《熊星人希堤星系迷航記（台語有聲漫畫）》第一本地質科普台語知識系列漫畫隆重上市

文／前衛出版社

台灣位處於地震帶，每年有感地震不下數次，本書能讓孩子了解自己所生長的母土，清楚台灣獨有的地質特性及能源的掌握應用，從中建立出一套地質基礎觀念，培養共處共生的能力，永續經營善待土地。

《熊星人希堤星系迷航記》由總顧問台大地質系陳文山教授與肯特動畫攜手合作，並邀請李江卻台語文教基金會執行長陳豐惠老師進行校對台語詞彙。透過台語應用在科學上，生活語言結合科普知識傳遞，讓孩子探索暢遊台灣的知識根基，感受台灣強大的土地人文力量。

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遙遠的銀河系中，一個叫做熊星的星球，有一天熊星上的智慧之石突然停止轉動，迫使熊星陷入失去動力的危機中，熊國王派出太空三熊阿盧、妮妮與阿德前往地球尋找智慧，太空三熊順利抵達地球完成任務之後，返回熊星的宇宙航程中，意外遭遇隕石撞擊，太空母船而失去動力，迫降在希堤星系的行星「法爾星」上。為了尋找太空母船動力的替代能源，三熊在板塊運動劇烈的法爾星展開冒險，他們能不能運用在地球上習得的科學知識，解決困難呢？

本書緊湊的劇情除了有互動式的娛樂性之外，更用台語將蟲洞跳躍、氧氣量、天然能源種類介紹、地震基礎知識、岩漿庫、盾狀型火山等科學知識巧妙融入，帶領大家進入台語滿滿的地球科學世界中。

讓我們跟著太空三熊，看看他們如何運用專業知識與團隊合作，完成這個探險任務吧！

☆本書特色☆

1.生動全彩漫畫，首次透過台灣本土語言應用在地質科學上，結合有趣的星際冒險故事啟發孩子的想像力，文字以教育部推薦用字為基礎，親子共同學習無負擔。

2.章節隨附QRcode手機隨掃即聽，透過生動的語調，帶領孩子進入探索的世界，台語詞彙由李江却台語文教基金會陳豐惠老師指導校訂。

3.開闢「地質科學小智識」單元，講解故事中所提到的地質科學相關知識，加速記憶與深度解惑。

4.公視動畫影集改編漫畫，最有趣的星際探險故事

●本文推薦書來自前衛出版於10月27日上市新書《熊星人希堤星系迷航記（台語有聲漫畫）》。