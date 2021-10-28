當代建築大師伊東豊雄：持續創造「美麗的建築」

文／伊東豊雄

如今，我還想創造出什麼樣的建築呢？

如果單以一句話來表達，就是我想創造出美麗的建築。

這就是全部了。

曾幾何時，人們不再用「建築很美」、「那是美麗的建築」等說法了，而是以概念性的語言來談論建築，我認為那可能是因為向來皆以都市的邏輯來思考建築的緣故。

就我自己來說，我一向被教導成思考建築是在思考都市，所以一直也都是這麼想的。前往在東日本大震災時被海嘯沖毀的城鎮時，我初次與都市以外的人們相遇，才開始轉變成思考建築的另類可能――也就是非都市的，城鎮的可能性。

經常前往愛媛縣的大三島，剛好也就是從那個時候開始。

第一次前往大三島是在二〇〇四年左右， 我接到了來自「TOKORO Museum」（大三島美術館）主人所敦夫先生，透過在銀座經營藝廊的長谷川浩司先生的工作委託，希望我為他的美術館設計新增建的分館。這份工作，成了我前往大三島的契機。

那是所敦夫先生捐贈，預計由城鎮的公部門營運的美術館。但就在開始構畫「大三島美術館」下方基地的計畫時，碰到了市町村的合併――也就是說大三島町將被合併到今治市去了，於是這個計畫便中斷了二年左右。

當時我並不僅專注於自己的建築設計創作，同時也開始想培養新一代的年輕人，當我告訴所敦夫先生我的想法後，他回說：「那就在這裡（大三島）做啊，不是很好嗎？」

我以為他是打算把地方借給我，結果並不是。所敦夫先生告訴我可以把正在設計的美術館，改成伊東豊雄的博物館，這讓我非常驚喜。再加上，合併了大三島町的今治市議會也對這個案子樂見其成，這下就算我想退出，也騎虎難下了。

位於愛媛縣大三島「今治市伊東豊雄建築博物館」。照片中建築物為「鋼鐵小屋」藤塚光政攝影。（圖／遠流出版社提供）

我萬萬沒有想到居然可以蓋我自己的博物館，雖然覺得有點過於狂妄，但這樣的奇遇恐怕這輩子再也碰不上了，於是也就滿心感激的接受了這樣的邀請。

就在這樣的經緯下，「今治市伊東豊雄建築博物館」於平成二十三年（二〇一一年）七月開幕了。

在被柑橘田包圍的傾斜台地上，眼前是如明鏡般平靜無波的開闊海面，視野絕佳。

博物館園區是由一座命名為「鋼鐵小屋（Steel Hut）」的展示空間，以及我的「銀色小屋（Silver Hut）」這二棟建築物所構成。鋼鐵小屋是用所敦夫先生捐贈的資金所建造的，而銀色小屋則是我捐贈的。

原先位於中野的「銀色小屋」（一九八四年）是我的自宅，我曾於一九八六年以「銀色小屋」獲得日本建築學會賞，某種意義上算是我的出道作。長久以來我的家人都住在這裡，但是前妻因病過世，女兒也因為結婚離開了家，因此已經不需要了。我認為把它捐贈給博物館做為公共財，讓年輕人也都能看到這個作品是更好的安排。

本來還打算將屋頂的框架及全部的構件都拆解帶過去的，但因為全生鏽了，所以決定整個重新製作。最後能夠直接帶去大三島的，大概只有大橋晃朗先生設計的家具而已。

大概也是在建造博物館的前後，我在東京設立的「伊東建築塾」也正式開講，私塾的學生們陸續造訪了大三島，他們非常喜歡這個地方，所以我也被他們推了一把，經常前來這座島。

●本文摘自遠流出版之《相聚於美麗的建築中》。