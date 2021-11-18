跳脫狼羊掠食鏈視角，覺察隱蔽生態下的內在思辨

法國新生代哲學家巴諦斯特．莫席左（Baptiste Morizot）特別關注人類與世間萬物的關係，並試圖提出一套新的哲學角度，重思人類作為一種物種，該如何與其他物種共存。 《生之奧義》由六篇哲學隨筆組成，揉合生態考察與內在思索，堅定優美的筆觸下則埋藏著生命的徬徨與溫柔。（編按）

文／巴諦斯特．莫席左（Baptiste Morizot）

夜晚的隱蔽一面

這幾年，我進行一項行動研究的計畫，為了觀察一群狼的夜間生活及其與羊群、與牧羊犬的關係，而在法國南部度過好幾個埋伏窺偵動物的夜晚。這項行動研究計畫名為CanOvis，是由動物行為學家尚－馬克．蘭得理（Jean-Marc Landry）及其團隊構想出的。我以義工、同行者與研究者的身分，在連續三年的夏天、好幾次為期一周的行動裡，與他們一起工作。主要在瓦爾省的康茹艾高原進行。CanOvis這項研究計畫致力於透過熱影像儀，了解狼在夜間接觸羊群時的動物行為學，以此預測並更整全地防範羊群遭到獵食。

我們在高原中央就位，夜看來相當平靜。北邊羊群的動靜吸引了我們注意，騷動開始了，數百頭母羊像椋鳥（étourneau）起飛一樣朝四面八方狂奔，會合又分開，我們聽見驚恐的羊鳴，聽見狗吠，全都在那裡，在大馬傑斯山（Grand Margès）下。是襲擊。我們將熱影像儀對準了這螢火蟲般的無數光點，笨手笨腳追蹤著羊群，羊群如今已成為了澈底失控的一群魚。危疑不定之中，一切交融匯聚，我們混淆了羊與狼，混淆了狼與狗，一條狗被一匹被狗追的狼追（還是反過來？），攻擊者成為防禦者，逃逸者回頭發動攻擊；在這布爾雅克向陽面的山坡上，生命蛻變的時光裡，角色互換著。我們在康茹艾高原的中央，眼睛緊緊貼住熱影像儀，我們是笨手笨腳卻又能看見一切的小小神祇，心繫眼前情景，浸沐在超高科技的熱影像儀發出的舊日電影院的噪音裡，膠捲在古舊放映機上運轉時發出的就是這種噪音，黑白影像在我們眼前流轉，宛如一部愛森斯坦（Eisenstein）的電影，成千上萬的臨時演員正進行戰爭，在混亂又模糊不清的戰鬥裡，沒人分得清朋友與敵人。

狗，狼，羊，形式在變形的對話裡融合：你是我的祖先，如今我挺身對抗你；你是我昔日的獵物，如今我冒生命危險捍衛你；我是你的後裔，我有時候會跟你玩，但要是你靠近昔日還是我獵物的我所保護的對象，我就殺了你；我是你的祖先，我渴望你，我欺騙你。

也就是說，如果我們透過一種跟熱影像儀一樣奇異的工具──哲學影像儀（caméra philosophique）來觀看事物，這一具哲學影像儀能以演化時間的尺度來觀看這一切，我們會看到：我是我所殺的你，你是我所保護的我，「我」是他者（je est un autre） 。

（圖／Unsplash）

這一夜，我們感覺到，對羊來說，最糟的或許是驚慌失措的夜晚，牠們在遭到噬咬的痛苦裡、無能為力的感受中、對這一切無力理解的情緒裡，遭到追獵，氣喘吁吁疾奔。我們驚異地發現自己對著熱影像儀咒罵狼、鼓舞狗。然而，矛盾在於，要為如此驚惶負一大半責任的，是人類：綿羊是摩弗侖野綿羊（mouflon）的後裔，這種摩弗侖野綿羊是曉得自我防衛，曉得逃跑，曉得進行組織的。牠十次裡將近有九次能挫敗狼的襲擊。然而，數千年的人為選擇幼體化了性野難馴的摩弗侖野綿羊，將之變為溫馴的綿羊：也就是說，成年綿羊面對威脅時，是被維持在幼體的情感狀態與無能為力中的。這是馴化的一種典型現象，它讓馴化者能利用演化發明的一項發育可能性──幼體延續化（néoténisation），亦即延緩個體的成熟，以在牲畜群裡獨獨留下最易受影響、最易操縱、最順從、最受人擺布的品種。

書名：《生之奧義》作者： Baptiste Morizot出版社：衛城出版出版時間：2021年11月03日

如此一來，我們就覺得自己有責任殺害狼來保護羊。但歷史學家麥可．外斯（Michael D. Wise）糾正我們：這個「牧羊人身為羊群保護者，對抗獵食者」的故事也是為了掩蓋畜牧業本身的獵食面向而杜撰的。「牧羊人捍衛羊群，對抗嗜血成性的獵食者」的意象被用來塑造畜牧業的形象──畜牧業保護弱者（將牠變成弱者的，卻正是畜牧業本身），對抗凶殘的自然──也被用來遮掩畜牧業隱藏在保護者形象背後的，獵食者的本質。這是外斯析論蒙大拿州牧場主環境史之作《生產獵食者》（Producing Predators）裡強而有力的直覺：他在書中分析了畜牧業「『生產』肉類」的形象表述之建構 。外斯闡明，在這個美國背景下，牛肉的「生產者」是個必須自我呈現特定形象的獵食者，什麼樣的形象呢？他必須將自己呈現為「其他『獵食者』（狼、熊、美洲原住民）虎視耽耽環伺周遭，他自己則保護著他那些天真無辜的牲畜（亦即他的獵物）」，以此為他自身產業活動曖昧模稜的獵食面向贖罪，亦以此將其產業活動描繪為「生產的」而非「破壞的」。當然，在康茹艾高原這邊，牧人們不是資本主義牧場主，結論卻仍然相同：把羊變得脆弱的是我們的傳承，想要消滅狼來保護脆弱的羊是站不住腳的。我們不能再一派天真地說：「可憐的羊……」

我們不下定論。這是乾草原上的一夜，這一夜，我們躋身生命之間，不，我們悄悄溜進彼此的生命裡。那倫理道德的斬釘截鐵、善惡分明，就留給教會與政府部會辦公室的光天化日吧。

翌日早晨，在破譯影像方面遠比我們專業的CanOvis計畫各負責人檢視了夜裡拍攝的影片，當然，他們觀看的時間片段沒有我們完整，我們也未必一直都拍得很好，不過呢，根據他們所言，這整宗奇案裡，狼只有一匹，還很晚才抵達羊群。這場騷動仍然是個奧祕。

（圖／Unsplash）

●本文摘選自衛城出版於11月3日所出版之《生之奧義》內篇章，該篇內容節錄、編改自〈在生物家過上一季〉。