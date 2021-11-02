二宮敦人新作《神秘優雅的數學家日常》難道，數學就是人生的解答？

文／二宮敦人

★ 一手拿著地圖享受的數學

數學總給人一種封閉的印象。

不必花錢，一個人在腦中思考，和無聊的算式大眼瞪小眼。是孤獨、排他，只有天選之人才有辦法從事的活動。但實際上似乎並非如此。

數學家會旅行全世界，認識許多人，接觸五花八門的想法。同時就像加藤老師陰錯陽差、一頭栽進數學那樣，看似枯燥無味的算式當中，也潛藏著令人驚奇的世界。

「數學是一門樂趣無窮的學問。不光是找到問題、去解開而已。」加藤老師輕摸下巴說道。

「數學史當中，也有許多困難的問題。譬如說有個定理，找到技法去證明它，其實是希臘獨有的。印度和阿拉伯的數學又不一樣了，這些地方的數學，是朝追求更快的計算方法發展。為什麼會這樣？為什麼今天的主流會是希臘的方式？調查這些差異，不僅有價值，也十分有趣。」

數學指的是什麼？窮究到最後，會變成「人是什麼？」的問題。為何十進位制會變得發達？這應該和人有十根指頭不無關係吧。為何人會計算物品？應該是因為需要分配和交換，也就是與人類是群居動物密切相關。

「我認為研究數學，就是研究人。數學其實是非常人性、充滿人味的學問。」

忽然間，我注意到研究室的白板角落貼了一樣東西，乍看之下和數學系八竿子打不著。

「這是地圖嗎？」

「是巴黎的古地圖。前些日子我寫了一本關於伽羅瓦＊這名數學家的書，針對他做了許多功課。我買了當時的地圖，實際走過他應該走過的街道。」

（圖／Unsplash）

加藤老師取下磁鐵，將約一百八十年前的地圖攤開在桌上給我們看。藍色的墨水雖然有些暈染，仍然能夠清楚地辨識。

「看，這是城牆。伽羅瓦因為參與政治活動而下獄，他被收監的聖佩拉吉監獄（Sainte-Pélagie）就在這裡。就像你看到的，這邊的塞納河對岸，完全沒有建築物……當時一定是十足的田園風景吧！不過現在已經完全被建築物填滿了。我猜想，伽羅瓦和別人用手槍決鬥的地點應該就在這一帶。然後他在決鬥中受了傷，年僅二十歲就這樣英年早逝了。」

看著地圖，搭配說明，原本只存在於教科書裡的偉大數學家，就彷彿成了只是生在稍微不同的時間和地點的熟人。

「實際走在街道上相當有趣。會冒出各種想法，像是原來這一帶地勢有點低、如果要決鬥的話，這裡比較好等等。然後我會想：啊，我現在正在盡情享受著數學︙︙也是有這樣的享受方式的。」

加藤老師笑了。以為數學家都是獨行其道，真是大錯特錯。反而透過數學，可以遙想古代數學家的決鬥場景，還能和全世界的人討論一個人無法應付的概念。

數學甚至能超越語言、國界和時間，連繫起人與人，是一道開啟世界的門扉。

●本文摘選自悅知文化出版之《神秘優雅的數學家日常》。