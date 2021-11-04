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張東君／大自然的奧妙，生物與動物行為的多樣性──《動物同性戀》推薦序

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《動物同性戀——同性戀的自然史》 作者：芙樂兒‧荳潔（Fleur Daugey） 出版社：時報出版 出版時間：2021年11月2日
書名：《動物同性戀——同性戀的自然史》
作者：芙樂兒‧荳潔（Fleur Daugey）
出版社：時報出版
出版時間：2021年11月2日

文／張東君（科普作家）

雖然在看這本書的時候，時不時會出現一些名詞讓我覺得譯者已去國多年，跟這個領域變得不太熟，但是瑕不掩瑜，還是讓我一頁一頁的不停看下去，追著看有哪些我已經知道有這些行為的動物被寫進來，以及還有哪些動物是我不知道的。不過其實我在看這本書時，除了後面會提到的企鵝繪本以外，首先浮現在我腦海中的，是獲得二○○三年搞笑諾貝爾獎的一個研究。

在一九九五年的六月五日，當時為荷蘭鹿特丹自然史博物館館長，也是位鳥類學家的穆力克（C.W. Moeliker），聽到他的辦公室窗戶傳來「砰」的撞擊聲之後，發現是隻綠頭鴨撞到玻璃，死掉了（這稱為窗殺）。當穆力克館長走出去時，他看到一隻活生生的雄性綠頭鴨走過來，開始跟地上那隻綠頭鴨的屍體交配，而且在被穆力克打斷之前，這種行為還長達七十五分鐘。穆力克對窗殺綠頭鴨進行驗屍之後，確認牠是雄性。後來穆力克把那隻不幸的鴨子做成標本，在演講時讓聽眾輪流看那隻鴨子，還把六月五日訂為「死鴨子紀念日」，辦活動討論如何預防窗殺。而他所做的活雄性綠頭鴨跟窗殺雄性綠頭鴨交配的「同性＋戀屍」紀錄，也讓他花了六年的時間才決定發表，又再過了二年，獲得了前述的搞笑諾貝爾獎。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

就像這樣的，當一個或數個觀察紀錄有可能被嘲笑或是被黑的時候，研究者／觀察者會考慮非常的久，才鼓起勇氣發表。所以我很佩服這本書的作者，能夠把近一千年來的各種文章文獻爬梳整理，讓我們看到各種有趣的動物行為。而且，還提醒了我們在野外觀察動物的時候，若是光看動物的行為，是不一定能夠確定性別的。假如想要發表的話，絕對要用分子生物學的手法來重複確認。特別是那些從外觀上看不出公母的物種。

在台灣也很知名的北海道旭山動物園，養了不少隻的企鵝，每年冬天從十二月初到三月底的「企鵝散步」，更是吸引了各國的遊客。那些企鵝每年都會有幾對會配對、產卵、育幼，其中也包括了兩隻公國王企鵝的配對。

在這本書中也有提到國王企鵝的例子。由於國王企鵝是公母都會孵蛋，所以只要有多出來的蛋需要孵，保育員也會把蛋交給公公企鵝去孵去養，公公企鵝也都能夠盡責的把雛鳥養大。在美國紐約中央公園裡的動物園也有這樣的公公企鵝配對，而且牠們的故事被畫成繪本《一家三口》，是本很有趣而且讓大小讀者認識多元成家的可愛繪本。可惜有不少國家把這本得獎繪本列為禁書。喜歡同性的動物，不限於鳥獸蟲魚，也不是由於牠們是在被圈養的環境中才會發生。在自然界中，那佔了一定的比例，那是很正常的。而且，也表現出動物行為的多樣性。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

自古以來，人們就會用詩詞書畫來表達對動物的「觀察」。但很大一部分卻是錯誤的，然後以訛傳訛一路至今。「烏鴉反哺」、「羔羊跪乳」還算好，對於動物的同性戀行為，若不是硬要做別的解釋，就是粉飾太平。在動畫《海底總動員》的小丑魚尼莫，媽媽死掉了，尼莫被爸爸養大。可是真實世界中，爸爸在這時候是會變性成為「媽媽」的。假如我們可以接受魚類的性轉換，當然也應該可把其他種動物的、人類的視為理所當然。

這本書，讓你知道大自然的奧妙，生物與動物行為的多樣性。

●本文摘選自時報出版於11月2日上市新書《動物同性戀——同性戀的自然史》推薦序。


綠頭鴨 諾貝爾獎 動物園 館長 時報出版 閱讀風向球

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