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股價狂跌還可以等待它的第二春嗎？這個指標是參考關鍵

聯合新聞網 / 三采文化
（圖／Pexels）
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文／小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞）

在怎樣的情況下，股價比較難有第二春呢？

當它跌破季線時(即六十日，三個月成本的平均線)，代表它死了，若這個季線又下彎，就代表它「死」得很透澈了。偏偏散戶常在這種反彈點進場買股票，但其實相關題材早已發酵完了，所以說這種時候的股票是沒有第二春的。

我們一直都很尊重股票強勢的樣子，但若它跌破月線，接著又跌破季線，我們就會放棄想要做多的看法。大家千萬不要有「當初某股曾經漲到七十元，想趁它跌破又回到五十元時再買」的想法；只要跌破季線，這樣的行為只會是接刀而已。

換個面向來看，同個價位在不同時間點，故事是完全不一樣的。試著回憶一下，國中時和初戀女友在台北車站約會，甜蜜的不得了，二十年前的台北車站對你來說充滿美麗的回憶，但四十五歲的你再回到這，台北車站還是台北車站，但是這地方給你的回憶跟感受已經是不一樣了。

這樣說的意思是，同樣是五十五元的股價，三個月前跟三個月後是不一樣的，更別說二十年前的台北車站跟二十年後的台北車站，雖然是同樣的價位、同樣的風景、同樣的格局，但是時空背景完全不同，喜歡這個車站的人完全不同，會來的人也完全不同，這是完全不同的故事，縱使它還是台北車站、還是同一個價位。

所以，想著跌破季線，回到五十五元就要大接特接，那真的是徒手接關刀。

市場當然也有死而復生的例子，但中間的沉澱也非常地久。

書名：《韭菜求生！改造散戶腦：小朋友學投資陪你抗跌追漲、穩定常賺》作者：小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞）出版社：三采文化出版時間：2021年10月29日
書名：《韭菜求生！改造散戶腦：小朋友學投資陪你抗跌追漲、穩定常賺》
作者：小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞）
出版社：三采文化
出版時間：2021年10月29日

比方說二○一八年的國巨曾經漲到一千一百一十元，跌破季線後的價位是九百多，季線下彎時是九百一十元，最低跌到兩百八十元。如果你在跌破季線的時候參與接刀，想著當初季線向上時的價格也是九百元，上次沒有跟到，這次一定要在這價位用力接，那你就是直接接到墓仔埔裡的人，也會整整痛苦兩年直到二○二○年的七月，才能再次重燃愛火解套。

所以說，真的不要想著回到一樣的價位就可以參與到一樣的行情，沒有這一回事！

回頭過來進一步說明，股價跌破月線(二十日線)就代表開始轉弱了，跌破季線(六十日線)代表它開始要死掉了，尤其是在季線下彎的時候，幾乎很難在短時間內再爬起來。其中的原因是，季線是六十天的平均，下次要再彎回來至少也要好幾季後的事。

簡單地說，就是過去六十天買進的人全都被套牢了，如果你想在這樣的時間點進場，這些壓力都是需要被消化的。

當跌破股價，股價又下彎的時候，還是會看到有題材被再度拿出來炒作，例如二○二○年新冠肺炎興起，持續到二○二一年初出現英國變種病毒消息，很多人又開始喊：「疫情再起啦∼ 快去買口罩股、快去買生技股。」

但是反彈了多久？回測後發現只有一天、兩天。這就是死貓跳不起來，就算跳了也只有五公分，然後一堆散戶搶上車，因散戶很容易想去接這種看起來很好的股票，只是獲利好、素質好，為什麼股價不漲？殊不知已經反應完了，已經在該漲的時候漲完了。

如果你也在這些散戶當中，覺得「之前沒玩到，這次不能再錯過！」時，不要忘記，若季線已經跌破，又下彎了，管它數字、營收、題材好不好，都是過去式。大家的目光已轉移到現在正在風光、第一春的股票。

說到死貓跳，建議大家不妨以「季線」當作判斷準則。如果股價又站上季線，再來考慮是否重新進場。同時也要把錢放到其他的強股裡，如果真的想玩跌破季線的類股的話，也要等到季線翻揚後再說。

作者簡介：

小朋友學投資（愛德恩、不魯、凱瑞）

三位好朋友分別於2019年離職，2020年同時開始經營CMoney股市爆料同學會，短短一年已有15多萬粉絲追蹤，2020年底為了讓股市新手能有平台可以了解更基礎的股市資訊，開始經營IG與Podcast。

IG：kids_investment_

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●本文摘選自三采文化出版之《韭菜求生！改造散戶腦：小朋友學投資陪你抗跌追漲、穩定常賺》。


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