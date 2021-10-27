《女兒是吸收媽媽情緒長大的》沒有「別人家媽媽」，只有「我的媽媽」

文／朴又蘭

「孩子想像中的理想母親，並不存在；母親必須相信能走出屬於自己的道路。」

「媽媽妳幹嘛啦？哪有人家媽媽那樣做的？」

這是女兒三、四年級時最常對我說的一句話。這個時候，我總會這樣回答：「媽媽不是一定要那樣，妳要試著拋下偏見。我的媽媽就是這樣。」

從這句話裡，可以看出孩子們對母親存在著幻想。也許女兒想像中的母親，是個不會表現出個人情緒，性格溫和、仁慈，就像為遊子「臨行密密縫」的慈母一般！女兒這樣的幻想究竟是如何產生的呢？以榮格心理學的概念來看，可以將此當成是一種「集體潛意識」。就算不用潛意識來說明，也可想成是打從我們出生後，與主要養育者建立關係的那一刻起，就接受著社會性、文化性知識的制約。雖然子女直接透過主要養育者―父母的語言來認識世界，但父母的語言也並非源於自身的語言，而是來自社會化、奠定於世界上無數知識的語言。由此可見，即便沒有刻意學習某些知識，在人們的意識中早已塞滿了各種幻想與理想。

拉岡曾說：「社會、文化與思想所塑造的普遍知識，是大他者(the big Other)的語言。」這裡所謂的大他者，可以是固定不變的某種普遍知識與形象，也可以是所有人看似同意(實際上不一定如此)的常識與標準的普遍知識。

理想母親與實際母親的差距

看來我女兒感受到的母親與她想像中的不同，並非是那般溫柔仁慈。她也無法欣然接受自己想像的母親，和實際的母親有所差距的事實。於是這樣的差異與距離，使她產生了某種「匱乏」，而這個匱乏又對孩子造成了莫名的創傷。在女兒眼中，母親有時說話敷衍應付，有時又說話一針見血，擊潰了她的幻想。雖說慈愛地包容孩子的一切，才像母親該有的樣子，不過母親實際上也會有情緒化的反應，更有脆弱的一面。後來我女兒有一段時間不願放下毛絨絨的玩偶，試圖藉此滿足心中的匱乏。

大概到了國小六年級，她的態度逐漸出現改變。在低年級以前，孩子通常會以某個特定形象來看待母親，如果母親沒有符合該形象，就可能會感到不滿，並要求母親盡可能符合該形象；隨著進入高年級，孩子開始體認到母親的優缺點，並且能以言語描述。

「媽媽雖然說話一板一眼，但是我知道她很容易心軟，刀子嘴豆腐心。」

「媽媽雖然很嚴肅，但是會從頭到尾把我的話聽完，也會記在心裡。」

「我對媽媽有很多不滿的地方，不過我知道媽媽很擔心我。」

「雖然我有時候很討厭媽媽，但是愛媽媽的心永遠不變。」

這個指標顯示出原本在心中描繪的母親理想形象，並要求母親符合理想形象的孩子，開始認知到母親真實的一面，並試著接受。此時，女兒對玩偶的執著逐漸消失， 對朋友的關心與日俱增。換言之，她已經開始接受匱乏了。

在這個過程中，孩子多數能具體明確地將有關母親的經驗內化。如果孩子無法將母親與自己的關係轉化為具體的經驗，將會永遠受到理想形象所箝制，擺脫不了現實與理想差距而造成的匱乏感。孩子想像中的理想母親，實際上並不存在。他們必須將自己親身經歷的母子關係具體內化，而不是期待著一個虛幻的理想母親。

因此，母親們不應該被「好母親」的形象困住。孩子的要求可以接受與認同，但母親也必須相信自己能走出一條屬於自己的道路。若非如此，將會因為沒有成為理想母親的罪惡感與自責，造成親子關係日漸惡化，或是被迫扮演犧牲的角色。

世上沒有所謂的好母親、壞母親

世界上沒有所謂的「好母親」，只要以最真實的自我和孩子建立各自獨立的特殊關係，就已足夠。如果母親個性消極，那麼，孩子就得接受母親不願出頭、為人低調的形象，而身為母親的自己，也沒必要對自己消極的模樣感到不安。唯有如此，才能理直氣壯地告訴孩子：「我們家的媽媽就是這樣。」

這句話的意思不是：「我就是這種人，你想怎樣？」而是要讓孩子在實際的親子關係中，體認到母親的態度：「我不是妳想像中的媽媽，但是身為妳的媽媽，我全心全意地愛著妳，也因為妳是媽媽的女兒，理所當然得到媽媽全部的愛。」

相反地，母親也必須認同與接受女兒與生俱來的各種特質或優缺點。女兒既是與我們外表相像、理應加倍呵護的孩子；卻也是繼承我們身上討厭的缺點，令人擔憂的孩子。這兩種情況，都與母親本身脫離不了關係。之所以出現這樣的矛盾，原因在於母親沒有認清孩子是與自己不同的獨立個體。

當母親發現自己身上討厭的缺點出現在孩子身上時，往往會希望孩子盡快改過；然而，在孩子身上看不見自己某些優點時，卻又責備孩子怎麼連這都辦不到。當母親不夠認識自己、不夠愛自己，就會將這樣的態度投射在孩子身上。因此，母親必須充分理解自己，全然相信自己，才有辦法客觀地認識並接受孩子與生俱來的各種性向和特質。面對孩子需要調整的地方，必須多花點心思等待，因為唯有耐心等候，才能以非暴力的方式掌握到改善的時機。

如何成為「我的媽媽」

二十歲的我，準備離開修女院的當天凌晨，如今已是神父的一位神學生，看著不顧一起在教堂成長的情誼、執意離去的我，哽咽著說出這樣的話：「又蘭啊，天主不是別人的天主，是我的天主。祂不是別人的神，是我的神。你要記住，一定要見到自己的主。」

母親也是一樣的。只要扮演好「我的媽媽」這個角色，而不必是「別人家的媽媽」。對外形象再怎麼好，為人再怎麼和氣，如果母親沒有將「我的媽媽」的形象植入自己記憶中，就沒有意義。沒有永遠惡毒的母親，也沒有永遠溫柔的母親。

害怕表現出不好的一面，而一昧追求美好形象，這種逃避的態度只會使內心的黑暗面日漸擴大。而黑暗的代價，將由子女承受。當然，也不必認為自己是壞母親而感到自暴自棄，將孩子拒之千里。衷心希望各位都不是只有一顆想成為好母親的心，卻忽視孩子真正需求，而最後活成日漸孤獨的母親。

總而言之，我們必須成為懂得思考與探索的母親。因為當母親能夠體認到自己的需求與慾望、匱乏與創傷，並且完成追悼時，將可看見過去未曾展現的熾熱母性。

●本文摘選自悅知文化出版之《女兒是吸收媽媽情緒長大的》。