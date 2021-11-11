單身沒什麼不好！知寒新書《我把什麼都告訴你，除了喜歡你》叩問在愛中迷失的人們

「我努力地靠近，不是非得為了到達。」獻給愛到最後一刻、自我懷疑的人 知寒於十月底甫上市全新創作《我把什麼都告訴你，除了喜歡你》書中收錄35篇療癒散文，18則深夜呢喃，以及4段戀愛小說，懂得你所有的矛盾、惶惑、不安，將守在口中的那句話，化為輕輕的一道問號，重重的鑿入心中......。

文／知寒

一個人的日子裡，要更懂得珍惜自己

找到自己心甘情願去付出的人或許不容易，

但再怎麼不容易的相遇，

也要適時地知道保護自己。

很努力了但還是不被選擇，很可惜；

很用心去經營過了但他還是放棄，很可惜；

很卑微地去挽回過了但結局沒變，很可惜。

#值得被愛的人

#希望變得透明

在愛裡會有好多、好多覺得可惜的事，

那並不會因為我們聽過什麼道理就不傷心。

知道感情時常不會是公平互相的，

可還是免不了那樣期待。

知道對方真的已經不愛自己了，

卻如何能真的說放手就放手。

其中最可惜的，

或許是我們因為對方的不愛、不選擇，

居然也就相信了自己是不值得被愛的人。

愛會依賴、會期盼、會貪心、會卑微，

會滿心滿眼都是他、會一心一意只念他，

多麼喜歡、多麼願意讓他是自己的全世界，

卻又那麼不應該讓他完全地來定義自己。

不管是選擇去愛人或有幸被愛的時候，

人都是泛著光的，只是自己常常無法察覺。

可能是太在乎、太期待他來愛自己了，

所以總覺得只有那樣，

自己的心意、甚至是那一整個自己，

才算得上是有價值。

有過不被選擇的經驗以後，

有一段時間會變得好難相信自己值得、可以被愛。

急著想去改變、或遮掩自己的一些什麼，

像是一次丟掉了過往所有的自信與勇氣，

突然希望自己變得透明，

不願再被誰看見自己的不好，

也好像自己身上只留下不好似的。

可事實從來不是那樣的啊，

不管是在得到他的答案以前或以後，

自己都一直是、也已經是值得被愛的人。

一個人的選擇，從不磨損另一個人被愛的資格，

值得、不值得永遠是自己說了算。

●本文摘自 三采文化出版之《我把什麼都告訴你，除了喜歡你》知寒著。