天都見到她自信滿滿地篤定他會娶她，即使因為我時刻都見到他一副漫不經心、欲擒故縱的姿態，可偏偏這種漫不經心讓他更顯魅力，偏偏這種姿態更讓他令人難以抗拒──即使如此，我也無法停止愛他。

即使在這樣的景況中，讓人失望的時候居多，我也無法冷卻或放逐心中的愛。親愛的讀者，你也許認為這會讓我妒火中燒，唉，若是像我這種地位的女人膽敢忌妒英葛蘭小姐那種身分地位的女人的話。然而，我並不忌妒她，或者並不怎麼忌妒她。我所受的痛苦豈是這個字眼所能形容！英葛蘭小姐不值得我忌妒的。

她根本引不起我的妒意。請原諒我這種矛盾的說法，但我說的是實話。她的確光彩耀眼，但是太過矯揉做作；外貌出眾，又多才多藝，但卻心靈貧瘠，她的內心根本就是一片荒地，那樣的土壤長不出自然造物，再怎麼新鮮亦不過是人工果實。她並不優秀，尤缺乏創意，淨會賣弄書本裡的學問，她從未提出，或說從未有過自己的創見。她鼓吹高尚的情操，卻缺乏同情憐憫的胸懷，心中根本沒有溫柔與真誠。她常常洩了自己的底，因為她對小阿黛爾實在表現得太不友善了，如果阿黛爾碰巧靠近她身邊，她便會沒好氣地推開她，又或者叫她離開房間，她總是冷漠嚴厲地待她。除了我之外，另一雙眼睛也同時在觀察這些顯露性格的作為──密切、敏銳且機靈地注意著。是的，未來的新郎羅契斯特先生自己也不停地看見這一切，就是因為他的睿智、他的慎重，以及他對其美麗佳人之缺點有著無與倫比的瞭解，使得他對她興趣缺缺，顯而易見。而這也就是我痛苦的根源。

我知道他是基於家庭背景，甚或政治因素的考量，才打算跟她結婚，因為她的家世背景適合他的需要。我覺得他並不愛她，而她也不配得到他的珍愛。這就是問題所在，這就是觸動我心弦的關鍵，這就是我對他的愛不減反增的原因呀。她吸引不了他。

倘若她立即獲得勝利，讓他立刻拜倒在她的石榴裙下，並虔誠地將他的心奉獻於她腳前，我將馬上掩臉面壁（打個比方），死了這條心。倘若英葛蘭小姐個性善良、高尚、賦有力量、有情、仁慈又明理，那麼，我將必須與忌妒和絕望這兩頭猛獸作生死鬥；屆時，即使我的心被撕裂、吞噬，我仍將讚美她，承認她的優秀，默默度過我的餘生：她的非凡超卓愈絕對，我對她的讚嘆就愈深切，而我內心的平靜也就更加真確。然而，事實上卻是英葛蘭小姐用盡手段想要魅惑羅契斯特先生，雖是一次次的失敗──她自己卻始終未曾察覺，逕自徒勞地妄想她的每一招都如願奏效、成功在望，殊不知她的驕傲與自負反將她所欲魅惑的對象越推越遠。親眼見證這些，我應聲跌入無邊的激情與痛苦的自我壓抑中。

因為在她失敗時，我卻知道她該怎麼做才會成功。那些瞄準羅契斯特先生，卻紛紛飛過他胸前而一點作用也沒發生即墜落他腳邊的箭矢，若由一隻較為穩當的手所射出，肯定當下即會正中紅心，將愛注入他那嚴厲的眼睛，將溫柔射入他那嘲諷的臉龐，甚或，可以一箭不發就不動聲色地擄獲他。

「她有那麼好的時機，可以離他那麼近，為何影響不了他？」我自問著。

她肯定不是真心喜歡他，更別說是真心愛他！如果她是的話，就無須誇張地假笑、猛拋媚眼、矯揉造作，裝腔作勢了。依我看，她只需安靜地坐在他身旁，少說些話，少無意義的亂瞧，反倒更能貼近他的內心。我就曾經看過在她不是那麼故意諂媚時，他臉上所出現的截然不同之表情，完全不是在她努力賣弄時他板起臉孔的樣子：那完全是自然舒暢的神情，不是在有意施展的媚功與特意的心計下所能汲引出來的。自然就好！真誠地回答他的問題，需要和他說話時，不要惺惺作態，誠實無偽即可—那種自然舒暢的表情就會更形明顯，進而愈益溫柔、愈益和藹，如同溫暖人心的陽光。像她這樣，在兩人結婚後，她要怎麼討他歡心呢？我不認為他們能過得幸福，然而他們的確有可能獲致幸福，而且我深信，他的妻子可以成為陽光下最幸福的女人。

●本文摘自好讀出版之《簡愛》【新裝珍藏版】。