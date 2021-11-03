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城邦媒體集團首席CEO何飛鵬管理秘訣：在公開場合，主管要有當眾認錯的勇氣

聯合新聞網 / 商周出版
書名：《CEO徹夜未眠真心話：我如何在困難中摸索、思考、突破的內心告白》 作者：何飛鵬 出版社：商周出版 出版時間：2021年10月7日
書名：《CEO徹夜未眠真心話：我如何在困難中摸索、思考、突破的內心告白》
作者：何飛鵬
出版社：商周出版
出版時間：2021年10月7日

文／何飛鵬

前言：

領導者可以鉅細靡遺地追問細節，也可以糾正部屬的錯誤，但絕對不可以對部屬的個人提出謾罵。而當主管說出不當的責備時，最好要能即時提出更正，否則這會減損領導者的威信。

在一次全員的會議中，有一位編輯談及正在處理中的一本書。從我的判斷看來，主題不明確，賣相不佳，作者欠缺知名度，似乎是一本不應該出版的書，可是編輯卻已經排進出版的時間表中，我開始鍥而不捨地追問其決策過程。

「你理解作者的背景嗎？」「你詢問過作者開課的狀況嗎？」「作者有經營粉絲團或者社群媒體嗎？」「作者在社群媒體上的粉絲有多少呢？」一連串的追問，都沒有得到令我滿意的答案。

編輯給我逼急了，冒出了一句話：「作者說，書出了，光是他的學生動員就可以賣五千本。」

這句話是我不能相信的事，這位作者的講課都是三十、五十人的小班，而真正做講師也不過是這幾年的事，時間並不長，而且他在網路上的知名度也不高，社群網站上的互動數，每則貼文也不過幾十個人而已，我說：「憑這些背景，你怎麼就相信作者的書，會有五千人買呢？」

接著換我脫口而出：「這種話你都相信，你是笨蛋嗎？」

此話一出，連我自己都嚇了一跳，我不斷告誡自己，無論如何，不可以罵部屬笨，而現在我竟然脫口而出「笨蛋」二個字！ 而且竟然是在幾十個人的公眾會議中！

會議大約暫停了十秒鐘，我沒有說話。十秒之後，我開口了：「我收回『笨蛋』的說法，對不起，我說錯話了！」

城邦出版集團董事長何飛鵬。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
城邦出版集團董事長何飛鵬。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

一直到我道歉，會議才又回到正常的狀況下繼續開會討論。

另外有一次，我們十幾個人在討論一個案子，我發覺執行做法與上次的決議不同。上次的決議是一位女同事提出的意見，極具創新，大家都覺得驚豔，可是這次提出來的決議卻改變了，於是我問起改變的原因？

大家都把眼光投向一位男主管，原來是這位男主管用強力的手段，迫使大家放棄女同事的創意，改成新的決議，大家都懾於主管的權威，不敢反對，只能屈從！

我聽到這種狀況，脫口而出：「主管怎麼可以『強姦』民意呢？」此話一出，那位提出好創意的女同事，漲紅了臉，覺得這句話有影射到她！

我一發覺此事，立即改口說：「對不起，我用詞不當，我不應該用『強姦』兩字。」這樣才化解了會議的尷尬。

這兩個案例都是我當眾犯錯的故事，所幸我都在當下立即向所有人承認錯誤，並道歉。這雖然不能百分之百挽救錯誤，但至少做了補救，減輕傷害。

主管要知道自己也是人，也會犯錯，犯了錯就會傷害組織、團隊。如果主管不即時承認錯誤，傷害就會在組織中發酵、擴大，最後變成不可彌補的傷害。

後語：

❶領導者永遠會說錯話，做錯事，所以領導者不是期待自己不犯錯，而是犯錯時能及時察覺，立即修正。

❷許多主管會認為當眾認錯，有損自己的威嚴，以至於錯失更正的機會，要知道錯誤是對主管最大的傷害，認錯可使傷害減輕。

❸立即認錯非常重要，不要讓錯誤經

●本文摘選自商周出版之《CEO徹夜未眠真心話：我如何在困難中摸索、思考、突破的內心告白》。


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