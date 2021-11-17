人體五臟vs.五行！一篇讀懂古傳中醫「臟象學說」

文／胡塗醫（古傳中醫傳人、《醫易閑話》作者）

中醫的核心理論藏象學說無疑來之於《周易》，現在的中醫教材常把藏象學說寫做臟象學說，這既對又不對。說它對，是因為藏象學說的確是關於臟腑的學說，說它不對是因為藏象學說是老祖宗們從大易之理的基礎上進行比類取象，而發展出來的用天象、地象、物象、人象等「類比」的方法，來闡述人與自然、人體臟腑與天地萬物之間的相互影響、相互制約的關係。所以藏象學說的核心內容固然與臟腑有關，但卻非解剖學意義上的臟腑，而是通過類比，用五行之間的生剋制化規律來瞭解人體的生理、病理現象。老祖宗們認為，再微小、再隱蔽的人體疾病，不管「藏」得多深，總會通過種種跡「象」顯露出來。人體是一個完整的統一體，任何一個器官有病，其他器官都要受到影響而有所表露。

藏象學說的核心，是按照臟腑的不同功能屬性和特點與五行進行類比。簡述於下：

腎藏精，五行屬水

腎：藏精，精當然屬於「水」（液體）的一種，而人體不斷代謝的水液，從胃開始受納到脾來運化傳輸，接著肺進行通調，最後歸於腎以後，腎中陽氣發動，將其氣化而分清濁，清者回到肺去輸布於各個臟器，濁者注入膀胱排出體外，如此循環反覆，靠的都是腎陽的力量。一個人如果腎陽不足，「氣化」就會失常，用現代語言來說就是水液代謝障礙。一般所說的小便短少、身體浮腫都與此有關。因此醫家常用的對治的辦法就是補益腎陽、健脾化濕。胡塗醫在《問道中醫》一書中提到的「冬蟲夏草法」就有這個作用 ;。順便說一下，腎陽是人體陽氣的根本，對人體起著溫煦和生化作用。腎陰則是人體陰液的根本，對人體起著滋養、濡潤的作用。

腎陰與腎陽，跟任何陰陽關係一樣，在人體內也一直互相依存、互相制約以維持人體的陰陽平衡<。所以中醫特別重視養腎，甚至有「腎為先天之本」之說。腎的精氣盛衰，直接關係到人體的生殖生長發育強弱。故醫家特別強調要寡欲保精。

腎在八卦中為坎卦，其象為水，五行屬水，其先天八卦圖之數為「6」。

肝藏血，五行屬木

肝：藏血，血當然也是液體，為什麼肝卻是五行屬木呢？這是因為肝氣喜條達，主升發、舒展，如樹木一樣，故取象比類為木性。而且肝血需要依賴腎氣的滋養，這正是「水生木」之象。肝喜條達、疏泄的特性，應在人體上就是人體的氣機升降與調暢。

如果一個人的肝氣不舒暢，就容易沉悶欲哭、鬱鬱寡歡，如果是女子，則容易導致月經不調；男子則多表現為消化功能不強。肝血不足的人，容易出現手足顫抖、肢體麻木、伸張不利，這是因為肝血不足以養筋，肝氣無法「喜條達」之故。肝血的盛衰，直接影響到筋的運動，所以中醫書上常說「肝主筋，其華在爪」，因為「爪為筋之餘」。

最養肝的方法是性格開朗，四通八達做人做事，慈悲喜捨都有一些，結合早睡、練習保肝護膽的方法=。最傷肝的方法是熬夜、終日鬱鬱寡歡好像誰都欠你錢一樣。

肝在八卦中為震卦，其象為雷，五行屬木，其先天八卦圖之數為「4」。

心藏神，五行屬火

心：藏神，主血脈，其華在面。心在八卦中為離卦，其象為火，五行屬火，其先天八卦圖之數為「3」。

心所藏的「神」，可以理解為人體生命活動的那個「指揮中心」。即人體的精神、意識、思維等。這就是麻煩所在！因為現代生理學清楚明白地指出人的精神活動、思維能力都是大腦的功能，而中醫卻偏偏認為其「背後」與五臟—特別是「心」有關。如果「心」的功能正常，因為「心藏神」，所以一個人的神志就清楚，精神就正常。如果「心」的功能有問題，重則精神失常，輕則使人「六神無主」，諸如失眠、健忘、少年癡呆等等。

所謂心主血脈。血是血液，脈是血液的通道。血液運行於脈中，主要靠心氣推動。所以中醫有「氣行血亦行」之說。心氣的強弱決定脈道的盈虧，這可以從脈象和面部的色澤反映出來。血氣旺盛的人，血脈充盈，其脈象自然和緩有力，面色紅潤。如果一個人的心氣不足，必定脈象細弱或節律不整，面色恍白。所以叫做「其華在面」。

脾主運化，五行屬土

脾：主運化、統血、肌肉四肢。「運化」，用現代語言來講就是消化吸收、輸送營養物質和水液到五臟六腑四肢百骸。脾臟負責把人體所需要的營養、水液運輸分布於全身各器官組織，以發揮其滋養濡潤的作用，代謝後不需要的水液會經過腎臟、膀胱排出體外。這個過程主要是脾、肺、腎三家互相協調來完成。很多坐辦公室的人常常可見大腹便便、頭重體沉，這是脾為濕所困的原因。脾在五行中屬土，喜燥惡濕。要對治這種現代病，就要健脾利濕。而健脾利濕，就不能不顧及肺、腎兩家。所以高明的中醫會先振奮腎陽來祛除陰邪，然後助肺氣以利肅降。若用醫家象數則很簡單，可以在辦公桌貼上650.30.820 這組數字，也可以平時多唸這組數字。

脾在八卦中為坤卦，其象為地，五行屬土，其先天八卦圖之數為「8」。

肺主氣，五行屬金

肺：主氣、宣發、肅降。這裡的氣包含呼吸之氣和「天氣」。呼吸之氣不用說了，「天氣」則是《黃帝內經．素問》所說的「天氣通於肺」。現在的中醫教材對「天氣」的解釋一般都是大自然的清新空氣，這是錯誤的。這裡的「天氣」是指「肺朝百脈」之氣，這個氣就是「真氣」。真氣又是什麼東西呢？真氣不是什麼東西，它是那種用來「精神內守，真氣從之」的東西。如果硬要解釋它，可以理解為普通所說的「肺氣」—水穀之精氣與肺所吸入的氣相結合而積於胸中，通過心脈布散全身的那個「肺氣」。老百姓所說的「有氣無力」，在中醫看來就是肺氣有一點兒，但太虛弱了，導致身倦無力、語言低微、呼吸無力。

我們知道，肺氣推動全身氣血津液散布全身四肢百骸，內達經絡臟腑，外通肌肉皮毛，無處不到，這就是「肺主宣發」。咳嗽、喘氣、鼻塞、胸滿等都是肺氣得不到宣發所致。醫家治療這類病，一般都要振奮肺臟宣發的功能。肺在五行中屬金，而金生於土中，所以要振肺氣，必佐以健脾。肺在八卦中為兌卦，其象為澤，五行屬金，其先天八卦圖之數為「2」。我第一次聽北方人罵人很「2」的時候覺得很有道理，估計他們是罵人肺氣太虛、宣發肅降都不行，所以很傻吧。

肺氣虛的人，皮膚不固，容易受涼感冒，容易出汗。原因就是肺把水穀精微散布於人體各個角落，包括皮膚、毛髮，而皮膚的汗孔也有散氣以調節呼吸的作用，若肺氣虛弱，皮膚毛髮得不到應有的溫養而無法抵禦外邪的侵襲。

上面也提到了，人體水液代謝的作用，要有腎、脾、肺三家來協調完成。而肺的「做法」就是通過宣發和肅降來完成。宣發與肅降是相輔相成的。一個人如果能做到呼吸均勻，則肺氣出入自然通暢，這就叫「宣降正常」，若肺氣不宣或肺失肅降，則會引發咳嗽、喘息、胸悶、肋骨脹痛、小便不利、水腫等問題。所以胡塗醫前面介紹過的「養氣法」，通過慢慢練習，會慢慢達到呼吸細、柔、長、均、勻，如此，可養肺氣，更可養五臟六腑之正氣。

以上談的，是五臟的五行「藏象」。事實上，藏象學說表明，每一個臟腑既是獨立存在的，又是密切相關的。肝腎水木同源，心腎水火既濟，肝肺氣血升降……，總之，五臟除了有水火氣血的陰陽互根關係，還有金木水火土五行的制約化解的關係。所以《黃帝內經．素問．玉機真藏論》說：「五臟相通，移皆有次。」

●本文摘選自三采文化出版之《醫易閑話：古傳中醫傳人胡塗醫，貫通醫道與易學的88堂醫易合一課》。