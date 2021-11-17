情緒困擾者易生病？人人都應正視「創傷」並練習調適自己情緒

文／楚蒂‧吉伯特—艾略特 博士(Trudy Gilbert-Eliot PhD)

受情緒所困時，如果應對的方式不健康，身體的反應可能會抑制免疫系統。於是可能會傷風感冒、得流感或是感染其他病毒。此外，情緒與壓力也可能有損睡眠品質、心血管健康、消化功能以及胃口，或是造成肌肉緊繃和頭痛。只要次級創傷引發出強烈的情緒症狀或是壓力，就要特別留意身體狀況與生理反應，花多一點心力，確保自己能好好睡覺、好好運動、好好吃飯。

一般來說，我們覺得生氣「不好」，但其實生氣只是一種情緒體驗，至於健不健康，取決於如何「表達」以及回應憤怒的情緒。譬如說，「母親反酒駕聯盟」（Mothers Against Drunk Driving，MADD）在一九八〇年為減少酒駕釀成的傷亡而創立，但如果說是酒駕受害女性們憤而籌組了聯盟，可能還真的會說中部分的原因。

當然，我們不是每次都能用有建設性的方法去排解憤怒的情緒，反而常會選擇大聲痛罵一番，但其實這樣沒什麼效益。有時候我們還會乾脆忽視這把火，希望最後可以自行消氣。

如果覺得是他人需要為了自己身處的狀況而受到責備，那麼不管當下是要火冒三丈，或是要寫封措辭強烈的電子郵件，我們都會傾向為怒火添柴澆油。假如剛好有個方便責怪的目標，像是另一半、家人、同事，甚至是陌生人，我們同樣容易會去放大生氣的情緒。萬一大腦早已受到創傷激發，那麼小事情也可能會看成是嚴重的威脅或是他人意圖不軌的跡象，於是短暫的不快越演越烈，演變成七竅生煙。

書名：《療癒次級創傷：助人工作者的自我療癒指南》作者：楚蒂‧吉伯特—艾略特 博士(Trudy Gilbert-Eliot PhD)出版社：遠流出版社出版時間：2021年8月27日

感受到不舒服或是像生氣那類「不好」的情緒時，確實會很想去逃避、去壓抑，會想要逃離問題，避而不談，轉移話題，甚至直接否認有這回事。看上去逃避能夠解決問題，可是假裝憤怒不存在並不是長久之計。逃避情緒很像是因為不想承認房子一團亂，所以就不整理家裡，但是越抗拒去處理問題，心裡面就越會雜亂無章。（要注意的是，逃避憤怒並不等於「延後」處理的行動，有時候暫時把感受放一邊，等到合適的時間地點，再來好好理清，是種更為健康的方式。）

有時我們會把棘手的情緒轉換成比較能夠接受的情緒。譬如說，當一位父親面對兒子在車禍中受傷，次級創傷可能會引發無助感受，但他認為無助是軟弱的表現，於是就在不知不覺中，這位爸爸把不自在的無助感轉換成沒那麼排斥的情緒，像是憤怒。因此，他並沒有處理無助這個原發情緒，所以無助感很容易會再次襲來。而且同時，他還會持續展現繼發情緒，一點刺激就能讓他暴跳如雷，卻連真正的原因都不自知。

唯一真正健康的應對方式是「管理」情緒，也就是說，要去判斷自身的情緒是什麼，並運用健康的策略來處理。心裡受傷或是難過時，可能會向他人尋求慰藉；感到茫然不解或是難以承受時，可能會去向有過類似經驗的人尋求建議；覺得無望時，可能會去找朋友，讓他們提醒一下我們仍具有能力。調節憤怒的健康招數包含堅定自信、解決問題、認知重建以及接納包容。

● 本文摘自遠流出版之《療癒次級創傷：助人工作者的自我療癒指南》。