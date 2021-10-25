《南美神話故事》作家親訪、蒐羅，最原汁原味的南美神話

文／王覺眠

《南美神話故事》選摘

第五章 死是甜夢鄉

【陶罐棺】

要不好好保存，要不徹底消滅，這是不少印地安部落對待屍體的兩種極端態度。他們會吃掉死去的敵人的屍體，以此獲得能量。在戰場上，敵人如果是出了名的鬥士，那麼死後他的屍體一定會被吃得連骨頭都不剩。鬥士是有價值的，他活著的時候會不斷積攢能量，死後這些能量都積攢在屍體裡，吃掉便可以獲得他生前的力量，是個快速提升戰鬥力的捷徑。死亡沒有什麼可怕的，它是結束傷痛的過程。瓜拉尼人同樣相信靈魂不死，而死亡只是靈魂拋棄身體的過程。瓜拉尼人每家每戶都有一種很大的陶罐，裡面十分寬敞。這種大陶罐在瓜拉尼人的生活中十分有用，可以烘烤食物，發酵美酒，貯存東西，最終還能變成他們的棺木。老人死後，瓜拉尼男人要背起屍體上山，掛在懸崖邊自然風乾，他們在山下可以遠遠看到縮水的屍體一天比一天小，等屍體徹底風乾了，將其取下來安置在大陶罐中。還有一種方式更為直接，把屍體放置在陶罐中，擺放成胚胎的樣子，大陶罐的旁邊還要擺上小碗，裡面有糧食和水，讓死人在靈魂還沒離開塵世的頭幾天可以吃，因為瓜拉尼人認為剛死的人還有胃口吃東西。

在食物緊缺的部落裡，行動不便的老人會被遺棄在森林中，只給很少的水和食物，他們被告知這樣死去可以靈魂永生。過一段時間，親人去森林裡尋骨，他們把死者的頭砍下來，埋在土裡，把主要的骨頭撿幾根放在籃子裡帶回家，算是對老人的紀念。

印地安人喜歡拿陶罐當棺材，而且因為他們埋屍體很淺，所以在平原地區經常可以看到這些陶罐的碎片，都是被找陪葬品的盜墓賊挖出來打碎的。這些陶土片當地人都不撿，嫌髒，但是有很多搞收藏的外國人去荒地裡撿。當地人總是對遊客說：這幾年少了，前幾年滿地都是。陶罐有長的，有圓的，以暗紅的陶土色為主，上面繪有一些人像的圖案。比較常見的圖案是一個哭泣的婦人，淚珠誇張地大，這是因為在一些以窄口陶罐葬人的地區，怕死人僵硬不能塞進陶罐，就把未死的人先放進去，頭留在外面，只待一斷氣，馬上就把頭按進去。很多未死的人在哭泣中被放進陶罐，他們自知已無生機，會把一輩子的傷心事都想起來，哭個不停。

【哭女、奶水守護神和寡婦鬼】

南美傳說中也有不少鬼故事。哭女（Llorona）是南美印地安人中口耳相傳的著名女鬼。傳說哭女殺害了自己的兩個孩子，卻又極度悔恨，她徒勞地尋找他們，越來越絕望，也越來越憤怒，哭個不停，凡是看到她或者聽到她哭泣的人都感到害怕。

哭女是個穿著白色衣服的高個子女人，她的臉總是低垂著，所以看不到臉，她的腳也看不到，像個黑糊糊的影子，好似飄浮在空中。走夜路的人都很怕她，她會突然出現在半路，嚶嚶地哭著，她的哭聲磨人耳朵，狗聽了都會發瘋。見到她是件不吉利的事，正常人會突然害病，而本來就生病的人病情會加重。如果被她斷斷續續的哭泣所迷惑，停下來詢問她，她就馬上做出楚楚可憐的樣子，讓對方放鬆警惕，但一旦對方靠近想安慰她，她馬上會用冰一樣涼的手臂結束對方的生命。民間傳說在阿根廷哥多華省（Córdoba）的馬克胡安雷斯城（Marcos Juárez），在夜裡經常可以聽到哭女的哭聲，有的人還錄過音。

相傳哭女生前是一個嫉妒心很重的女人，甚至連丈夫和兩個兒子整天待在一起有說有笑都嫉妒，她自感受到冷落，便不想讓孩子再擋在丈夫和自己之間。一天，她趁丈夫出門，將兩個孩子扔到河裡，眼看著他們淹死。丈夫回到家，問孩子去了哪裡，她撒謊說不知道，但是第二天清晨丈夫看到孩子的屍體被沖上岸，憤怒的丈夫在極度痛苦之下殺死了她。殺子女人的靈魂也不為陰間所容，只得來回飄蕩，尋找孩子的屍骨以贖罪孽。

哭女（本書插圖，繪製：愛莫&啞忑）。（圖／好讀出版提供）

意外死亡的女人通常被認為是有魔性的，在阿根廷，有個亡母哺嬰的故事。有個女人住在山區，隨夫姓科雷亞（Correa）。她的丈夫身子弱，但被強徵入伍，她十分擔心，丈夫走了沒多久，她就帶著幼子尋夫。她一個人抱著孩子，走了長長的路，腳都磨破了，走夜路時疲倦的她不幸跌落山崖。她在死前牢牢抱緊了孩子，把他放在自己的胸口。當人們在崖下發現她的屍體時，孩子還活著，依然在媽媽胸口吸奶。人們驚嘆，奉她為女聖，為她修了紀念堂，很多人去她那裡祈求豐收。她還成為一個奶水守護神，奶水不足的女人都去她那裡求奶水。

阿根廷鄉村還流傳著寡婦鬼的故事。一個女人在得知自己丈夫不忠後羞憤而死，她和魔鬼簽了契約，不上天堂不入地獄，專門在人間盯著男人有沒有偷腥。她經常在傍晚出現，肉眼是看不到她的。生活在彭巴草原上的騎手們有經驗，在回家的路上覺得馬屁股突然一沉，就知道寡婦鬼坐了上來，要跟著他，看他有沒有去情人那裡過夜。她不傷人，也不用怕，如果嫌煩，向後面扔一塊當地特產玫瑰石就可以驅走她。

●本文摘自好讀出版之《南美神話故事》。