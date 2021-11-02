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2021金典獎年度大獎鍾文音《別送》 探討病厄與情慾長篇小說

聯合新聞網 / 麥田出版社
書名：《別送》 作者：鍾文音 出版社：麥田／城邦文化 出版時間：2021年4月1日
書名：《別送》
作者：鍾文音
出版社：麥田／城邦文化
出版時間：2021年4月1日

「所的感情都是從送別，變成一句『別送』」

國藝會長篇小說專案獎助！鍾文音寫作生涯的重要轉折點，活色生香又凌厲殘酷的最新長篇鉅著——死與生、空與色，人之大欲所在。生死纏綿、氣勢磅礡的《別送》，帶著漩渦式的敘述，漩渦不斷地環繞著故里與他鄉，島嶼與高原，生與死，愛與欲，漩渦打轉如金屬陀螺，以此對應生命的輪迴，去而復返的意念與騷動。（編按）

文／鍾文音

保險員阿芳來到家裡的時候，看到她的母親，立即明白為何她會在生命的這個時間渡口想要買殘照險了。害怕沒有陽光的長照漫漫，只好先買如夕陽殘照之險。

生平的第一張保單，保單所羅列的身體可以補助的傷害部分，看起來像是一連串的身體精密儀器下被解構的物質，無言存在卻四處疼痛尖鳴著，看著保單彷彿聽見獅子吼口中常說的業力警報器。

身體比起所有的萬用字典或商業術語都要來得繁複，如一座宇宙，厚厚一本關於身體名稱搭配著各式各樣如星空銀河的手術，如顯微鏡下抹片細胞分裂的繁花異景。分流術、分離術、切除術、切開術、切斷術、造廔術、造口術、截除術、植入術、復位術、移植術、吻合術、造袋術、縫合術、整形術、修補術、重建術、剖解術、擴張術、閉鎖術、減壓術、穿刺放液術、迴路成形術，切割重塑修補擬造，有要擴張有要閉鎖的，人的身體不再是整體，而是節節支解成可供換算的保額積分點數。

身體如何是存在之詩？這些身體的字詞，滿滿印在保險單上，就像千佛萬佛，佛的各種名號猶如倒映著人心的渴望。無逃走神經切除術，無逃走？該逃走卻沒逃走的神經是什麼？失去痛反應的神經是因為逃走而不痛了嗎？

阿芳聽著笑說反正別生病，這些字眼都與我們無關。那買保險幹嘛？她又問。阿芳說，買來防萬一啊，萬一是千金難買早知道，果然是保險員如金玉良言的話術。母親是活生生的例子，她要防萬一這倒是千真萬確，母親什麼保險也沒有，連勞保都被母親怕太老會領不到而早早結清。保險不能保命，但或可保危險時的經濟救助。阿芳送她一枝原子筆，上面印著手機電話，像摩鐵旅館床櫃旁附贈的筆。阿芳就像所有的保險業者對保險有著奇異的執迷，深信可買未來的安心。她簽下保單，將首筆款項交到阿芳手上，完成此生此世對身體必要承諾似的慎重。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

我的姊姊是利用保險獲得理賠的，姊姊留給小孩和丈夫一筆錢，她透過完美的一場精心設計，終結了自己，阿芳邊數著錢邊對她說。她驚訝至極，瞬間有種錯覺阿芳是在暗示她如走投無路可以臨淵一跳似的。正想問細節時，阿芳的手機響起，下一個客戶臨時改時間要阿芳火速前往。我知道妳很好奇如何精心完美設計，其實說穿了就是讓保險公司抓不到把柄。姊姊把車開向斷壁懸崖，看起來像是一場意外，但我到現場就知道是姊姊刻意的。她聽了覺得奇特，那麼精工於人心的保險公司難道不知道？因為沒有人比我了解我的姊姊。阿芳留下神祕微笑離去，那張神祕的臉，彷彿讓她看見阿芳的姊姊，決定一場精心設計的完美死亡過程，從出發到按下死亡倒數計時器，這阿芳姊姊是如何辦到的？為何自己沒辦法為母親設計一趟完美的死亡旅程？她吃著阿芳帶來的新竹米粉，目眶噙著熱湯的濕氣，夾起第一口如霜降的米粉時，淚滴了下來。明白和死神的交易，必須藝高膽大且心細異常，她代母親和死神交手多回，死神卻毫無提前到來的跡象。阿芳轉身，她突然明白死神不和執著的人交易，因為執著者如鐵球，瞬間就沉入苦海；只有空鐵缽的人，才能乘著水隨潮流而行。

她和母親都在等著將鐵球磨成空鐵缽，倒盡這一切。

●本文摘自 麥田出版《別送》


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