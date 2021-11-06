想過太空人喪禮嗎？《死後，貓會吃掉我的眼睛嗎？》一本正經又幽默地揭開死亡謎底

文/凱特琳．道堤

太空人的屍體在外太空會發生什麼狀況？

三個字簡單回答：「可多了。」因為地點發生在外太空，更何況還牽扯到屍體。

宇宙浩瀚無垠，太空人屍體的命運也是未知的領域。截至目前為止，沒有任何人在外太空自然老死。18 個太空人過世全都因為如假包換的太空災難，有哥倫比亞號太空梭（因為太空梭結構出問題，導致爆炸解體，七人罹難）； 挑戰者號（升空時就解體，導致七人喪命）； 聯盟11 號（返回大氣層時，壓力閥門裂開，導致三人喪生。技術性而言，也是史上唯一在外太空發生的事故）； 聯盟1 號（一人身故，原因是太空梭返回地球時，降落傘故障）。

這些都是重大災難，罹難者的屍體完整性不一。然而，太空人如果突然心臟病發，或是在太空漫步時發生意外，或前往火星的途中吃了冷凍乾燥冰淇淋噎死，我們也不知道會有何種狀況發生。「呃，休士頓，是要把他放進儲物間，還是……？」

要討論如何處置外太空的屍體之前，我們先來聊聊人們在無重力且無氣壓的地方過世，可能會發生的狀況吧。

以下是假設情境：有一位太空人，正在太空站外面進行日常維修以消磨時間，姑且稱她「麗莎博士」吧。（話說，太空人真的會無聊嗎？ 我猜他們做的每件事情都關乎高科技，也都有特定目的。究竟，他們會不會在太空漫步，確保太空站的擺設都整整齊齊的呢？）突然之間，有個小隕石劃過麗莎蓬鬆的白色太空裝，她的裝備因而出現頗大的裂口。

但是，這不同於你在科幻小說中所讀到的情節，麗莎的眼睛不會突然凸出來、整個人爆開，成為一團模糊的血肉，並沒有這麼戲劇化。但是，當麗莎一發現衣服裂開後，就得要立刻採取行動，否則便會在九到十一秒之內失去意識，這個數字明確到令人毛骨悚然，就簡化為十秒吧。她必須搶在十秒內回到加壓環境，但迅速減壓也可能讓她休克。這個可憐人也許能還沒搞清楚狀況，就沒命了。

書名：《死後，貓會吃掉我的眼睛嗎？》作者：凱特琳．道堤出版社：悅知文化出版時間：2021年10月11日

導致麗莎喪命的多數狀況是因為外太空缺乏氣壓，人類已經習慣在地球的氣壓下生活，氣壓就像一張撫慰人心的大毯子。這種壓力一旦消失了，麗莎體內的氣體就會膨脹，液體則會汽化。她肌肉中的水分會蒸發，這些氣體堆積在她的皮膚之下，導致身體腫脹成兩倍大，麗莎就會變成《巧克力冒險工廠》裡的「紫羅蘭．鮑加」2，但這並非導致她喪命的主要危機。壓力降低導致血液中的氮氣形成氣泡，引發劇烈疼痛，症狀就會類似「潛水夫病」。麗莎博士若在九至十一秒之內昏厥，反而是好事，因為持續腫脹、飄浮的她已經沒有任何感覺了。

等時間過了一分半鐘，麗莎的心跳和血壓會驟降（而且驟降到會讓她的血液開始沸騰）。肺部之內和之外的壓力差距太大，導致肺部破裂且出血。如果博士來不及得到救援，就會窒息，這時外太空就多了一具屍體。但切記，這只是我們認為可能會發生的狀況，根據我們得到的極少資訊，多半來自低壓艙中對可憐人類及悲慘動物所做的相關研究。

當其他太空人將麗莎拉回太空船時，她早已一命嗚呼，希望麗莎博士安息。接下來要思考的，是該如何處置她的遺體？

像美國太空總署這樣的組織顯然會考量這種問題，儘管他們不會公諸於世。（太空總署，你們何必隱藏外太空處置屍體的流程？）我就幫大家問吧： 麗莎的遺體究竟該不該送回地球？

凱特琳．道堤 Caitlin Doughty 一名殯葬業者，同時也是暢銷書《煙霧迷漫你的眼》、《從此刻到永恆》的作者。她在YouTube開設個人頻道「禮儀師給你問」（Ask a Mortician），以幽默風趣的方式，探討世界各地百無禁忌的死亡奇特風俗。現居洛杉磯，在當地經營葬儀社「洛杉磯禮儀社」。

●本文摘選自悅知文化出版之《死後，貓會吃掉我的眼睛嗎？》。