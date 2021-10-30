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災難事件的相關畫面、聲音，將成為「次級創傷」的觸發因子

聯合新聞網 / 遠流出版社
書名：《療癒次級創傷：助人工作者的自我療癒指南》 作者：楚蒂‧吉伯特—艾略特 博士(Trudy Gilbert-Eliot PhD) 出版社：遠流出版社 出版時間：2021年8月27日
書名：《療癒次級創傷：助人工作者的自我療癒指南》
作者：楚蒂‧吉伯特—艾略特 博士(Trudy Gilbert-Eliot PhD)
出版社：遠流出版社
出版時間：2021年8月27日

「次級創傷」是指他人遭受肢體或情緒上的傷害，可是我們卻受到了影響；不是直接的親身經歷，而是事件發生在別人身上，我們因為聽到或看到了當事人的故事而受到情緒衝擊，或者，單純只是因為陪伴他們。

《療癒次級創傷》這是一本溫和的指南，它可以幫助你識別症狀、理解感受，並開始進行自己創傷的癒合。通過針對護理人員和專業人員的互動練習和策略（cutting-edge strategies），幫助您解決同情疲勞、壓力和焦慮的日常，並你在人生中做出正面且理想的改變。（編按）

文／楚蒂‧吉伯特—艾略特 博士(Trudy Gilbert-Eliot PhD)

遇到創傷事件時，身體會預備好是要戰鬥、逃跑還是投降。如果接觸到創傷事件的細節或是畫面，次級創傷也會引發這些反應，久而久之，長期處在「戰－逃－降」（fight/flee/freeze）的狀態可能會影響身體，只是我們不一定會意識到現在的症狀與最初的創傷暴露有關。於是我們可能會有消化不良、頭痛、這裡痛那裡悶、血壓升高等問題，甚至會因為免疫系統變差而導致容易得到季節性流感或感染問題。

為了一點小事就大發雷霆。整個人傷心欲絕到無法踏出家門。這些次級創傷引發的負面情緒反應不僅令人非常痛苦，還令人非常困惑。

在大動肝火的時候，在傷心憔悴的時候，我們可能都不會聯想到之前創傷經驗，尤其當負面情緒在事隔好幾個星期或是好幾個月才出現，便又更難以察覺，反而還會懷疑自己是不是瘋了。不過，其實焦慮、悲傷、恐懼、憤怒及無助等情緒在創傷中並不少見。有些人會被這些強烈的情緒控制，而發洩和表現得與往常不同；有些人用盡方式逃避情緒，最後情緒在不該宣洩的時刻沒有預期地出現。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

這些症狀的根本原因是大腦想要確保你的安全，因為生氣、害怕等情緒狀態能夠幫助身體做好準備，應付危險的情境，也就是「戰或逃」（fight-or-flight）的反應。只是，如果創傷（包含次級創傷）已經讓大腦超載了，便可能會難以關閉戰或逃的反應機制，所以即使創傷事件已經過去了，大腦還是沒有停止費力運轉並判斷人、事、地是否安全。如此不間斷的備戰狀態會消耗情緒與能量，於是人會開始焦躁，覺得無力招架。因此，與創傷事件相關的畫面、聲音、氣味等種種細節都會被視為觸發因子（trigger）和危險訊號，去刺激早已情緒高漲的大腦，使人更加生氣或恐慌，雖然本人不一定會意識到是什麼拉響了警報。

人都會生氣，只是這些生活中的憤怒通常都找得到原因，像是有人突然超車、約出來聚會的朋友「又」遲到了、小孩沒把紊亂的玩具收好等。然而，創傷所引發的憤怒卻不一定會有很明確的來源。

假如你是一位救護技術員，工作上接觸的事故傷患與家屬算一算有幾百人，你都需要聽他們描述事故的細節與情緒張力很大的經過。幾年累積下來，你開始會在值勤的時候大發脾氣，情緒一觸即發，而且對傷患的怒意非常明顯，因為你覺得他們明明可以自行就醫，不用到要叫救護車的程度，這樣根本是在浪費你的時間。可是真正的問題並不在傷患身上，次級創傷才是，讓你變得易怒的是傷患口中令人不適的細節和強烈的情緒。

這時大腦還卡在威脅模式，易怒是在為下一場危機做準備。但這些機制是默默運作的，你只會看到理智一秒斷線的自己，還有病患們不斷考驗著你的耐性。

● 本文摘自遠流出版之《療癒次級創傷：助人工作者的自我療癒指南》


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