股市小白須培養的基本功！看盤必關注的三大依據

文／小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞）

進入股市是一種行動，但是在這之前是否有什麼是散戶、新手都該學習的重要工作呢？我們歸納了進入股市不可忽略的基本功，其中第一點就是「看盤」。

以下就從三點來說明，幫助大家掌握看盤技巧，舒服又不出錯！

找大方向、不要複雜

看盤到底要看什麼？多數人會盯著自己五檔、十檔的持股，覺得這就叫看盤，但這樣的動作對我們來說稱不上看盤。

以愛德恩來說，他擅長當沖、隔日沖或是短波段的操作，因此評估大盤的膠著程度就很重要。大盤若是膠著，無法有個明確的方向時，他會邊唱歌邊慢慢找；有方向時，他就會端看走勢選擇多空。他最常看的是成交值排行(成交中心股、成交最大量的股票)，這個排行可以幫助他在盤中時了解今天的錢往哪兒流進、往哪兒流出，一次看三十幾檔的上下表現，以利順勢跟著動作。

他也會看大盤走勢、強勢股排行、弱勢股排行。除外，他還會看很多指標作為操作評估。雖然我們也常常分享愛德恩看什麼，但因為他吸收的資訊非常多樣、看的指標也非常多，相對的，不見得適合一般人。這點其實是環境影響操作，愛德恩過往是外資下單的交易員，每天碰的都是進進出出的數字，這樣的方式對他來說已經是習以為常。但不魯過去的工作經常需要開會、出差，無法一直盯著盤，不魯在盤中操作時，一樣會先去看成交值排行榜，但他更著重在大盤的大錢重心主流族群，去找是否有不錯的標的，然後買下來擺著，不會一直高頻率地進進出出。

看盤不用看得太複雜，但凡大盤出現一個大方向時，比如大跌，就要去思考其中的原因。如果看到新聞或找到原因，也要再去想這個原因合理嗎？並且調整心態，讓自己無論盤勢長相如何都能保持開心的心情。

成值排行，找到錢的軌跡

為什麼我們看成值排行，而不看成量排行？

很多媒體都會秀成量排行前十名，也就是用買超賣超張數去排名的順序。但這時候問題就出現了，如果交易張數多、但股票價格低，其實是沒有意義的。成量排行常常都是低價股，但像大立光這類高價股怎樣也排不進前十。

但成交值就不一樣了，成交值就是成交量乘上股價，這數字可以看出市場的錢在哪邊。我們經常和大家分享一個概念：錢在哪兒，就往哪兒靠近，才有望追到趨勢上的產業。成交值就是這樣的指標。也就是說，相較成交量，成交金額才是最重要的；到底哪個題材最夯，重點不在於漲跌，而是要看它的成交金額。

我們每天看到的新聞，很多都是事後諸葛，股價的漲跌來自於供需，只要有人買，買的人比賣的人多，股價就會往上；反之，賣的人比買的人多，股價就會往下。舉例來說：假設今天你賣巧克力，一個售價十元，總共十個。如果只有A一個人跟你買，他一次就買十顆，價格自然會維持在原價位上不會動。但如果今天A要跟你買，B也想買，後面還有一百個人等著買，你手中的十個巧克力價格一定會往上漲。

也就是說，需求變高，股價或商品價格自然會往上。供給與需求之間的關係，正是股價漲跌的原理。

成值排行並不是告訴我們錢多的地方就會漲，而是「這個東西它可以被賣很多錢」。進一步說明，你有買他有賣才叫成交；當你被賣，而且賣很多的時候，就會是錢最多的地方—錢會往外流到最多錢的地方，或是往內流到最多錢的地方。

那為什麼要看成交值？因為操作的時候需要知道市場上熱鬧的地方在哪裡(表示錢在那裡)，邏輯上把錢往那放，勝率才會變高。

再舉一例：不魯跟愛德恩去市場買菜，有很多攤販在賣西瓜、小黃瓜、高麗菜、豆芽菜、豬肉、牛肉等等，但我們得決定要在哪一攤買。一般的正常人繞市場一圈就看得出，哪個攤販人最多、最熱鬧。假設今天賣高麗菜的那攤聚集超級多人，就表示可能很多人想搶高麗菜，跟豆芽菜、小黃瓜相比，高麗菜價格自然會比較高，這就是供需跟市場熱度的關係與狀態。

承上，不管是哪個地方，買車也好，買褲子、衣服都是這樣，熱鬧的地方、錢多的地方，就是市場商品價格會成交、比較熱絡或價格比較可能往上推的地方。同樣的原則跟邏輯放到股市來看也是成立的。所以看成交值的原因，就是利用市場熱度來判斷錢會在哪裡，因此才會說，錢在哪邊，就要把錢放到那邊去賺價差。

講完理論，來講一下實作。

該怎麼使用成交值排行榜？建議如下，看著成值排行的時候，就要知道今天的錢在哪些族群上。在一般概念上，成交金額最大的大多是權值股、法人在玩的股票，就是你在成值排行裡會看到的常客，諸如台積電、聯電、聯發科等，除了權值股外，時下題材最熱的族群也會出現榜上。如果這時候，你發現一個從未出現過的產業股票突冒出頭，這就代表可能有新的行情來了、錢來了。

**小朋友團隊必看的排行榜**

漲幅排行榜：可於盤中或收盤後觀察，找出今天「最強勢」的股票跟族群在哪裡，作為選股判斷。

成值排行榜：可以看出今天「錢成交最多」的股票跟族群。

注意，買很多或賣很多才會讓成交「值」很大；看「量」根本沒有用，因為只會跑出一堆低價股。

找原油價格，萬用的參考指標之一

另外分享一個非常好用的市場萬用先行指標—原油價格。為什麼原油是景氣、經濟的指標？請先回想一下，是否經常聽到：成本上漲、材料上漲、原物料上漲這些詞，其中的源頭就在於「原油上漲」。

目前，從原油裂解出來的產品可以超過十五萬項，比如說電腦螢幕、塑膠殼、鍵盤、手機等等，它是實實在在的材料最上游。因此，原油是很好的投資商品，也是決定投資方向的最佳參考指標。只是多數人都不知道原油價格跟投資市場有這樣絕對的關聯。如果原油的線圖方向始終沒有改變，代表景氣也始終沒有改變，所以，我們可以把原油說成是市場的先行指標。

書名：《韭菜求生！改造散戶腦：小朋友學投資陪你抗跌追漲、穩定常賺》作者：小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞）出版社：三采文化出版時間：2021年10月29日

以市場供需的原則來看，原物料上漲，就代表有很多人要買(市場經濟就是建構在這樣的供需原則上)。同理，當新聞出現某產業成本漲價，另一個產業成本也漲價的消息，其中彰顯的重點就是景氣不錯—漲價永遠是市場最好賺錢的時機。

也就是說，石油是投資市場的先行經濟指標，基本上所有的大宗物品、零組件等等的最上游都和它有關，而原油的價格是因為供需決定，因此是代表經濟的指標。以二○○八年金融風暴、二○二○年新冠肺炎疫情為例，大家可以去回測當時的數據資料，會發現其實原油比股市更早悄悄地先行反應了。

原油為工業之母，有了工業才會有商業，之前我們也在網路平台上說過，如果原油在季線之下就不參與投資，你此生根本不會參與到股災。

所以，想要判斷景氣好壞，與其看一大堆指標，何不先去看原油表現呢？大家可以跟著OPEC(石油輸出國組織)消息以及數據前進，此生淪為輸家的機率也相對降低許多。這時候或許有同學要問：「看到原油指標也不知道買什麼，怎麼辦？」當然是要勤做市場功課啦，真的再不會買，原油站上季線時就買大盤(如0050)，你會發現這樣的操作方式是相對會賺錢的。

原油價格真的是非常重要的經濟先行指標，它在生命線的上或下也決定未來市場的走勢。另外，「方向」也是投資時最重要的事，德國股神柯斯托蘭尼(André Kostolany)說過：「當你看準方向決定投資時，唯一需要做的事就是睡覺。」意思就是，知道市場方向後，選擇一個適合的時機點進場即可。有了明確的方向，遇到事情就不會自己瞎緊張，即使市場出現轉折，也會相對安心。

**原油資訊這樣找**

一般投資人不像券商有彭博資源搜尋股市資訊、原油價格，但是沒關係網路萬能，可以上網輸入關鍵字搜尋。如下圖，搜尋「紐約輕原油」就可以看到相關價格趨勢走向，基本的看法跟K線圖都是看漲跌、趨勢。

三采文化《韭菜求生！改造散戶腦》

三采文化《韭菜求生！改造散戶腦》

作者簡介： 小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞） 三位好朋友分別於2019年離職，2020年同時開始經營CMoney股市爆料同學會，短短一年已有15多萬粉絲追蹤，2020年底為了讓股市新手能有平台可以了解更基礎的股市資訊，開始經營IG與Podcast。 IG：kids_investment_ Podcast：搜尋【小朋友學投資】

●本文摘選自三采文化出版之《韭菜求生！改造散戶腦：小朋友學投資陪你抗跌追漲、穩定常賺》。