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為什麼每次股票買在高點？釐清投資因果關係

聯合新聞網 / 三采文化
（圖／Pexels）
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文／小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞）

建議大家在掏錢進市場前，先搞清楚投資的因與果。

什麼是投資市場的因果關係呢？這句話回應了很多人「怎麼每次下定決心買了股票就買在高點？」、「為什麼逢低承接就一直跌？」的疑問，其中原因在於多數人沒有搞清楚投資因果關係的循環。

投資的因果關係

曾有一個新聞標題「蘋果印度熱賣」，這幾字代表的就是所謂的「果」—已經賣出去了。仔細想想，那些賣蘋果手機的錢是進到誰的口袋？答案是蘋果公司。但很多人看到這新聞就跑去買蘋果供應鏈，理所當然地會被套牢在波段的高點。

進一步來想想中間犯了什麼錯—將不相干的兩個人扯在一起，而導果為因。

東西賣得好，賺錢的是蘋果公司，不是台廠的供應鏈。換個角度來說，蘋果手機銷量好是一回事，但手機早在賣得好之前這些產品就被製造完成了，也就是說，在這些手機訂單完成前，相關台廠就已經收到蘋果公司的錢了。偏偏新聞一出來，就有人會想：既然手機熱賣，就代表需要更多的貨，需要更多的零組件……但這些都是供應鏈本的台廠一直在做的事。這個新聞沒有讓這些台廠出現本質上的改變，他們還是處在一樣的狀況，或許會有助營收表現，但上行仍有限。

還有很多人也喜歡「逢低加碼」、「越跌越買」？在我們看來，這也是犯了因果關係上的錯誤。例如，看到某外資產業報告說A要有爆發性產品上市，如果預計隔年第一季上市，今年第四季就會開始出貨，也就代表如果台廠的相關供應鏈有接到訂單，股價會有所表現。但是很多人只接收到「一定接到訂單」的訊息，而忽略「如果有接到訂單」這件事，看到相關台廠供應鏈低檔就買進，然後就被套牢。

這中間的問題出在，因果關係中的「因」雖然出來了，但「結果」還沒發生。事實上，相關台廠可能根本就沒接到訂單，股價自然不會向上長，便發生市場上很常看到「越跌越買、越套越深」的狀況。

釐清「因果關係」後，就可以知道其中有個重點—是否實現。從上面例子來看，當我們看到某外資的產業報告，裡面提到明確的時間點，但其實這時候的我們還在所謂的「因」中，如果哪天這個「因」被實現了，就會變成投資上非常重要的轉捩點。也就是說，「誰有接到訂單」在今年第四季是看得出來的，而這就會是是否進場的重要判斷指標。

多數人最常犯的錯就是，太早相信「因」，過晚相信「果」，在不對的時間做不對的動作。無論是只看到因就動作或是看到果才後知後覺，都不是好事。學投資需要去找國際上的熱門趨勢、是否真的與國際大廠合作，不要做任何不確定的事。

短線還是長線？

每個人進入市場的初衷都是為了賺錢，而不是要抱著股票相守一輩子。以小朋友團隊來說在股市裡就是賺價差，但這樣是短還是長？兩者的差異在哪裡？怎麼做會比較好呢？

先來定義短線與長線吧！前面強調過，每個人心中的短線跟長線都不一樣。以愛德恩來說，他的操作週期偏短的，因為他擅長的是當沖、隔日沖，一週對他來說已經是長線了。但是不魯呢，他個人認知的長線是一個月(有些人的長線甚至可以到十年、二十年)。因為每個人的資金運用效率的程度不一樣，對於長短線的定義也不盡相同。

但是，我們也相信很多人都經歷過這段：大家都說短線好賺，但是自己做了之後卻一直受傷，就開始想是不是改做長線比較好？結果做了長線又要覺得抱著很痛苦(這就是我們一開始講的，處在階段②分析狂熱期：仍在尋找答案的時期)。

對我們來說，長線與短線之間沒有差別。因為不論長短，我們都是選擇公司成長有數字、有題材的標的。也就是說，不論長線或短線，小朋友團隊都是選擇好的公司，而不是市場上一堆人推的低價股、純炒作的個股。操作長短線的原則，要看市場狀況，動態調整手上的持股。

若要區分長短線，以我們的操作來說，短線的篩選標的會比較鬆，有些動能足夠但基本面欠佳的股票，也會是我們短線操作的標的。反之，長線的選擇標的，因為會有段時間得跟股票耗著，也因此條件選擇上會比短線更嚴格一些。

書名：《韭菜求生！改造散戶腦：小朋友學投資陪你抗跌追漲、穩定常賺》作者：小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞）出版社：三采文化出版時間：2021年10月29日
書名：《韭菜求生！改造散戶腦：小朋友學投資陪你抗跌追漲、穩定常賺》
作者：小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞）
出版社：三采文化
出版時間：2021年10月29日

舉例來說，短線操作就像租房，可以符合目前的需求就沒問題了，而長線操作就像要買房，你會相對嚴格考慮地段、格局、學區、整體環境等等的條件。

說得再簡單一點，短線著重於動能表現，長線則是更看重整體基本面表現。

至於在操作的心態上，操作短線一定要禁得住股價的上下波動、進出成本(摩擦成本)，長線就要考量機會成本，以及股價整理的時間。我們現在也體會到，資產規模小的時候做短線，因為高效率、高動能，資產翻倍的速度比較快，但當資產規模大到一個程度時，若想要資產規模再往上走，就得要做長線的操作。因為有些短線進出的標的會變少，更甚至是在你的資金到達一定水位後，就會想要改變自己的生活風格。這也是心態上的不一樣。

在操作實務上，除了看「生命線*」，更要問自己能否分辨一間公司的本質、是否走在趨勢上。建議你，若是長線操作，評估完一間公司後，可以依照季線做進出場的參考，如果是短線，大盤強時用十日線當指標、大盤差時就用五日線當進出指標。

*生命線：季線(60MA)，俗稱股票生命線

作者簡介：

小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞）

三位好朋友分別於2019年離職，2020年同時開始經營CMoney股市爆料同學會，短短一年已有15多萬粉絲追蹤，2020年底為了讓股市新手能有平台可以了解更基礎的股市資訊，開始經營IG與Podcast。

IG：kids_investment_

Podcast：搜尋【小朋友學投資】

●本文摘選自三采文化出版之《韭菜求生！改造散戶腦：小朋友學投資陪你抗跌追漲、穩定常賺》


生命線 外資 三采文化 閱讀風向球

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