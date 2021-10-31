不只影像紀錄！目映‧台北更用文字挖掘百工職人的心內話

文／吳建勳（目映‧台北總監）

（差點滅頂的）導演魂

「幹你娘！我撿骨撿了一輩子，要搓個湯圓，家裡的人都不敢吃。我賺的錢你們就會拿！」

撿骨師這幹字aka國罵之最aka在地鄉親專屬問候語一開口，現場拍攝團隊互看了一眼，眼角迸發了火花與眼淚，嘴角浮現顫抖的微笑──因為我們知道，這支影片點閱率肯定不錯。只是我們沒有想到，這位撿骨阿伯的超台國罵，還替「目映‧台北」頻道帶來了十萬訂閱數，迎來十萬YouTube獎牌。

老實說，在有線電視台工作了二十年的我，過去因為受到法規的限制，撿骨師的三字國罵是絕對不可能播出的。直到網路崛起，電視台能夠發揮的製作空間實在不多，大環境更有可能比電影《異域》所闡述的滇緬孤軍處境更加困頓。「我不想死啊！！！」這個念頭喚醒了我，所以我轉身離開，有話不說出來，跳脫了熟悉的電視圈，投入網路影像的創作。

這樣的改變，一開始真的差點讓我想不開……

「你要打來借錢嗎？不是？要我投資你拍攝？我這裡沒法度喔。」

「歹勢，最近比較忙，沒辦法幫你。」

「找你拍片？啊你以前的同事我講一下就會來拍啦！」

（電話掛斷聲）嘟嘟嘟……

掛掉電話，我在路邊吸了一口菸，頭髮被雨滴到，不對，雨怎麼會是熱的？

幹！是鳥屎。

當下的落魄，讓我想起以往風光無比、眾人吹捧的神氣模樣，沒想到一離開電視圈這個神壇，竟然變成了誰都不想遇到的直銷業務。就連沒得到金鐘獎的失志，都比不上當時的心灰意冷，原來這就是人走茶涼的道理。這杯茶還真冰……

回家清除頭上的鳥屎，洗個澡，換個心情，手機鈴聲響了。是老戰友阿望打來的。「最近在做什麼？下來高雄啦，來開講！」唉，我的原則是只跟異性取暖，現在竟然淪落到要男男對談。沒想到搭了高鐵南下，阿望了解狀況後，立刻拿出一筆款項，「這筆錢就當作發財金，拿去做你最熟悉的內容，我挺你！」那場景，要是再加點武器在現場，絕對是拍《角頭》的最好題材。

兄弟對我有情有義，豈能讓他失望透頂？於是我研究規劃，網羅了自己的團隊，以我最熟悉的台語，為台灣社會做最接地氣的紀錄。就在二○一七年底，《百工職魂》開拍了，成為當時台灣咸少、記錄在地職人精神又具有高質感與認同感的影像頻道，更因為「入珠」、「撿骨師」兩支影片打開能見度，總累積觀看次數破千萬。接著又得到公共電視、甚至境外頻道的青睞，各單位競相與我們簽約合作，自此一掃陰霾，撥雲見日。

*

《百工職魂》開拍初期，都是以過去我們熟悉的受訪者做為拍攝對象，好讓團隊集中火力把職人精神用畫面呈現出來。但是，以一週推出一集的頻率來看，扣掉過年期間，一年要播出五十支影片。既要定時定量產出，又不能重製、重播，我掐指一算，靠北，就算搬出前面奮鬥二十年的題材也不夠用！

正煩惱如何度過難關，外景車剛好開過三重路段，一個斗大的招牌掛在高速公路旁的民宅樓頂，上面寫著：京粗入珠店。就這樣，一個超棒題材被我們在高速公路旁撿到了。

還有一次，拍攝工作進行到一半，外面傳來送葬隊伍獨有的西索米（Sí-soo-mih）樂聲，立刻啟動團隊的雷達：

「咦？葬儀社也可以拍欸！」

「那大體化妝師也可以啊。」

「撿骨的，敢不敢啦！」

「這樣的話，相親聯誼社應該也可以！」

為什麼？

「因為不管是死老公還是死太太，都要再找一個陪伴啊！」

職人一本初衷，身為導演，這就是我的初衷：從練痟話……不對，是從生活中挖掘被人們遺忘的職業，把讓人好奇的工作內容、職人們平常隱藏起來的感情記錄下來。

「這節目真的太棒了，謝謝你們把台灣這麼多偉大的職人記錄下來。」「太有傳承意義了，希望你們能一直拍下去！」隨著功成名就，諸如此類的話語如同一頂比一頂大的帽子扣在我身上，假如要求底下陰影面積，也算是可以遮風擋雨的好處所，應該不會再被鳥屎滴到了。

但說真的，我沒那麼偉大，就是用影像記錄朋友，用台語傳達人生感動而已。

*

書名：《百工職魂》作者：目映．台北出版社：寶瓶文化出版出版時間：2021年10月27日

「是我，金師傅的太太。金師傅昨天晚上回到主的懷抱，很謝謝您們之前來記錄他的精神，這是我最珍貴的紀念。」

刺青金師傅在我們記錄他的故事一年後，離開了我們。

就在出書前幾週，《百工職魂》團隊來到小靈堂向他致意，靈堂正中央選用的，就是我們團隊替金師傅留下的影像，頓時心中感慨萬千。

其實應該說感謝的是我們。感謝金師傅、感謝所有受訪者，謝謝您們的辛苦付出，在台灣各個面向努力耕耘，讓我們能透過鏡頭，現在又透過文字，記錄這一切美好，讓每個台灣人重新認識這塊土地上的「百工職魂」。

最後，把這本書獻給永遠的大哥，龍劭華。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《百工職魂》導演序文，瞭解更多內容與寶瓶文化出版好書，請至活動頁中查看。