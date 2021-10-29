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汪雪憬／來自歷史教育現場的反思──讀樊樹志先生的《圖文中國史》

聯合新聞網 / 聯經出版
書名：《圖文中國史》 作者：樊樹志 出版社：聯經出版 出版時間：2021年10月7日
書名：《圖文中國史》
作者：樊樹志
出版社：聯經出版
出版時間：2021年10月7日

史學名家精選百件關鍵文物，重現中華數千年璀璨文明！

樊樹志先生的《圖文中國史》以朝代為序，每一時段選擇若干專題重點書寫，凸顯各斷代的重要特點，配有大量精美的文物和古蹟圖片，與文字互相輝映、相輔相成！翻閱本書彷彿走入一座館藏豐富精彩、令人目不暇給的博物館，讓縈縈盤據腦海的歷史問題，有了新的見解與心得。（編按）

文／汪雪憬（臺南市立土城高中歷史科教師） 　

不同於以往單獨一冊的中國史，108新課綱的歷史以國家社會，人群流動，現代化等議題扣合並兼論中國和東亞各國的歷史，新課綱強調中國和其他東亞各國的互動，教科書的論述多了韓國，日本，越南的歷史。這樣，看似比起過去單獨一國中國史，更強調中國和東亞各國分區動態互動，然而，教科書的內容卻很零散，東亞的那三個國家的論述都很片面且粗淺，缺乏前後時間上的因襲或變遷。

宋念申先生在《發現東亞》一書中所提，出現主權國家概念是相當晚近的事，所以用現在的中國疆域和主權概念去看過去的朝代是有問題的，同樣，東亞也是相當含混的名詞，依現行各家教科書的版本，將過去受唐朝文化影響很深的東亞文化圈，日本、朝鮮、越南作為東亞國家的全部是否恰當？究竟哪些國家應該要寫入？我們的高中生，在沒有清楚時間軸作為敘事依據和授課時數有限的狀況下，可否同時理解大人所說的分域動態概念？況且，中國各朝代跟內亞的互動似乎比東亞更多，影響更深遠，卻刻意強調中國要置於東亞的脈絡論述，是否也過於牽強？

韓國的高中歷史確實有一冊是「東亞史」，教科書的前言，開宗明義提到，本東亞史只講中日韓三個國家，因為這三個國家長期的衝突和戰爭，留下許多的傷痕與誤會，希望透過歷史教育，了解過去三國的互動，藉此，可以建立相互理解與進行對話的基礎。相較之下，臺灣的東亞史的定位和範圍似乎都模糊了些。

讀到樊樹志先生的《圖文中國史》，這些縈縈盤據腦海的問題有些的心得。

樊樹志先生融合許多學著專家的研究成果，用大量圖片和淺白的文字，完成這本通俗的通史，這本書既有新穎前衛的觀點，讀起來也很平易近人。舉例來說，在《六、朱熹與儒學復興》單元，不同於其他介紹朱熹思想的著作，總以對一般讀者而言晦澀難懂的「理」和「氣」的關係闡述，本書卻以朱熹的《小學集註》當中對年輕人的穿衣、說話、飲食的諸多嚴格規範為引子，說明朱熹的思想，朱熹認為個人如果連良好的生活習慣都不能建立，就不可能正心誠意，更遑論修身齊家治國平下的理想。讀著這些文字，讀者自會思考儒家對中國士大夫行為的影響，及中國文化不同於西方的特色。整本書讀起來相當引人入勝。

朱熹書翰文稿。朱熹是南宋理學大師，其書法古拙、簡遠。（圖／聯經出版提供）
朱熹書翰文稿。朱熹是南宋理學大師，其書法古拙、簡遠。（圖／聯經出版提供）

本書和其他的通史一樣都以朝代為序，但不像其他的通史，交代朝代政治的始末，而是以幾個議題作為該朝代特色的示例，其選擇的議題特別著重和其他區域交流與互動及其影響。樊先生在本書第一章引許悼雲先生所說：「華夏–中國」是一個複雜的共同體，這個共同體是數千年血脈雜煣，族群相融，文化交錯而形成的共同體。如：蒙元帝國時期，樊先生寫了一篇〈黃道婆的革新與烏泥涇的奇蹟〉，中國不產棉花，那棉紡織品何以在元帝國時期成為重要的商品？

黃道婆流落海南，向黎族婦女學習棉紡織技藝並加以改進，返回故鄉，教鄉人改進紡織工具，織成各種花紋的棉織品。（圖／聯經出版提供）
黃道婆流落海南，向黎族婦女學習棉紡織技藝並加以改進，返回故鄉，教鄉人改進紡織工具，織成各種花紋的棉織品。（圖／聯經出版提供）

樊先生從這個議題帶出印度的棉花早在西元前就傳到中國的邊疆，爾後中原地區越來越多地方種植棉花，但宋末元初黃道婆將海南島黎族的棉紡織技術傳到松江府烏泥涇後，棉織品才成為重要的商品，不僅讓土地貧瘠的烏泥涇經濟起飛，也刺激附近江南地區成為中國重要的棉紡織專業市鎮。這樣的議題，說的是蒙元帝國的商業，卻也說明了中國和其他區域文化交流的軌跡與結果。又如，樊先生談到中國的天文學家郭守敬，他特別提及郭守敬有機會跟著波斯學者習得阿拉伯的天文曆法，加上自己的親身測量，才能創造中國天文學的新高度。後面明朝歷史中，樊先生也以方以智為例，說明耶穌會士利瑪竇等人對中國士大夫的啟迪。

《農書．木綿軠床》《農書．木綿軠床》。軠床與撥車相似，可以同時纏繞八根棉線，並使其成把，大大提高了效率。（圖／聯經出版提供）
《農書．木綿軠床》《農書．木綿軠床》。軠床與撥車相似，可以同時纏繞八根棉線，並使其成把，大大提高了效率。（圖／聯經出版提供）

讀完本書，筆者思考甚麼是分域的動態表述？是否把中國非得納入某個區域來論述，才能呈現與世界、與東亞的互動？還是，中國文化縱深本身就是東亞，內亞，甚至是世界史的一部分？或許，只要肯認所謂中國不是現在的政治單位，而是各地不同文化交融激盪形成的文化，探究中國史本身就可能會是東亞甚至是世界交流互動的縮影。

●本文摘選自聯經出版10月上市新書《圖文中國史》推薦序。


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