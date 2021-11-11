想讓全世界都來幫你？落實吸引力法則得靠這張計畫表

文／柳韓彬（Ryu Hanbin）

不只是空想，如何把計畫細節化？

下班後要投入任何興趣或斜槓，無論是參加活動、運動、離職準備、證照補習、副業⋯⋯什麼都好，只要下定決心要開始做，就必須設立有效果的目標和計畫。如果只單純想著「從現在開始，我每天晚上要做○○○」，這是無法長久持續下去的！因此我把計畫大致分成4個有順序性的項目，由大到小分別是：

1. 大目標。 2. 尋找意義。 3. 釐清方向。 4. 行動方案。

其中大目標和尋找意義屬於長期目標，方向和行動方案是短期計畫。

大目標，是指你這輩子(或至少這一兩年內)非常想要達成的理想。例如「成為國內教育界的頂尖推手」、「變成財富自由的富翁」等。

尋找意義，就是思索為什麼要達成這個目標、它對你的意義是什麼。前面提過，只要有了「意義」，就能賦予明確的動力。

釐清方向，是為了完成大目標而必須做的事情。舉例來說，我要「出版關於時間管理方法的書籍」。

行動方案，則是為了實現方向而必須立刻採取的小行動。因為長期目標在遙不可及的遠方，眼前必須怎麼做才能達到終點？一開始很難抓到具體感覺，因此必須有短期的行動方案。要提高目標達成率，需要同時立下長期目標和短期行動方案。

想訂立長期目標與短期目標，首先先搞清楚兩者之間差別、意義與規劃方向。（圖／寫樂文化提供）

世界級選手也在用的曼陀羅計畫表

很多人光是想到訂立目標就頭痛，訂得太遠，怕眼高手低；訂得太近又沒有挑戰性，有一個更有效的方法：多利用曼陀羅計畫表，有助於將模糊抽象的目標具體化，讓許多執行細節也能一覽無遺。

日本棒球巨星大谷翔平（註）在高中時就以這個方法確立中長期目標，這也讓曼陀羅思考法更加聲名大噪。它的基本概念很單純，以「8個格子圍繞著大目標」的九宮格形式再去擴充，最中心點是核心目標(大目標)，圍繞旁邊的是與大目標有關的8個領域(次目標)，再根據次目標一一衍生相對應的行動步驟，如下圖，可以看到一共會有81個格子。

（圖／寫樂文化提供）

這8個次級目標要怎麼訂呢？可從涵蓋生理、心理、自我、他人等不同面向切入，大致分為專業/工作、健康、人際關係、宗教(或心理健康)等等。要填滿這張表並不困難，思考原則和小學上課時經常畫的心智圖很類似，由內向外，先從中間的大目標著手，再去寫出8個次目標、以及各自的行動方案即可。

曼陀羅思考法適合什麼時候使用呢？以我來說，如果一時半刻沒有非常高遠的人生目標也無妨，在訂立新年計畫時採用這個方法最為實用，中間寫下「2022年新年目標」之後，在旁邊記下這一年最在意的8大面向，接著分別再填寫需要優先執行的行動計畫。

書名：《原子時間+行動計畫筆記本（2本套裝組合）：幫時間記帳，累積時間財富，讓每一天充實又清爽》作者：柳韓彬（Ryu Hanbin）出版社：寫樂文化出版時間：2021年10月26日

就像這樣，我把「2022年度目標」(大目標)切成8個我想達成的面向：健康、人際、工作、時間管理、廚藝、財務、自我充實、休閒，為了達到這八個次目標，再各自去寫下8項小步驟。

這是用來釐清目標和規畫行動藍圖的好工具，但真的要說有點可惜之處，那就是無法同時建立時間軸計畫。舉例來說，我的曼陀羅計畫表中，健康類的小行動「一天睡7小時」不需要具體的行動計畫，但是在實現影像相關的「提供計畫管理的服務」這一項，需要更詳細的實踐事項和時間分配，而這部分可以由「行動方案」彌補。

註：至 2021 年止，是日本職棒最高投球球速保持人，擁有多項輝煌紀錄。2018 年前進美國職棒大聯盟MLB，本書出版時效力於洛杉磯天使隊，獲選進入明星賽，是少見的投打兼修型球員。

●本文摘自 寫樂文化 出版之《原子時間+行動計畫筆記本》。