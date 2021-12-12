知寒／一直都在的人啊，好像就容易不被珍惜

「我努力地靠近，不是非得為了到達。」獻給愛到最後一刻、自我懷疑的人 知寒於十月底甫上市全新創作《我把什麼都告訴你，除了喜歡你》書中收錄35篇療癒散文，18則深夜呢喃，以及4段戀愛小說，懂得你所有的矛盾、惶惑、不安，將守在口中的那句話，化為輕輕的一道問號，重重的鑿入心中......。

文／知寒

有那種特別傷心、特別想放棄的時候，

我總會想，

你就真的那麼確信，

我再怎麼樣也不會離開你，

是不是如此你才捨得這樣對我？

心裡清楚對關係懷揣著不同期待的彼此，

本來擁有的心意、該付出的努力本就不同。

# 比較被愛的人

# 一直都在的人

對於你來說，朋友的關係是你要的距離，你就想安於那樣的現況裡。而我總希望朝著愛情的方向靠近，卻又不想給你壓力，連付出都很小心。

其實沒有誰比誰更用心，愛情和友情也沒有好壞、高低區分。有著的永遠只是各自的選擇，而我們也只是為了自己的選擇努力著。

或許是我沒能好好掩飾自己的心意，即使不曾明確地告訴過你，整個世界好像都還是看見我對你偏心。從最初的害羞、會想刻意迴避，到後來的明目張膽、習慣了被調侃。不變的只剩沒有那樣一句親口的承認。

明明那麼期待著我們能在一起的，可是卻同時害怕著結束漫長的曖昧，我好像從沒得到那樣的信號，能夠讓我相信你也有著相同感情的可能。

你在你開心時、願意分享些什麼的時候，像個孩子，主動地像是我平常的樣子；可你在狀態不好、什麼也不想說的時候，也毫無預兆、從來不會想給我任何解釋，安靜地像是已經忘了我，我也無權爭取。

書名：《我把什麼都告訴你，除了喜歡你》作者：知寒著出版社：三采文化出版時間：2021年10月29日

我好像永遠只能等著你的願意，我的努力、我的真心，都需要你允許才能接近。

「我一直都在。」這句話，有時候想來是那麼傷心的事情，一直都在的人啊，好像、好像就容易不被珍惜。

每每想起那是我自己的選擇、是我的願意，所以我的傷心都是因為我的貪心，你從來沒有要求我這樣做、沒有要我為你付出些什麼。

你生活裡的優先次序本來就不應該因為我這樣與你無關的傷心而有改變。

被選擇性忽略的心意、的自己，好像也就沒了什麼抱怨、責怪的權利，是我自找的、是自己就算這樣還是捨不得放棄。

比較被愛的那個人，總讓關於愛的這一切，顯得好不公平。

●本文摘自 三采文化出版之《我把什麼都告訴你，除了喜歡你》知寒著。