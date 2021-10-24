日劇《在名建築裡吃午餐》原作《東京名建築魅力巡禮》，如何發現建築流露出的「人情味」？

文／甲斐實乃梨；攝影／鍵岡龍門

東京車站大飯店The Tokyo Station Hotel

因戰火而失去一部分的東京車站丸之內站，於戰後60年間，改建為兩層樓、有八角屋頂的站體。同時，也藉由被指定為國家重要文化財的機會，將創建時優美的身影再次復甦。

東京車站除了是交通樞紐，同時也具有飯店及美術館等多重機能，設計者是日本近代建築之父──辰野金吾。而日本唯一設立於國家指定重要文化財之建築內部的飯店「東京車站大飯店」，誕生於東京車站開始營運的隔年，大正4年。這棟擁有號稱「日本玄關」的最先進設備，並以此迎接國內外賓客的歐式風格飯店，受到川端康成等眾多文豪的喜愛。飯店為配合東京車站丸之內站的保存及復原工程，曾一度歇業，並於平成24年重新開張。車站內典雅的圓球形屋頂再次復甦，客房也更加優雅舒適。辦理入住手續時，可以收到一本刊載了建築要點的「館內參觀手冊」。可俯瞰車站建築內部的客房及飯店設施，是建築迷、鐵道迷、歷史迷、文學迷、旅行迷等憧憬般的存在。

擁有百年歷史的可住宿型文化遺產

一、二樓還留存著創建時的磚瓦，三樓修復的部分則是使用新的紅磚瓦裝飾。圓頂的地板。設計意象來自於，戰後的站體修復工程，所打造的杜拉鋁及鐵製天花板。

丸之內車站的南圓頂（圖／悅知文化提供）

將「虎屋」的滋味，以紅磚瓦包圍。菲利普・懷斯貝克（Philippe Weisbecker）的作品。

將創建時所留存的紅磚瓦裸露出來。上頭殘留的戰火痕跡，述說著一段苦澀的歷史。另有仿造電車和候車室長椅所設計的座位。店內設計者為以現代風格聞名的建築師內藤廣。東京車站丸之內站體的圓頂畫十分亮眼。

（圖／悅知文化提供）

裝飾著鐵線蓮、虎頭海鵰、十二生肖等浮雕的部分圓頂天花板。飯店二樓的酒吧＆咖啡廳前。將建站時的圓頂浮雕作為作品展示。

藝術家工藤晴也的作品「時代抄」。（圖／悅知文化提供）

日本橋高島屋Takayashima Nihombashi Store

一、二樓的電梯廳使用木紋風格的大理石。手動操作電梯的電梯小姐，其制服是由服裝設計師蘆田淳所設計。

江戶末期創業於京都的高島屋，昭和8年於東京的日本橋，開設日本第一家冷暖氣兼備的百貨店，當時租借了日本生命保險公司所建造的「日本生命館」。

在設計圖競賽中獲勝的是，建築師高橋貞太郎，他以「東洋風情基調的現代建築」為設計概念，將西歐的復古樣式，奢華地運用於日本建築設計中。而電梯小姐手動操作的六台電梯，則是將當時建造的梯廂重新整修後使用。

戰後起飛的經濟高度成長期，近代建築大師村野藤吾承襲著高橋的建築形式，並利用近代建築的手法，不斷地增建又改建，才造就出今日的模樣。調和兩位大師的設計，被評為「增改建築的名作」。平成21年，成為國家指定重要文化財之第一座百貨公司建築。

刻劃著光陰更迭的和洋折衷藝術（圖／悅知文化提供）

（圖／悅知文化提供）

自挑高大廳延續到地下層的樓梯，打造出從地下到二樓，共三層樓高的寬闊空間。大理石牆面。螺旋狀的物體，是巨大的菊石化石。

戰爭時，吊燈因金屬回收令而被徵收，現在的吊燈是村野藤吾的設計。連接一樓與二樓的挑高大廳。天花板是以灰泥雕刻而成的格天井。

（圖／悅知文化提供）

村野藤吾設計的樓梯，由村野藤吾設計的建築北側空中樓梯。樓梯平台下方的照明設計、沒有連接點的扶手等，在建築迷間廣受好評。

東京文化會館

Tokyo Bunka Kaikan＜上野＞

（圖／悅知文化提供）

大廳展示著日本現代主義雕塑家流政之的浮雕「江戶閃耀（江戸キンキラ）」。流氏也參與了小演藝廳的內裝設計。館內隨處可見的紅色與藍色，是建築師前川國男依個人喜好使用的顏色。

與上野公園自然風情相互呼應的音樂殿堂

大演藝廳。有音響擴散作用的牆面浮雕，是由雕刻家向井良吉操刀。為了打造在彩排時，觀眾席看起來有人的錯覺，故意穿插彩色的椅子。（圖／悅知文化提供）

位於上野恩賜公園入口附近，有「音樂殿堂」之稱的「東京文化會館」，是日本第一座具正式規模的音樂演藝廳，於昭和36年開館。館內有演出歌劇、芭蕾舞、交響樂的大演藝廳；表演室內樂、獨奏樂的小演藝廳；音樂專門圖書館及餐廳等多項設施。

設計者是現代主義建築大師前川國男，也是建造位於東京文化會館對面、登錄世界文化遺產的「國立西洋美術館」世界級建築巨匠勒・柯比意的弟子。前川將屋頂高度對齊，也是為了向師父致敬。為了融入公園的自然景色，會館使用許多可飽覽外部景色的玻璃，地板採用落葉樣式的磁磚，皆是考慮到與呼應周圍環境的設計。牆壁及樓梯的配色、燈光、梁柱、觀眾席等，精采之處非常多，令人流連忘返。

（圖／悅知文化提供）

公共區域的樓梯，使用象徵熱情的紅色。而工作人員區域的樓梯，則是象徵冷靜的藍色。

大演藝廳座位區全景。（圖／悅知文化提供）

以洞窟為意象設計的小演藝廳。凹凸的牆面、有機的燈光、舞台上有「上昇屏風」之稱的音響擴散板，皆是出自現代主義雕塑家流政之之手。

●本文摘選自悅知文化出版之《東京名建築魅力巡禮》。