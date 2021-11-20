《成為小小生態觀察家》創造自己想要的改變，成為動物小尖兵

文／鄭國威（PanSci 泛科學知識長）

塑膠吸管插在海龜鼻孔中、石虎和水獺被疾駛的車輛輾過、吃了農藥的野鳥無力振翅而墜地、蜂群不知不覺大量消失⋯⋯如果以上這些消息你都聽過，而且聽到之後心情都有點鬱悶，那麼你並不孤單。

我雖然不像本書的五位作者一樣是生態保育家，但幼時找蟬蛻、灌蟋蟀、捉泥鰍的記憶仍刻在心底，看著生態環境的劇烈變化、棲地破壞、人為汙染與氣候變遷，想著自己與自然的疏遠，不免泛起無力感。當瞥見新聞，述說動植物如何因人類而落入淒慘境地、瀕危，甚至絕跡，更是深深自責。

這個世界沒有像「復仇者聯盟」或「正義聯盟」一樣的超級英雄能現身改變一切，但換個角度想，能夠「自責」其實是一件好事，因為這代表我們只要藉由學習，自己就可以成為救星、創造想要的改變，不用空等誰突然獲得超能力。

例如本書作者之一的陳美汀──台灣石虎保育協會的理事長，雖被稱為「石虎媽媽」，但我相信她更希望每一隻瀕危的台灣石虎都能有自己的媽媽，而不需要她或任何人代勞。她以調查手記的方式，跟我們分享她為何著迷於石虎這種根本難以目擊的生物，以及如何在追逐了六年後，終於在苗栗的養雞場拍到第一張石虎照片。透過她生動的紀錄，可以得知追蹤石虎不只是為了貓奴的心滿意足，得要不眠不休集結眾人的時間、體力、耐力，並善用科技才行。

又如另一位作者程一駿──台灣海洋大學榮譽教授，身為海龜專家的他，投入海龜生態調查數十年，閱讀他的分享，你會驚訝於自己對海龜的無知，以及研究者為了監測海龜繁殖狀況花了多少工夫。光是要在對的時間等海龜上岸產卵而不錯過就不容易，研究者除了得風雨無阻、蚊襲不驚，更要在沒有遮蔽物的海灘上隱身潛伏，匍匐前進，只為記錄下母龜何時產下第一顆卵。接著測量龜卵、移動卵窩、記錄龜卵孵化情形、清理龜屍⋯⋯更得步步為營，因為這些紀錄將決定保育的投入以及海龜的未來。

而當我讀到為蜂代言的李曼韻老師的文章，內心更升起一股暖意。她以一趟烏來山區之行為引子，細膩且溫柔的揭開了蜂的面紗。人們賞花賞蝶，就是不賞蜂，還偏偏對蜂有諸多誤解與恐懼，反過頭來傷害蜂，對此無法坐視不管的她，透過文字與攝影，設計百款教案。藉由她的文字，我彷彿也成為了半個蜂專家，想拿著相機到外頭捕捉飛舞的身影。越懂蜂就越愛蜂，因為從此之後看蜂的感覺，再也不同。

接著，在袁守立的筆下，你驚覺金門僅存的歐亞水獺竟因為習慣了人造物，而更容易在越來越多的觀光工程下遭殃；讀林大利的新年數鳥記，你訝異每年有破千人參加這麼大規模的公民科學網絡，也為能夠在瞬間聽音辨鳥的高超愛鳥人而佩服不已。五位關照不同生命、見識與學識兼備的作者，為了保護與恢復動物和我們共享的世界而站了出來，他們若不是英雄，誰才是英雄呢？誰又會是下一位英雄呢？正在看本書的你，肯定就是！

●本文摘自小麥田出版之《成為小小生態觀察家》推薦序。