負評也能有正面效益？你不可不知的「超連結」弊端

電腦網路技術無所不在：每天，我們從海量的資訊中搜尋到所要的資訊、我們上傳照片到臉書上、我們運用公鑰加密來傳送私人資訊例如信用卡號碼等等、我們使用數位簽章來確認所造訪的網站的真偽…… 這本書《改變世界的九大演算法》介紹了讓電腦網路世界得以運作，塑造今日人類生活的九種最重要的演算法（algorithm）。而本書的目的，就是盡量把日常使用到的偉大電腦概念解釋給最廣大的讀者，而不預設讀者具備任何電腦科學的知識。（編按）

文／約翰‧麥考米克（John MacCormick）

二十一世紀的人類享受科技的驚人進步，像是目前威力最強的機器群組或最新最時尚的手持式裝置，然而人們在使用電子運算裝置的同時，也要仰賴二十世紀所發現的電腦科學基礎概念。不妨想一下：

˙ 你是否曾經在數十億份資料中搜尋，然後挑出兩三份最合乎你需求的資料？ ˙ 你是否成功地完成一筆線上交易，即使還有數千個人也同時把資料敲進同一台伺服器？ ˙ 你是否運用神奇的壓縮技術，把一張數MB大的照片壓縮成方便電郵傳送的大小？ ˙ 你是否利用手持裝置那小小鍵盤上，針對你輸入的字詞進行自動偵錯的人工智慧而不自知？

這些了不起的功能仰賴以上所述的重要發現，大部分的電腦使用者每天多次運用這些巧妙的概念，卻往往渾然不覺。

超連結技法

超連結（hyperlink）是網頁上的「片語」，只要用滑鼠點它就會帶你到另一個網頁。大部分的網頁瀏覽器會用藍色底線標示來凸顯。

令人意外的是，超連結並不是新概念。1945年，就在大約電子計算機最初被開發出來的同時，美國工程師布希（Vannevar Bush）發表了一篇眼光遠大的文章，名為〈如我們所想〉（As We May Think）。布希在這篇文章中談到許多有潛力的新技術，包括一台他稱之為memex的機器，memex會儲存文件然後自動標註索引，不只如此，它還能做「聯想式索引……人們可以隨意讓任何一個項目立即且自動去挑選另一個項目」，換言之，這是早期的超連結形式！

1945年以來，超連結不斷地發展，如今不但是搜尋引擎排序的最重要工具，谷歌的網頁排序技術也以它為基礎。接下來就來一探究竟。

要了解網頁排序，第一步是了解「超連結技法」這個簡單概念。假設你想知道如何炒蛋，於是上網搜尋。真正上網搜尋炒蛋會出現上百萬筆符合條件的資料，但為了簡化起見，姑且想像結果只有兩個網頁，一個叫做「爾尼的炒蛋食譜」，另一個是「伯特的炒蛋食譜」。圖3-1呈現這兩個網頁，以及其他有超連結到這兩個網頁的網頁。再次為了簡化起見，想像整個網路上只有四個網頁連結到這兩種炒蛋食譜，超連結以畫線的內文呈現，箭頭表明所連結到的網頁。

圖3-1 超連結技法。上面六個框框各代表一個網頁，其中兩頁是炒蛋食譜，另外四頁是有超連結到這兩個食譜的網頁。超連結技法將伯特的網頁排在爾尼之前，是因為有三個網頁連結到伯特的網頁，連到爾尼的只有一個。（圖／經濟新潮社 提供）

問題是，伯特和爾尼的炒蛋食譜網頁，究竟誰該排在前面？對人類來說，直接去閱讀這兩個食譜的頁面來做判斷並不難──看來這兩份食譜都不差，但是伯特的食譜遠比爾尼的受歡迎。因此，在欠缺其他資訊的情況下，將伯特排在爾尼前面應該是比較合理的做法。

可惜，電腦無法輕易了解某個網頁真正的意思，因此搜尋引擎無法檢視這四個連結到食譜的網頁，來評估每個食譜受好評的狀況。幸好電腦很會計數，所以一個簡單的方法是去計算每個食譜分別有幾個外來的連結──在此例中爾尼有一頁、伯特三頁──然後根據這個數量來排序。當然，這方法比不上人去閱讀所有網頁再以人工方式排序，但卻不失為一種有用的方法。結果發現，在沒有其他資訊的情況下，一個網頁所擁有的外來連結數，可能足以成為該網頁實用性與權威性的指標，在此伯特的網頁得到三分，爾尼得到一分，於是搜尋引擎在呈現結果時，會將伯特的網頁排在爾尼前面。

你大概已經看出這種超連結技法的排序方式有哪些問題，其中之一就是有時候不好的網頁反而得到較多連結數。舉例來說，想像有個連結到爾尼食譜的網頁寫著：「我試了爾尼的食譜，難吃死了。」類似這種批評而非推薦的連結，利用超連結技法排序時，的確會給予這種網頁過高的排序，但是還好在實務上，超連結的褒多於貶，因此這種技法還是有用的。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《改變世界的九大演算法：讓今日電腦無所不能的最強概念（暢銷經典版）》，請勿轉載。