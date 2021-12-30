預防新冠、風寒感冒都通用！中醫預防「瘟疫」草藥泡水飲

文／胡塗醫（古傳中醫傳人、《醫易閑話》作者）

最近很多認識我的人問我，中醫對這次的新型病毒有沒有辦法？當年非典（SARS）時中醫的介入已經說明問題了，中醫治療的病患，沒有留下西醫激素治療的後遺症。中醫在過去幾千年裡，在對付瘟疫上立下過豐功偉績。中華文明數千年綿延不絕，沒有中醫的「護佑」是無法想像的。

在中華民族超過五千多年的歷史長河中，中醫無數次地幫助我們控制解決了各種各樣的瘟疫，延續了泱泱中華血脈。上醫治未病，不治已病，一定要通過正確有效的方法進行預防干預。

中醫預防疫病，重在增強人體正氣

中醫防治瘟疫的主要思路，就是增強人體正氣，重建五臟六腑的平衡。換句話說，就是將人體反常的狀態「調回」正常的狀態。

靠人體自身的自癒能力抗病排毒。所以與其問中醫有沒有辦法，不如問人體有沒有辦法。那麼人體有沒有辦法呢？當然有辦法，用中醫的辦法使人體恢復到正常狀態！中醫的主旨，就是通過中草藥、針砭數理等各種各樣的方法來「幫助」人體啟動其本身就有的機制，培養、扶植、壯大正氣，人也是自然的一份子，當然擁有自癒能力。所以說中醫治的是人體本身。西醫有沒有辦法呢？當然也有辦法，等疫苗R&D 完成生產出來就可以了。西醫治的是病毒，病毒「新」型，而「新」藥物沒有研發出來，西醫就沒有萬全之策。很多老外問我，你們中醫沒有細菌、病毒的理論，真的可以治療傳染病嗎？當然可以。中醫走的路與西醫不一樣。中醫的主旨，在於調整、改變、重建人體的「內環境」，內環境裡的「正氣」強大了，細菌、病毒失去它們的生存條件就不滅自滅了。

國醫大師、廣州中醫藥大學教授鄧鐵濤曾在其論文《論中醫診治非典》中說：「中醫辨證論治不把著力點放在對病原體的認識上，而在於病原體進入人體後邪氣與正氣鬥爭所表現的證候。溫病的發生是因氣候環境、致病物質活躍、正氣不足以拒邪所致。故中醫的治療不單與病毒對抗……，『非典』屬中醫春溫病伏濕之證，病機以濕熱蘊毒，阻遏中上二焦，並易耗氣挾瘀，甚則內閉喘脫為特點。中醫治療分早期、中期、極期、恢復期辨證選方用藥。」

河北中醫藥研究院曹東義教授曾在《回顧SARS，中醫藥收穫了什麼？》一文中說：「在全國內地5326 例非典型肺炎確診病例中，中醫藥參與治療的確診病例累積總數達3104 例。每一個病例，從發病到確診都有詳細的流調2 資料；中醫藥在何時應用，效果如何都有詳細的紀錄，是一個可信而難忘的真實歷史過程。」

無論是以前的非典（SARS），還是現在的新型冠狀病毒感染的肺炎，其發病都有一定的特異性，根據特異表現來總結出病的共性，針對這種共性而進行的治療，叫做辨病施治。醫者需要觀察新型冠狀病毒的肺炎感染患者有沒有一個共性的中醫證型表現，是集中在熱毒型還是寒濕型？是肺熱熾盛或是風熱襲肺？是上焦實熱還是濕熱壅肺？抑或是其他？如果大部分患者都表現為某一種類型，可根據辨病施治的原則，制定一個通用可行的方案。

古傳中醫瘟疫治方─草藥泡水飲

關於這個新型冠狀病毒，沒有經過古傳中醫薰陶、訓練的普通老百姓怎麼預防呢？沒有感染之前該吃點兒啥或者薰點兒啥呢？根據五運六氣，綜合各方報導看。這一波的所謂病毒，就是古人說的瘟疫，主要是「風熱」居多而且來勢兇猛。瘟者，溫病也；疫者，病易（流）行也。江湖上有不少人在提供各種各樣的祕方神方，大家千萬別輕易相信。中醫防治瘟疫，都要講究「對症下藥」。問題就是，哪怕中醫藥大學畢業的，很多人也還不懂呢。普通老百姓也沒有學過中醫，怎麼對症下藥呢？

書名：《醫易閑話：古傳中醫傳人胡塗醫，貫通醫道與易學的88堂醫易合一課》作者：胡塗醫出版社：三采文化出版時間：2021年11月17日

很簡單，對著鏡子，張開口，看看自己的舌象。若自己舌尖兩邊紅且起芒刺狀的。桑葉7g、甘草2g、蘆根20g，這三種草藥泡水飲就好。若有黃痰，則加魚腥草12g。此外，若舌尖紅、舌中黃苔，可以用甘草2g、淡竹葉7g、蓮子心22 粒、蘆根20g，泡水當茶喝。如果有咽喉腫痛，則需加薄荷3g 進去。如果舌尖不紅舌苔不黃的人，其實也可以按這個組方，熬一大鍋全家當大碗茶喝。

春節前後，人群流動極多的情況下，在人多的地方工作的人，可以用黨參12g、桑葉7g、蘇葉5g、魚腥草12g、葛根12g（注意若是舌白者，不要用這個方子裡的葛根，改用2 片生薑）、青蒿7g、甘草2g、金銀花9g。大家知道，黨參補脾肺，桑葉清肝肺之風熱，魚腥草防治肺熱，青蒿紫蘇芳香疏肝、涼血、除穢、醒脾、避疫，諸藥合力，謹守中土以生肺金，芳香避濁，清熱解毒，補中有清。

古傳中醫世家，有一個「避瘟香囊」祕方，換算成今天的重量單位，是：佩蘭44g、防風16g、荊芥16g、薄荷16g、蒼朮16g、高良薑16g、香茅16g（香茅一般菜市場都有吧，找不到就用乾的檸檬代替，22g）、冰片10g。

上面這8 味藥打成粉，分成5 份裝5 個香囊裡，就可是古傳中醫的避瘟香囊了！這個香囊可以用1 年，出門就帶著。很多人問孕婦或哺乳期女士是否可以用，只要法律沒有禁止，是可以的。保險起見，可以買一盒萬金油，把蓋子打開放枕頭邊睡覺。

●本文摘選自三采文化出版之《醫易閑話：古傳中醫傳人胡塗醫，貫通醫道與易學的88堂醫易合一課》。